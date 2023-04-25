Если у вас нет денег на видеокарту, то не обязательно лишать себя игр, ведь даже Мир танков пойдёт на процессоре с интегрированным графическим чипом

Сегодня в продаже можно встретить целую россыпь процессоров, а потенциальные покупатели должны ориентироваться на целый спектр технических характеристик. Прежде всего важно понимать, что в последнее время наблюдается быстрый прирост быстродействия из поколения в поколение. Но если раньше нам предлагали бонусы в рабочих задачах, то уже несколько лет подряд растут показатели в играх. Получается, что по возможности нужно ориентировать на самые последние поколения процессоров.

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Кроме того, важна тактовая частота, а также количество ядер. Если речь идёт о процессорах последних поколений, то можно брать даже 6 ядер, ну а старички и вовсе не рекомендуются для покупки, поскольку давно потеряли свой потенциал. Ну а если вас интересует игровая сборка, то придётся взять дорогостоящую видеокарту. В итоге цена окажется намного выше, чем вы предполагали ранее, а значит придётся брать кредит или не ехать на отдых летом, сидя в каменных джунглях возле монитора. В данном материале мы поговорим о процессорах, которые не требуют видеокарту, ведь уже включают неплохой графический чип.

Стоит отметить, что значительная часть геймеров довольствуется нетребовательными играми. Подсчитать процент сложно, но он точно выше половины, ведь есть Майнкрафт, Контр Страйк, Дота 2, Мир танков и многие другие игры, которые прекрасно идут на нетребовательных видеокартах. Ну а первым процессором, который легко со всем этим справится, можно назвать Ryzen 7 5700G. В наличии сразу 8 ядер с приличным быстродействием, а сам камень с интегрированной видеокартой будет стоить вам 17 тысяч рублей. Во всех указанных играх он позволит получить приличное количество кадров в секунду, а система окажется бюджетной и позволит сэкономить.

А вот брать Ryzen 7 4700G не советуем. Сам процессор очень даже ничего, но сегодня он всего на 1000 рублей дешевле. Помните о том, что камни последних поколений лучше справляются с играми, а минимальная экономия в данном случае неуместна. Возьмите либо Ryzen 7 5700G, который обладает лучшей производительностью, либо попытайтесь снизить конечную цену компьютера за счёт покупки Ryzen 5 5600G. Здесь в наличии 6 ядер, а процессор почти также хорош в играх, как и более дорогой Ryzen 7 5700G. Советуем вам потратить дополнительную тысячу рублей на брендовую оперативную память. За счёт этого удастся получить высокую тактовую частоту ОЗУ, ну а эксперты и вовсе советуют разогнать графический чип. В некоторых случаях сделать это удаётся, тогда как в других все попытки разбиваются о суровую реальность. Здесь многое зависит от вашего везения.

Если вы планируете купить компьютер для школьника и не хотите превращать его в геймера, то можете ограничиться Ryzen 5 4600G. В данном случае экономия имеет смысл, поскольку процессор почти такой же быстрый, как и модель более нового поколения, а выгода доходит до 2500 рублей. Ryzen 5 4600G подходит для всех указанных выше игр и может рекомендоваться для создания офисной машины для тех, кто иногда хочет погонять в классические игры семилетней давности. На самом деле даже сегодня выходят новые игры, которые ваш Ryzen 5 4600G будет тянуть, поэтому экономия всё же имеет смысл.

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Ну а если вы всё же готовы купить недорогую видеокарту и не нуждаетесь в мощном процессоре, то самое время обратить внимание на Ryzen 5 4500. За 12 тысяч вы получаете доступ к 6 ядрам с приличной производительностью. Встроенного графического чипа здесь нет, но зато есть неплохой потенциал и возможность раскрыть видеокарту до 30 тысяч рублей. Ryzen 5 4500 станет основой для экономичной сборки, поскольку не нуждается в дорогой материнской плате и оперативной памяти, а вот по поводу видеокарты решайте сами. Здесь всё зависит от ваших экономических возможностей, тогда как для фанатов Intel больше подойдёт Core i3-12100F. Здесь нет встроенной видеокарты, а сам камень медленнее, но и дешевле Ryzen 5 4500. Он вполне вписывается в требования к бюджетному компьютеру, хотя может немного разочаровать из-за наличия 4 ядер. Помните о том, что требования растут, а значит сборка на базе Core i3-12100F прослужит вам намного меньше, чем на 6-ядерном Ryzen 5 4500.