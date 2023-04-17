Более скоростной Core i9-13900KF необязательно станет победителем

Известно, что количество энтузиастов, которые позволяют себе покупать флагманы, исчисляется процентами, а основные заработки крупные полупроводниковые компании получают от массового покупателя. И всё же, самые быстрые процессоры и видеокарты играют сразу две важные роли. Прежде всего речь об имиджевой составляющей. В наше время очень важно иметь в портфолио как можно больше продуктов, которые не только способны демонстрировать высокую производительность здесь и сейчас, но и ощутимо превосходят конкурентов.

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Именно поэтому флагманы пользуются спросом, поскольку позволяют выжать максимум из компьютера, доказав преимущество технологий того или иного производителя. Ну и не стоит забывать, что всё это позволяет получить дополнительную рекламу. Так, если вы обращали внимание, то ещё пару лет назад все крупные технологические ресурсы проводили тесты видеокарт с использованием процессора Ryzen 9 5950X. Это привело к росту продаж AMD, ну а в 2022 году в лидеры выбился Core i9-12900K, который и стал самым скоростным на рынке, позволив Intel привлечь внимание к своей продукции. Сегодня у нас новые лидеры, а положение у AMD шаткое. В данном материале мы обойдёмся без прокачанного Ryzen 9 7950X3D, ведь его нет в российской рознице. Давайте сравним преимущества Core i9-13900KF и Ryzen 9 7950X, пытаясь найти сильные и слабые стороны каждого из процессоров.

Начнём с Core i9-13900KF. Сегодня за один из самых быстрых процессоров на рынке просят 59 тысяч рублей. Сумма внушительная, а ведь покупка процессора – это только начало. Вам может захотеться взять материнскую плату с разгонным потенциалом, не говоря уже о жидкостной системе охлаждения. Без неё достичь 6 ГГц может и можно, но о стабильности не будет и речи. Core i9-13900KF предложит почти самую максимальную скорость в играх, а значит без GeForce RTX 4090 не обойтись. Помните о том, что ультимативная сборка стоит невероятно дорого, а сам Core i9-13900KF представляет собой тупиковую ветвь, о чём поговорим немного ниже.

Многие пользователи, которые уже имеют опыт разгона процессоров AMD, расскажут вам о том, что попытка поднять тактовые частоты Ryzen 9 7950X не принесёт вам ожидаемого прироста скорости. Оперативную память можно и нужно разгонять, улучшив тайминги, тогда как сам камень вполне неплохо будет себя чувствовать на материнской плате за 20 тысяч рублей. Если вы действительно готовы взять видеокарту GeForce RTX 4090, то лучше всего обратить внимание на Core i9-13900KF, тогда как Ryzen 9 7950X неплохо справится с GeForce RTX 4070, где покажет отличную скорость. Ну а в будущем менее скоростную систему вы можете усилить лёгким движением руки. Так, AMD только начала выпускать процессоры на сокете АМ5, а значит впереди как минимум два поколения и прирост быстродействия свыше 30%. И всё это без замены материнской платы и оперативной памяти. Победителем Ryzen 9 7950X назвать нельзя, ведь он уступает в прямом столкновении флагманов, но сборка на Core i9-13900KF окажется дороже, а попытка апгрейда потребует замены ещё и материнской платы. Словом, выбор во многом зависит от вашей платёжеспособности, поскольку не все готовы платить уйму денег здесь и сейчас. Хотя, хвалёный потенциал продукции тётушки Су нечасто оправдывает надежды на раскрытие со временем.

Ну а если вы решили сэкономить, то самое время присмотреться к субфлагманам от AMD и Intel. В первом случае в продаже есть Ryzen 9 7900X. За процессор просят около 40 тысяч рублей, а сам он является компромиссным решением для тех, кто не может по каким-либо причинам позволить себе настоящий флагман. Отметим, что камень идеально вписывается в мощную сборку для энтузиастов, но также потребует немалых инвестиций. Все преимущества простого апгрейда никуда не уходят, а значит не самая высокая производительность не станет проблемой для тех, кто не претендует на ультимативные настройки.

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Что до Core i7-13700K, то он очень хорош в играх, где способен раскрыть любую видеокарту, которую только можно купить за деньги. В случае разгона стоит понимать, что вы инвестируете десятки тысяч рублей в систему, которая крайне плохо поддаётся апгрейду, ну а сам Core i7-13700K быстрый, но очень горячий. Он не будет нормально работать на материнской плате за 15 тысяч рублей, поэтому учитывайте тот факт, что под процессор потребуется взять ещё и дорогую плату. Фанаты обеих компаний имеют на этот счёт своё мнение, ну а мы полагаем, что для тех, кто хочет взять компьютер с максимальной производительностью на 4 года, оптимальным решением станет Core i7-13700K. Ну а в случае, если денег на самую скоростную сборку не так много, но хочется выжать из своего компьютера максимум, лучше подойдёт Ryzen 9 7900X. Через 2 года просто замените его на Ryzen 9 9900X, что усилит вашу систему, сделав её значительно быстрее с минимальными вложениями.