Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Можно ли собрать игровой ПК без видеокарты – геймерские процессоры для школьников и студентов
Если у вас нет денег на видеокарту, то не обязательно лишать себя игр, ведь даже Мир танков пойдёт на процессоре с интегрированным графическим чипом
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Сегодня в продаже можно встретить целую россыпь процессоров, а потенциальные покупатели должны ориентироваться на целый спектр технических характеристик. Прежде всего важно понимать, что в последнее время наблюдается быстрый прирост быстродействия из поколения в поколение. Но если раньше нам предлагали бонусы в рабочих задачах, то уже несколько лет подряд растут показатели в играх. Получается, что по возможности нужно ориентировать на самые последние поколения процессоров. 

реклама

Кроме того, важна тактовая частота, а также количество ядер. Если речь идёт о процессорах последних поколений, то можно брать даже 6 ядер, ну а старички и вовсе не рекомендуются для покупки, поскольку давно потеряли свой потенциал. Ну а если вас интересует игровая сборка, то придётся взять дорогостоящую видеокарту. В итоге цена окажется намного выше, чем вы предполагали ранее, а значит придётся брать кредит или не ехать на отдых летом, сидя в каменных джунглях возле монитора. В данном материале мы поговорим о процессорах, которые не требуют видеокарту, ведь уже включают неплохой графический чип. 

Стоит отметить, что значительная часть геймеров довольствуется нетребовательными играми. Подсчитать процент сложно, но он точно выше половины, ведь есть Майнкрафт, Контр Страйк, Дота 2, Мир танков и многие другие игры, которые прекрасно идут на нетребовательных видеокартах. Ну а первым процессором, который легко со всем этим справится, можно назвать Ryzen 7 5700G. В наличии сразу 8 ядер с приличным быстродействием, а сам камень с интегрированной видеокартой будет стоить вам 17 тысяч рублей. Во всех указанных играх он позволит получить приличное количество кадров в секунду, а система окажется бюджетной и позволит сэкономить.

А вот брать Ryzen 7 4700G не советуем. Сам процессор очень даже ничего, но сегодня он всего на 1000 рублей дешевле. Помните о том, что камни последних поколений лучше справляются с играми, а минимальная экономия в данном случае неуместна. Возьмите либо Ryzen 7 5700G, который обладает лучшей производительностью, либо попытайтесь снизить конечную цену компьютера за счёт покупки Ryzen 5 5600G. Здесь в наличии 6 ядер, а процессор почти также хорош в играх, как и более дорогой Ryzen 7 5700G. Советуем вам потратить дополнительную тысячу рублей на брендовую оперативную память. За счёт этого удастся получить высокую тактовую частоту ОЗУ, ну а эксперты и вовсе советуют разогнать графический чип. В некоторых случаях сделать это удаётся, тогда как в других все попытки разбиваются о суровую реальность. Здесь многое зависит от вашего везения. 

Если вы планируете купить компьютер для школьника и не хотите превращать его в геймера, то можете ограничиться Ryzen 5 4600G. В данном случае экономия имеет смысл, поскольку процессор почти такой же быстрый, как и модель более нового поколения, а выгода доходит до 2500 рублей. Ryzen 5 4600G подходит для всех указанных выше игр и может рекомендоваться для создания офисной машины для тех, кто иногда хочет погонять в классические игры семилетней давности. На самом деле даже сегодня выходят новые игры, которые ваш Ryzen 5 4600G будет тянуть, поэтому экономия всё же имеет смысл. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну а если вы всё же готовы купить недорогую видеокарту и не нуждаетесь в мощном процессоре, то самое время обратить внимание на Ryzen 5 4500. За 12 тысяч вы получаете доступ к 6 ядрам с приличной производительностью. Встроенного графического чипа здесь нет, но зато есть неплохой потенциал и возможность раскрыть видеокарту до 30 тысяч рублей. Ryzen 5 4500 станет основой для экономичной сборки, поскольку не нуждается в дорогой материнской плате и оперативной памяти, а вот по поводу видеокарты решайте сами. Здесь всё зависит от ваших экономических возможностей, тогда как для фанатов Intel больше подойдёт Core i3-12100F. Здесь нет встроенной видеокарты, а сам камень медленнее, но и дешевле Ryzen 5 4500. Он вполне вписывается в требования к бюджетному компьютеру, хотя может немного разочаровать из-за наличия 4 ядер. Помните о том, что требования растут, а значит сборка на базе Core i3-12100F прослужит вам намного меньше, чем на 6-ядерном Ryzen 5 4500.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Exynos 2400 опередил Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench Vulkan
Проблемы с выгоранием Ryzen 7000X3D заставили производителей срочно обновлять BIOS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
11
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
17
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
6
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
20
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
2
РФ научилась сжигать, а Китай брать под контроль спутники США – Пентагон готовится к кибервойне
9
Российский миллиардер Дерипаска предрекает завершение доминирования американского доллара
3
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
9
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
10
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
10
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
4
Украина получила систему ПВО HAWK, но есть один нюанс - данный комплекс передали без радаров вообще
8
Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
3
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
9
MSI блокирует регулировку напряжения процессоров AMD Ryzen 7000X3D в новых BIOS
1
The New York Times: Китай наращивает ядерный потенциал с помощью России
1
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
20
МИД Украины: Для завершения боевых действий в этом году нужно в десять раз больше оружия
9
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
8
Украинский представитель рассекретила новую российскую тактику атаки роем дронов против ВСУ
1

Популярные статьи

О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
10
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
10
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
65
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
25
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
4
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
22
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
15
Итоги гоночного уик-энда 22-23 апреля
3
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
9

Сейчас обсуждают

Алёшка Десятов
00:57
Ну не знаю... Брал давеча 4070ti серую за 70000, что-то хуже брать нет просто смысла. Эта карта на 3-4 года, остальное - заплатки которые через год станут неактуальны
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Waramagedon
00:55
Заходит на ура вам, рабам сша.
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
Артём Николаев
00:41
Любая война с обеих сторон "подленькая". Ибо принцип камень-ножницы-бумага. Раш на центр или как линейная пехота строевым шагом на артиллерию уже никто не практикует.
Видео: снайпер ВС РФ наказал боевика ВСУ за неприличный жест
Даниил Лавкрафт
00:38
Да и вторая вывозит, до сих пор по сути щедевер. А вот 4ка, как говорится - шаг вперёд и два назад.
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
Waramagedon
00:37
Капитализация это сферический конь в вакууме - есть электричество - конь есть, нет электра - и коня нема...
Нацеливаясь на Китай: ВМС США строят секретную подлодку-шпион стоимостью $5,1 млрд
Даниил Лавкрафт
00:35
Взломок аффтыр не видел. Ну тут только талантливый окулист поможет. - И про Рода Хамбла я поржал - он, видите ли, "делал похожие на симс игры". Во как. А ничего что данный чувак - в прошлом руководит...
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
Артём Фролов
00:30
АМД может какую угодно цену ставить всё равно я возьму 4070 Ti 😂
RX 7800 XT за $649 будет быстрее RTX 4070 Ti за $799
Оксана Filipok
00:29
пока что кому то нужно вспоминать ржев 42-43
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
Артём Николаев
00:25
Есть мнение, что когда в мире перепроизводство благ, и люди уже не хотят каждый год покупать новый Айфон, им продают винтовки. И тогда экономика стран начинает крутиться с новой силой. Ну кроме тех, к...
Россия вошла в тройку лидеров по военным расходам – мир медленно скатывается в Холодную войну
REY_B_
00:25
По промышленному производству и сельскому хозяйству, страны БРИКС ещё лет 10 назад были в 2 раза больше, чем G7. Экономики совершенно разные! Как оно на деле? Сейчас капитализация только одной Apple в...
Нацеливаясь на Китай: ВМС США строят секретную подлодку-шпион стоимостью $5,1 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем