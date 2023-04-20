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Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи ставятся перед танком времён Второй мировой
Похоже, Т-54 будет встречать армию ВСУ, закопавшись по башню в землю
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В российской и зарубежной прессе часто можно прочесть о критическом состоянии украинской армии. Якобы, там вот-вот закончатся ракеты для ПВО, совсем не снарядов, а люди мрут, словно мухи. Есть целая масса фактов, а подобные вещи пишут именитые эксперты. Вот только Пригожин уверяет, что всё это отвлекающий манёвр. Основатель ЧВК «Вагнер» признаёт, что украинская армия действительно находится в сложном положении в Бахмуте, поскольку не имеет прежних возможностей подвозить боеприпасы и новые резервы. И всё же снаряды завозят, а новые бойцы занимают места погибших с завидной регулярностью. Именно поэтому более рациональные эксперты предлагают не заниматься шапкозакидательством, поскольку у российской армии есть и собственные проблемы. К примеру, в сети достаточно свидетельств того, что в первые месяцы СВО российская сторона потеряла немалое количество техники, среди которых современные танки, включая Т-90. Судя по всему, рабочих машин у ВСУ крайне мало, поскольку украинские солдаты не спешат выкладывать с ними фотографии. И всё же, потери требуется восполнить, а сделать это быстро нет никакой возможности. 

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Российские предприятия завалены заказами под завязку, а вместе с производством Т-90М производится модернизация более старых Т-72 и даже Т-62. По данным экспертов, улучшенные Т-72 оказываются довольно крепкими, о чём свидетельствуют кадры прямого попадания при помощи дронов и ПТРК. В сети есть видео, на которых советские танки спокойно продолжают выполнять свои задачи после прицельных ударов, а вот Т-62 вызывает вопросы. Неясно, сколько таких машин находится на фронте, ну а в марте было замечено движение нескольких эшелонов со старыми Т-54/Т-55. Напомним, речь идёт о танке, бронирование которого не может считаться актуальным, поскольку пробивается самыми примитивными ручными комплексами. Лобовая проекция может похвастать 100-мм бронёй, тогда как борта корпуса и вовсе защищены от 60-мм до 80-мм. Что до кормы, то там жалкие 45-мм, а значит выпускать такой танк в бой – это самое настоящее самоубийство. Лобовая часть башни может похвастать до 200-мм на некоторых участках, но всё это уже неактуально, при этом пресса уверяет, что танки находятся на Запорожском направлении. 

Эксперты полагают, что в бой старые машины пускать не будут, а вместо этого их могут использовать как передвижные комплексы для сдерживания лёгкой техники и пехоты. Снарядов под 100-мм нарезную пушку Д-10Т2С на складах должно быть много, ну а в итоге можно получить дешёвый аналог противопехотного комплекса времён Второй мировой. Наводчику доступен оптический шарнирный прицел телескопической конструкции, на котором и заканчиваются все высокие технологии машины. Нет автомата заряжания, лазерного дальномера и многих других технологий, которые давно стали обыденными, а при везении можно пробить до 150-мм брони с расстояния до 2 километров. Экипажу потребуются овладеть навыками управления и стрельбы из старой техники, ну а эксперты отмечают, что Т-54 всё же имеет прибор ночного видения, хотя никакого тепловизора нет и в помине. Т-55 немногим лучше, но в целом вести прицельные удары из подобных танков нет никакой возможности. Похоже, машины будут использованы на Запорожском направлении с целью повышение боеготовности подразделений, в задачи которых входит остановка наступающих сил ВСУ. 

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Мнения не счёт появления старых танков в близи линии фронта разделились, а обе стороны приводят свои мнения. Некоторые называют ситуацию критической, тогда как отдельные эксперты уверяют, что закопанный по башню в землю танк представляет трудную мишень, а возможность наносить уничтожать легкобронированную технику противника – бесценна. Нет никаких сомнений, что было бы гораздо лучше поставить в резерв Т-72, но опасения прорыва реальны, а значит будут использоваться любые средства, позволяющие усилить оборонные возможности. Неясно, идёт ли обкатка старых Т-54 прямо сейчас, или техника ждёт своего часа. В любом случае фотографии говорят о многом, ведь в последнее время в сети появилось немало снимков российских бойцов со старыми машинами времён Второй мировой. 

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#сво #военные технологии #танки
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Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Юрий Полкунов
21:01
передвижная артилерия по факту, старье тоже надо кудато девать
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
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