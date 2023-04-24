Украинские пилоты разочаровали инструкторов из США, а значит пока пехоте придётся наступать без поддержки авиации

Украинское правительство давно и очень настойчиво требует от США и Европы поставить как можно больше истребителей F-16. Встреча в Рамштайне от 21 апреля доказала неготовность стран НАТО обсуждать подобные темы, а в результате стало очевидно, что в ближайшие полгода или даже год в небе над Донбассом не появится ни один самолёт иностранного производства. При этом американцы не спешат использовать свой авиационный потенциал для помощи Украине, предпочитая оказывать давление на союзников. Почитать о том, почему Abrams M1A2 не могут быть отправлены Киеву в ближайшие месяцы, вы можете в нашем материале, ну а мы перейдём к самолётам. Сообщается, что небольшая группа украинских пилотов прибыла на авиационную базу Военно-воздушных сил США в штате Аризона. Янки не ставят амбициозных целей и говорят о попытке оценить подготовку лётчиков и теоретическую скорость освоения F-16. Информацию опубликовал военный эксперт Дэн Хэмптон, ранее пилотировавший американские истребители.

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Эксперт отмечает, что на базу прибыло несколько человек, а значит о масштабных учениях речь не идёт. Хэмптон призывает не спешить с выводами, ведь переобучение лётного состава – это крайне сложная задача. Даже если в США прибыли настоящие асы, то на овладение новой машиной уйдут долгие месяцы поскольку советские истребители, к которым привыкли украинские пилоты, сильно устарели в техническом плане. Вот только всё сводится к тому, что на базу в Аризоне прибыли не асы, а молодняк, который не обладает достаточным боевым опытом и в целом не может похвастать виртуозным управлением даже советскими самолётами. Хэмптон отмечает, что для поддержания формы в нужном состоянии требуется от 200 до 300 часов налёта в год, тогда как украинские пилоты имеют 40-50 часов лётных часов, что не радует западных инструкторов. Даже если через несколько месяцев украинцы и смогут самостоятельно поднять F-16 в воздух, то вести бой на истребителях США возможно лишь после тщательного изучения всех основных механик и нюансов машины.

Ну а в итоге у Киева остаётся не так много места для манёвра, а значит приходиться брать всё, что готовы дать союзники. Как мы могли слышать, не так давно Польша и Словакия передали часть своих истребителей МиГ-29. По данным The Economist, речь шла об отправке откровенного металлолома, поскольку после оценки состояния машин, киевские специалисты приняли решение пустить все истребители на запчасти. Похоже, самолёты слишком долго стояли без дела и находятся в таком состоянии, что использовать их для выполнения боевых задач не представляется возможным. Информацию подтвердил официальный представитель командования воздушных сил Украины. Юрий Игнат заявил, что МиГ-29 пришли в ненадлежащем состоянии и не способны отражать возникающие угрозы. Очевидно, что делиться нормальной техникой так называемые союзники с Киевом не готовы, ну а эксперты спорят о том, сколько машин осталось под контролем ВСУ. По данным издания The Economist, с начала боевых действий на Донбассе Киев потерял всего 60 самолётов, а сегодня имеет на вооружении до 80 машин разного класса. Все они сильно уступают российским по вооружению и радиолокационным возможностям, но цифры всё равно вызывают недоумение. Дело в том, что представители Минобороны РФ дают совершенно другую информацию, а значит вы можете доверять тем сведениям, которые кажутся вам более правдоподобными.

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Эксперты отмечают, что авиация не сможет стать основой в наступательной операции украинской армии, а значит значительная нагрузка ложится на обычных бойцов. И вот здесь и кроется проблема, поскольку даже украинские политики рассказывают грустные истории о потере наиболее подготовленной части ВСУ. В связи с этим возникает необходимость использовать недавно мобилизованных рекрутов, значительная часть из которых находится на фронте не по своему желанию, а была поймана на улицах украинских городов. Российские бойцы рассказывают об отличиях сражения с солдатами территориальной обороны и подготовленными представителями нацбатов. Информацией поделился один из российских снайперов, подразделение которого ведёт наступление под Кременной. Оказывается, ряды теробороны удаётся проломить за 10-15 минут, тогда как нацбаты держатся 40-50 минут. Снайпер добавил, что работает только ночью, поскольку днём обязательно прилетает ответка в виде 82-мм миномёта или «Града». В ночное время суток артиллерия ВСУ не функционирует, что позволяет повысить эффективность и выживаемость. Также сообщается, что многие системы стран НАТО курируют американские инструкторы, но назвать их число не представляется возможным.