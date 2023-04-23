США опасаются, что могут потерять преимущество в ходе одновременного противостояния с двумя сверхдержавами

Есть целый ряд статей, авторы которых рассказывают о том, каким мог бы быть ход СВО, если бы в дело не вмешались те или иные силы. Пожалуй, наибольший интерес представляет спутниковая система Starlink, которая стала одним из главных проектов Илона Маска. Только представьте себе, что миллиардер решил бы начать запуск группировки на несколько лет позднее, а в итоге сегодня у него не было бы достаточного количества объектов на орбите, а Starlink оказалась бы не способна поддерживать работу даже тестовых систем. Очевидно, что украинские власти лишились бы доступа к интернету, что сильно осложнило бы наступательные и оборонительные операции. Не говоря уже о том, что с лёгкой руки Илона появилась возможность осуществлять запуск сотен беспилотников, занимаясь разведкой и нанесением ударов по российским позициям. Словом, гадать можно долго, но именно детище Маска оказало решающее значение, предоставив Киеву целую охапку козырей.

реклама

Основатель Tesla уже пытался отказаться от обслуживания терминалов на территории Украины, но получил от правительства США оплеуху и предпочёл тихо возмущаться в интернете. Якобы, руководство Starlink уже заблокировало возможности для использования спутниковой связи для управления беспилотников, но достоверно убедиться в этом нет никакой возможности. Также стало известно о массовом отключении терминалов в конце марта, но данные обрывочны, а в прессе нет даже приблизительных цифр, а значит речь может идти о десятках, тогда как большая часть продолжила выполнять свои задачи в штатном режиме. Похоже, блокировать работу Starlink в Украине пока никто не планирует, а значит России нужно озаботиться этим вопросом самостоятельно. Эксперты полагают, что существует возможность ослепить спутники с помощью РЭБ, ну а журналисты The Washington Post уверяют, что в секретных утечках из Пентагона содержится информации об успешном применении комплекса «Тобол». Похоже, разработка носит секретный характер, поскольку сведений крайне мало, ну а некоторые эксперты уверяют, что сегодня у России есть не только возможность ослеплять спутники, но и выводить их из строя на время, или полностью сжигать начинку, превращая в бесполезные куски металла, парящие на орбите.

При этом высказывается два мнения, каждое из которых не исключает другого. Прежде всего предполагается, что ослепление спутников – это крайне сложная задача, которая требует не только вычисления многочисленных переменных, но и использования высокоточного и высокопроизводительного оборудования. При этом потребуется направленный удар, поскольку объекты постоянно движутся. И всё же, это не кажется нереалистичным, а значит в нужный момент десятки спутников могут одновременно прекратить работу в небе над Украиной. Похоже, в Пентагоне обеспокоены не только увеличивающимися возможности России, но и Китая. Так, журналисты The Times поведали о новой технологии, доступной военным из Поднебесной. Речь идёт о системе, которая потенциально позволит получить преимущество в космической гонке, поскольку окажется не только способна сбивать подобные объекты, но и брать их под свой контроль. Высказывается мнение, что в руках китайских специалистов есть кибероружие, которое может создавать помехи и имитировать сигналы наземных станций с территории США и стран НАТО. Это приведёт к многочисленным сбоям, выходу оборудования из строя и даже возможности перехватить управление над тем или иным спутником.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В The Times пишут о том, что у Америки есть полноценная наступательная программа, в задачи которой входит уничтожение спутниковых систем потенциального противника. Разработки и испытания завершились успешно, ну а в 2022 году США и вовсе предложили ввести мораторий на подобные технологии. Получается, что янки уже создали оружие против спутников России и Китая, но предлагают своим потенциальным противникам остановить испытания. В американской прессе это преподносится как жест доброй воли, хотя таковым не является. Очевидно, что в Пентагоне могут в любой момент отказаться от принятых решений, мотивируя это интересами национальной безопасности. Что до китайской программы, то есть все основания полагать, что в Поднебесной не станут прислушиваться к призывам из-за океана.