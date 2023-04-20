Франция и Польша уже готовы вцепиться друг другу в глотки

Многие крупные аналитики констатируют, что ещё никогда Европа не была такой единой, как в 2022 году. Страны, имеющие множество противоречий и претензий друг к другу, действовали совместно, пытаясь нанести России максимальный экономический и политический ущерб. Многим казалось, что Украина действительно способна вернуть контроль над своей территорией, а также вытеснить российские войска из Крыма. Сегодня становится всё более очевидно, что Киев не способен на подобные подвиги, ну а осиное гнездо под названием единая Европа, только казалось таким дружным и единым. На самом деле единством там никогда и не пахло, а в любой критической ситуации наиболее богатые страны перетягивали одеяло на себя. В пример можно привести закупки масок и прививок во время пандемии. Коронавирус обнажил внутренние противоречия, ведь отдельные страны открыто присваивали себе идущие транзитом маски, ну а Германия закупила по 10 доз прививок на каждого взрослого и ребёнка. А ведь всё это случилось не 50 лет назад, а значит рассказы о выводах, которые сделали европейские политики из прошлых ошибок – это очередная лапша, которую вешают на уши местному населению.

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Похоже, за целый год заседаний и беспрецедентных попыток ослабить Россию, многие политики осознали бесполезность подобных действий. Наиболее здравые с беспокойством оценивают экономические последствия происходящего, а в результате спешно останавливают закупки сельскохозяйственной продукции из Украины. В Брюсселе пытаются оказать влияние на недружественную политику отдельных государств, но всё больше стран осознают опасности для собственной экономики и намерены игнорировать советы со стороны Жозепа Борреля. Ну а поскольку игра только началась, то взаимные претензии будут расти, о чём свидетельствуют новые факты, которые стали достоянием западной прессы. К примеру, правительство Австрии недовольно итальянскими военными, которые обманули Вену в ходе транзита самоходных гаубиц М-109. В транзитных документах указывалось, что оружие должно поступить в Польшу, которая является членом НАТО, тогда как в реальности гаубицы ушли в Украину. Правительство Австрии уверяет, что Рим пошёл на обман сознательно, не поставив Вену в известность, а значит нарушил транзитные договорённости, действующие между странами.

Американские журналисты пишут о нарастающем конфликте между Францией и Польшей. В Politico отмечается, что проблема лежит в области поставок Киеву боеприпасов. Так, вначале Париж согласился с тем, что нужно выделить из Фонда мира 2 миллиарда долларов на закупку 155-мм снарядов, а после потребовал уменьшить затраты в 2 раза. Мало того, несмотря на тот факт, что соглашение должно было начать действовать ещё в начале марта, сегодня решение остаётся не ратифицированным, а Франция тормозит любые инициативы. Польша недовольна и обвиняет Париж в подрыве единой позиции в поддержку Украины. Что любопытно, причина разногласий пока кажется мизерной и состоит в том, что Варшава предлагает закупать снаряды у любых стран по всему миру, тогда как во Франции хотят добиться того, чтобы боеприпасы могли продавать только предприятия из Евросоюза. Обе страны уже обменялись нелицеприятными обвинениями, но всё только начало. Вокруг перепалки уже начали формироваться блоки. Так, Швеция поддержала Париж, тогда как США открыто говорят о том, что следует прислушиваться к Польше.

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Ну а как результат, договор лежит на столе и не может быть согласован. Снаряды украинской армии были нужны уже вчера, вот только Европа затягивает, а Макрон играет в свою игру. Есть собственные интересы и у Швейцарии, которая уже больше года отказывается поставлять Киеву оружие. В последнее время давление на эту страну стало беспрецедентным, а в пример можно привести недавнее расследование в западной прессе, авторы которого приводят доказательства участия швейцарских банков в сомнительных операциях. Как выяснилось, в Женеве до недавнего времени обслуживали счета военных преступников нацистской Германии, которые разыскивались международным трибуналом. Словом, назревает раскол, а ведь на носу тёплое лето, а значит особенно острыми противоречия станут ближе к зиме. Какой будет позиция европейских элит через полгода, остаётся только догадываться, но взаимные претензии вызывают беспокойство в Белом доме, где пытаются надавить на непокорные страны.