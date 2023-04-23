Некоторые источники уверяют, что первые дроны уже доставлена на военные объекты в России для проведения тестовых запусков

Практика применения дронов-камикадзе в Украине доказала, что современные средства ПВО не могут сбивать все летящие объекты, а значит часть беспилотников так или иначе достигнет своей цели. В последнее время атаки при помощи подобных устройств стали не такими массовыми, как это было осенью и зимой 2022 года, но время от времени ударные группы всё же используются, нанося инфраструктуре тяжёлый урон. По данным экспертов, большая часть беспилотников представлена устройствами на базе иранского Shahed 136, получившего российское название Герань-3. Аппарат имеет дальность полёты свыше 1000 километров, создан на базе недорогих комплектующих и способен нести полезной нагрузки в виде взрывчатых веществ до 50 килограмм. При этом дрон очень громкий и медленный, что позволяет проводить не только звуковую, но и визуальную фиксацию с большого расстояния. Причины снижения темпов использования Герани-3 прессе неизвестны, но есть все основания полагать, что в будущем количество и мощность ударов будет только усиливаться.

реклама

Не так давно появилась достоверная (сложно определить 100% подлинность подобных утечек) информация о доставке в Россию нового беспилотника Arash-2. Разработка ведётся аэрокосмической корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, а в прессе есть только отдельные характеристики. При этом эксперты уверяют, что перед нами прокачанная версия, обладающая огромными преимуществами перед семейством гераниевых. Люди, которым довелось увидеть беспилотник, рассказывают об его схожести с израильским IAI Harop. Напомним, последний принадлежит к предыдущему поколению разведывательно-ударных дронов и имеет дальность полёта до 1000 километров на скорости до 185 км/ч. При этом Arash-2 больше похож на увеличенную копию указанного выше аппарата, а эксперты рассказывают об использовании крайне любопытных технологий, позволяющих достигать более впечатляющего эффекта при нанесении удара. Предполагается, что беспилотник основан на умных боеприпасах Fajr-5С, которые имеются на вооружении РСЗО «Фаджр», стреляющей снарядами 333-мм калибра. Называть ракету прорывной, мы бы не стали, поскольку точность при планировании далека от идеала, что не помешало Ирану изготовить свыше 1000 подобных комплексов.

Запуск осуществляется при помощи специальных установок, перевозка которых требует специальных контейнеров. При этом разработана и уже успешно протестирована система, монтируемая на внедорожники. Требуется пикап, в грузовой отсек которого интегрируется пусковая система, а значит после произведения выстрелов есть возможность быстро сменить дислокацию, что сведёт шансы ответного удара к минимуму. Сообщается об испытаниях в провинции Семан, где полная партия беспилотников Arash-2 из 16 единиц успешно стартовала и поразила все 16 целей на полигоне. Расстояние составляло 250 километров, но представители Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company отмечают, что использовали минимальный ресурс, но не раскрывают реальных характеристик устройства. Предполагается, что высокая дальность полёта обеспечивается не только за счёт традиционного бензинового двигателя, а благодаря использованию раскладного крыла длиной 3.5 метра. Это позволит дрону буквально парить в небе, сжигая минимальное количество топлива для подержания высоты и курса.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Есть сведения о том, что максимальная дальность составит 2000 километров, при этом БПЛА окажется способен нести невероятную нагрузку в 200 килограмм, что делает его одним из самых мощных из подобных устройств. За точность и наведение отвечает защищённая от помех система, позволяющая продолжить полёт даже после использования противником средств радио электронной борьбы. Сложно понять, появится ли у беспилотника система управления, поскольку эта часть информации в прессе не обсуждается. Похоже, иранские инженеры не спешат интегрировать в дроны-камикадзе подобные технологии, поскольку это даёт как преимущества, так и недостатки. Проще говоря, появится возможность корректировки курса, но сам дрон окажется под угрозой раннего обнаружения при помощи РЛС противника. Похоже, одними из первых «Arash-2» смогут получить бойцы Корпус стражей исламской революции. Есть сведения о том, что речь идёт об интеграции беспилотника с крылатой ракетой средней дальности «Meshkat». Также предполагается возможность использования баллистической ракеты «Shahab-3». В первом случае речь идёт о самом обычном клоне российской Х-55, получившей собственные доработки, тогда как во втором – о китайской Дунфэн-21. Это мощная двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности. Вполне возможно, что России интересен сам дрон, ну а боеголовки от ракет могут применяться собственного производства. Или нет, ведь в Иране такого добра предостаточно.