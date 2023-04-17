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Словакий и Польша сливают старые МиГ-29 в Украину – на что способен советский истребитель в 2023г
У самолёта есть сильные стороны, но он уже слишком старый и устарел не только морально, но и физически
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Судя по всему, сегодня Украина испытывает острую нехватку авиации, поскольку за год ведения боевых действий растеряла значительную часть существовавшего парка и имеет минимальные возможности для поддержки ударных кулаков с воздуха. Министерство обороны РФ приводит данные по уничтоженным самолётам, но эксперты делают важное уточнение, ведь часть истребителей и бомбардировщиков была поражена не в ходе воздушных боёв, а в результате ударов по местам дислокации на аэродромах. Ну а в результате никто точно не знает, была ли возможность отремонтировать тот или иной самолёт, что оставляет украинской армии место для манёвра. При этом союзники не готовы поставлять истребители F-16, отправляя сильно подержанные самолёты советского производства. Одним из самых массовых может стать МиГ-29, которые выпускался ещё при СССР, а десятки истребителей были подарены странам Варшавского договора после распада страны. 

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Сегодня часть самолётов уже используется против России, тогда как ещё несколько десятков будут переданы в самое ближайшее время. Сегодня стало известно о том, как распорядилась подарочком Словакия. Напомним, в 1997 году между Москвой и Братиславой был подписан договор, согласно которому реэкспорт наследия оставшегося от СССР не должен производиться без разрешения России. Очевидно, что Москву никто ни о чём не спрашивал, ведь 14 МиГ-29 уже в Украине. Известно, что 4 истребителя попали в страну своим ходом и пилотировались местными пилотами, тогда как 9 бортов были доставлены по железной дороге. Неясно, в каком они состоянии, поскольку речь идёт о сильно устаревшем парке, которые пережил не только ремонты, но и модернизацию по лекалам НАТО. Что любопытно, после отправки самолётов в Украину, Словакия не оставила себе вообще ничего, а в результате защита воздушного пространства легла на плечи Чешских пилотов, ведь правительство этой страны ранее арендовало десяток старых МиГ-29 у Швеции, ну а на очереди Болгария. 

Пока власти этой страны упираются, не желая расставаться со старыми самолётами. Нет никаких сомнений, что под нажимом со стороны США всё может круто измениться, ну а пока украинские пилоты будут довольствоваться модернизированными МиГ-29. Эксперты отмечают, что речь идёт о глубоких изменениях, которые были проведены при участии американских компаний Rockwell Collins и BAE Systems больше 15 лет назад. Если не вдаваться в детали, то можно заметить улучшенную систему распознавания «свой-чужой» AN/APX-113; управление слепой посадкой AN/ARN-147; продвинутую радиостанцию и тактическую аэронавигационную систему (TACAN) AN/ARN-153. Но это в Словакии, тогда как в Польше пошли другим путём. Там старые истребители пришли из Германии в сильно изношенном состоянии, а в результате около 16 бортов из 22 пережили модернизацию. Использовались навигационные системы, средства связи и некоторые другие технологии, позаимствованные с целого ряда находящихся на вооружении стран НАТО машин. 

Словом, украинские пилоты получат довольно странные самолёты, которые могут сильно отличаться по начинке, ведь МиГ-29 из Словакии не похож на Миг-29 из Польши. Но всё это детали, ведь сегодня многие бы хотели понять, насколько высокую опасность представляют старые истребители, и станут ли они проблемой для российских пилотов. Ниже вы можете посмотреть интервью Юргена Хёхе, который после объединения Германии получил в своё распоряжение советскую технику, а после дослужился до генерал-лейтенанта. Юрген стал одним из первых счастливчиков, которым доверили летать на МиГ-29, а также детально изучить потенциальную опасность для самолётов НАТО. Как оказалось, истребитель весьма противоречивый. Вначале Хёхе отнёсся к советскому самолёту скептически, поскольку полагал, что все рассказы об его непобедимости – это обычная пропаганда. Вот только чем больше он изучал МиГ-29, тем больше удивлялся его невероятным возможностям. 

Оказалось, что истребитель не подходит для боя на средних и дальних дистанциях, где он становится лёгкой жертвой дальнобойных ракет любого на тот момент считавшегося современным самолёта. Вот только стоит только советскому истребителю подойти ближе, как шансов у противника не остаётся. Хёхе рассказывает, что неоднократно летал на своём МиГ-29 из Европы прямиком в США, после чего участвовал в спаррингах с американскими пилотами. Что любопытно, в ближнем бою у F-16 не оставалось шансов, тогда как у французов и вовсе всё было плохо. Генерал рассказал о невероятной манёвренности советского истребителя, а также возможности выходить из самых сложных ситуаций, увы, но сегодня это сильно устаревшая машина, которые уступает всем актуальным истребителям. Эксперты отмечают, что под МиГ-29 существовали разработки ракет средней дальности, но массового применения не было замечено. Очевидно, что современные российские Су-35 значительно превосходят МиГ-29, но ничего лучше украинские пилоты пока не получат. 

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