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Если вы ждали хороших новостей о восстановлении курса рубля, то самое время перестать верить в чудеса, ведь дедушка Мороз не придёт к вам посреди весны и не принесёт подарочки в блестящей упаковке. Согласно аналитическим прогнозам, опубликованным специалистами Сбербанка, до конца первого полугодия будет наблюдаться высокая волатильность российской национальной валюты. В третьем квартале рубль начнёт набирать вес, вернувшись к стабильным 80-к-1, ну а к концу осени за 1 доллар будут давать 75 рублей. Стоит учитывать, что это лишь прогноз, а значит всё может быть совсем не так, как рассказывают именитые аналитики. Прежде всего нужно понимать, что Россия живёт под санкциями уже больше года, а давление будет только усиливаться. В Евросоюзе заявляют о том, что устали придумывать новые ограничения, но всё это неправда, ведь 21 апреля министры обороны НАТО чётко дали понять, что не собираются менять курс, а значит поддержка Украины – это не прихоть, а обдуманный курс, при этом в Европе надеются на поражение РФ, а значит сделают всё, что бы рубль чувствовал себя как можно хуже.

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В связи с этим предлагаем считать все разговоры о необходимости запастись терпением бесполезными, а советчиков длительного ожидания гнать в три шеи. Если вы решили купить компьютер, и у вас есть нужная сумма, то стоит сделать это сегодня, ведь мир вокруг нас постоянно меняется, а сидеть на старом железе, глядя на прокачанные новинки – это какая-то глупая и неэффективная стратегия. В данном материале мы разберём несколько вариантов игровой сборки, а также развеем одно крайне популярное заблуждение, твёрдо укоренившееся в головах многих экспертов по всему миру.

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Поскольку именно процессор является сердцем любого компьютера, то начать мы предлагаем с Ryzen 7 7700X. Камень имеет всё необходимое для того, чтобы вы забыли об апгрейде на многие годы, ведь он включает 8 ядер, работающих на тактовой частоте до 5.4 ГГц, что гарантирует невероятную производительность не только в играх, но и рабочих задачах. Мы не рекомендуем вам пытаться раскрыть разгонный потенциал Ryzen 7 7700X, поскольку в этом случае вы потратите время зря. Процессоры AMD не очень хороши в разгоне и не подходят для диванных оверклокеров. Помните о том, что Ryzen 7 7700X не только быстрый, но и принадлежит к первому поколению, поддерживающем сокет АМ5. Получается, что вы станете частью новой платформы, которая будет актуальной даже спустя 3 года, а значит получите шанс обновить компьютер за счёт смены процессора без покупки материнской платы и переустановки операционной системы. Для некоторых переплата не так важна, как вынужденная необходимость отказываться от системных настроек.

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Под такой процессор идеально подойдёт материнская плата ASUS PRIME B650-PLUS. Она поставляется в форм-факторе АТХ, а значит потребует от вас не самый компактный корпус. Помните об этом, поскольку выбор последнего мы оставляем на ваше усмотрение. Материнская плата принадлежит к недорогому чипсету, но имеет всё необходимое для приличного старта. Новомодный PCIe 5.0 отсутствует, но этот интерфейс ещё долгое время будет не востребован, а значит можно не переплачивать 10 тысяч рублей за доступ к мёртвой технологии. Доступна установка сразу двух твердотельных накопителей формата М.2 с поддержкой PCIe 4.0, чем мы чуть позднее обязательно воспользуемся.

Ещё совсем недавно оперативная память DDR5 стоила не меньше 10 тысяч рублей, тогда как прокачанные модели и вовсе могли затянуть дороже 20 тысяч. Сегодня цена на ОЗУ существенно снизились, а мы рекомендуем присмотреться к Kingston Fury Beast. 2 линейки по 8 Гб достаточно любых задач, а стоит такое удовольствие всего 6 тысяч рублей. Штатная тактовая частота стартует с 5200 МГц, ну а при желании вы можете опробовать улучшить показатели. Не факт, что вам это удастся, но в целом мы выбираем систему не для разгона, ведь она уже изначально будет иметь достаточную скорость.

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О дополнительных компонентах поговорим ниже, тогда как теперь самое время уделить внимание второй сборке на базе процессора Ryzen 9 5900X. В данном случае вы получаете примерно аналогичную скорость работы в играх (если сравнивать с Ryzen 7 7700X), но более высокие показатели в рабочих задачах за счёт наличия 12 ядер. Ryzen 9 5900X действительно очень мощный, ну а многие эксперты уверяют, что сборка на его основе будет намного выгоднее по двум причинам. Итак, нам рассказывают о возможности купить дешёвую материнскую плату. Согласимся, что можно взять плату за 6 тысяч рублей, но мы крайне не советуем этого делать, ведь вы в таком случае купите крайне сомнительную модель без поддержки PCIe 4.0. Если хотите взять нормальный и недорогой продукт, то обратите внимание на MSI B550 GAMING GEN3. Материнская плата основана на чипсете В550 и имеет неплохой запас прочности. Она легко справляется с разгоном, а в итоге вы получите неплохую основу для игрового компьютера, но уже сэкономите 10 тысяч рублей, воспользовавшись платформой АМ4. Что до оперативной памяти, то сильно выиграть за счёт DDR4 не выйдет, поскольку цены на ОЗУ нового поколения просели. Берём Kingston Fury Beast и получаем в запасе 1500 рублей. Есть планки и быстрее, но в данном случае мы не преследуем цели собрать систему с разгонным потенциалом, о чём написали выше.

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Ну а раз уж мы говорим об игровой сборке, то было бы странно не указать видеокарту. Пожалуй, оптимальным решением для указанных выше процессоров будет GeForce RTX 4070. Это самый новый графический чип NVIDIA, пользующийся высоким спросом и имеющий неплохой потенциал. Так, здесь вас ждёт 12 Гб видеопамяти и быстродействие уровня GeForce RTX 3080. Возможно, вы хотели бы за эти деньги чего-то большего, но такова политика NVIDIA, а в итоге именно GeForce RTX 4070 многие эксперты признают одним из самых выгодных решений не только для игры в разрешении 2К, но и в 4К.

В наше время без твердотельного накопителя никуда. Если бы мы собирали бюджетный компьютер, то было бы неплохо сэкономить, поставив недорогой SSD в качестве системного диска и жёсткий диск для игр и фильмов, но в данном случае мы обойдёмся без подобных советов. Берём Kingston NV2 объёмом 1 Тб. Этого вам точно хватит для хранения любых файлов, ну а скорость достаточная не только для геймеров, но и энтузиастов. Брать что-то более дорогое не стоит, поскольку там выше цена, но игры и любые другие программы пока не научились использовать потенциал твердотельных накопителей, способных читать и записывать данные со скоростью выше 10 000 МБ/с. Kingston NV2 в три раза медленнее, но заметить это вы сможете только в синтетических тестах, тогда как в играх даже этого больше, чем достаточно.

Как мы уже писали выше, выбор корпуса оставляем на ваше усмотрение. Покупайте то, что нравится вам визуально и не забудьте поставить несколько дополнительно вытяжных кулеров. Что до блока питания, то рекомендуем купить DeepCool PK750D. На самом деле для нашей сборки он даже излишен, но в данном случае не советуем экономить, поскольку лучше иметь запас, получив тихую систему, которая окажется гибкой при апгрейде. Блок питания соответствует стандарту 80 PLUS BRONZE, поэтому считается качественным и надёжным. Ну а теперь самое время подвести итоги. Как вы заметили, сборка на процессоре Ryzen 7 7700X оказалась всего на 10 тысяч рублей дороже, чем на более старом Ryzen 9 5900X. Можно было бы как увеличить разрыв, так и уменьшить его, но в данном случае можно сделать вывод, что переплата за новую платформу не такая высокая, как пишут эксперты. Пожалуй, для рабочих задач действительно лучше подойдёт Ryzen 9 5900X, но разница в стоимости сборки делает его не таким выгодным для игрового компьютера, как нам бы хотелось. Ryzen 7 7700X имеет отличный потенциал и точно выигрывает за счёт возможности не думать об апгрейде в будущем.