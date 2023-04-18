Это не первый случай, когда украинские танкисты обращаются с техникой халатно

В начале 2023 года США смогли найти нужные рычаги давления на Германию, что привело к тому, что Европа значительно увеличила поставки различных видов вооружения Украине. При этом в ход пошли не только системы реактивного залпового огня и другие типы артиллерии, но и танки. Уже в январе десятки украинских бойцов отправились на военные базы в Польше, Германии и других стран НАТО, где получили в своё распоряжение технику западного образца. Относительно того, как проходило обучение, есть целый ряд заметок, где главенствует официальная позиция. Политики рассказывают о том, как всё прошло хорошо, приводя невероятные примеры мужества украинских солдат. Например, в США обучение управлению батареей ПВО Patriot началось ещё в декабре 2022 года и проходило на военной базе в Форт-Силл. Официальная пресса пишет, что первые недели существовал так называемый языковой барьер, препятствующий эффективному обучению, но уже очень скоро проблем была решена. После этого украинские бойцы продемонстрировали чудеса обучения, удивив своих наставников.

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Примерно также лестно об украинцах отзывались и в Британии, где проходило обучение на танках Challenger 2. Спустя какое-то время в прессу всё же начала просачиваться правда, а в итоге мы узнали о том, что украинцы игнорировали своих инструкторов, а многие и вовсе вместо занятий сбегали в местный паб. Только 20% личного состава бойцов смогли получить положительные оценки, тогда как все остальные не овладели даже базовыми навыками. При этом обучение длилось всего несколько месяцев, а значит не включало всех нюансов танка. Пускать на Challenger 2 в бой такой экипаж – это самое настоящее самоубийство, но история не нашла продолжения, поскольку сильно подрывала статус-кво. По сети ходят слухи, что немцы были очень недовольны украинскими танкистами, но совершенно неожиданно именно в соседней Польше был поставлен самый настоящий рекорд разгильдяйства.

Многие инструкторы намекают, что главная проблема украинских бойцов, которые приезжают на обучение, заключается в высоком самомнении. Якобы, украинцы имеют опыт управления техникой в условиях боя, поэтому уверены в том, что легко освоят любой танк. Как оказалось, это не так, ну а больше информации можно почерпнуть из видео, записанного офицером польской армии запаса. Некий Пётр Павелка рассказал о невероятном случае, который случился на военной базе в Польше. Во время изучения азов управления Leopard 2, украинские вояки проигнорировали указания инструкторов, в результате не просто допустили массу ошибок, но и умудрились протаранить друг друга. В результате одна их немецких кошек заехала на другую, повредив бронелист и сорвав башню. Нанесённые повреждения не критические, но сам Пётр Павелка уверяет, что сталкивается с таким впервые. Бывший офицер польской армии признался в том, что неоднократно присутствовал во время обучения вождению Leopard, но впервые столкнулся с чем-то подобным только во время контакта с украинцами.

Сложно сказать, насколько такие случаи часты, но сам Пётр Павелка утверждает, что украинские военные в целом относились к обучению безалаберно, а времени было выделено слишком мало. При этом важно понимать, что сегодня именно Польша превратилась в ремонтную и перевалочную базу для Украины и в целом НАТО. Руководство этой страны высказывает агрессивную антироссийскую позицию и предпочитает замалчивать любые проблемы политического характера. К примеру, недавно стало известно о том, что польские инженеры столкнулись с невозможностью ремонта советских Т-64. Причина в нехватке запчастей, ведь часть деталей от Т-72 для более старой машины не подходит. Ну а если у вас есть время, почитайте комментарии под роликом на YouTube. Что любопытно, большая часть тех, кто высказывает своё мнение, недовольна происходящими в стране изменениями. Многие благодарят офицера запаса за правду, прямо указывая на то, что Польше всё это не нужно и может привести к самым непредвиденным последствиям. Ну а пока правительство Польши готово делиться не только танками, но и самолётами, правда советского производства.

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