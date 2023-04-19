Несмотря на очевидные визуальные недостатки, геймеры продолжают покупать не самые лучшие видеокарты на рынке

Есть масса критериев, на основе которых эксперты предлагают оценивать ту или иную видеокарту. Например, особенно фанатичные особы уверяют, что очень многое зависит от производителя видеопамяти. Приводят доказательства своей правоты, но отказываются признать, что большая часть случаев выхода из строя связана с попытками разгона. Увы, но если вы не осознаёте опасности высокого нагрева платы, то тут не поможет самая качественная подсистема питания.

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Очевидно, что более мощные модели требуют соответствующую систему охлаждения, а некоторые и вовсе будут работать в полную мощь только в том случае, если на них поставить систему жидкостного охлаждения. К примеру, автору данного материала недавно пришлось поставить СЖО на Radeon RX 7900 XTХ. Владелец получил видеокарту с огромной скидкой, поскольку первый покупатель отказался брать товар, повредив упаковку. Ну а поскольку товар никто не хотел покупать, то магазин предложил её своему работнику со скидкой. История долгая, но суть в том, что после установки правильного охлаждения видеокарта заиграла новыми красками и в некоторых играх смогла почти догнать GeForce RTX 4090 (почти). Сегодня мы поговорим о самой очевидной проблеме видеокарт, которая находится у всех на виду, но не мешает геймерам делать постоянные ошибки.

Речь идёт о системе охлаждениях на основе одного большого кулера. Обычно нечто подобное покупают те, кто плохо разбирается в вопросе, а значит не осознаёт потенциальных проблем. Давайте к примерам. За 42 590 рублей у нас есть божественная GeForce RTX 3060 Ti, выпущенная силами MSI. Похоже, производитель так уверен в качестве своей продукции, что в итоге погорячился с ценой. А ведь перед нами очень шумная видеокарта, которая доставит вам много хлопот. Помогут только наушники, но все живущие с вами родные проклянут тот день, когда вы купили GeForce RTX 3060 Ti, ведь рёв во время игры будет нестерпимый. Что любопытно, за ту же сумму вы можете купить аналогичную видеокарту от Palit. Обе не подходят для разгона, но вторая намного тише. Два кулера идеально вписываются в теплопакет, а владелец получит видеокарту с кротким характером.

Если вы решили взять GeForce RTX 3060, то можете заметить за 35 690 рублей ещё одну элитную модель от тайваньской ASUS. Мы прекрасно знаем о том, что продукция этой компании считается качественной, но это не повод подвергать себя испытанию гудящего вентилятора размером с планшет. Удовольствие не их приятных, ну а любители разгона могут проходить мимо, ведь здесь его нет. Если вы точно решили купить GeForce RTX 3060, то можете сэкономить 1000 рублей и взять нормальную систему охлаждения. Всё это модель производства Palit, которая не имеет указанных выше проблем.

А вот MSI GeForce RTX 3050 на целых 600 рублей дешевле аналогичного графического чипа от Palit. Здесь всё очевидно, ведь за видеокарту с плохим охлаждением просят меньше, тогда как за нормальный кулер придётся выложить чуть больше. Мы советуем не экономить, ведь GeForce RTX 3050 может стать неплохой основой для игрового компьютера. Да, прыгнуть выше 1080р не выйдет, но дисплеи с народным разрешением есть у 80% геймеров, а значит видеокарта подойдёт подавляющему большинству любителей компьютерных игр. GeForce RTX 3050 не обладает заоблачным потенциалом и не сильно требовательна к питанию, но это не значит, что вам нужно брать шумную модель. На самом деле даже здесь громкий вентилятор не оставит шансов на спокойное прохождение игр.

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Пожалуй, если и есть видеокарта, которая может смело довольствоваться скромной системой охлаждения, то это GeForce GTX 1650. Как видите, в наличии две различные модели от Palit, но в данном случае мы рекомендуем не переплачивать. Дело в том, что речь идёт о самом бюджетном сегменте, в котором каждая сэкономленная тысяча рублей – это своеобразный подвиг. Ну и платить больше 17 тысяч за GeForce GTX 1650 – это даже как-то несерьёзно. Видеокарта всё ещё тянет новые игры, но делает это хуже с каждым месяцем. Если у вас нет денег на что-то более мощное, но вы бы хотели обзорно познакомиться с новинками игрового мира, то берите GeForce GTX 1650, но только самую недорогую модель, ведь графический чип крошечные и требует минимального охлаждения.