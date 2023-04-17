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Флагманы NVIDIA против геймеров – почему видеокарты дорожают, и что происходит в российской рознице
Сегодня геймерам приходится делать сложный выбор, ведь хороших цен нет и не предвидится в ближайшие месяцы или даже годы
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Спрос рождает предложение. Именно так, ведь именно мы с вами определяем, сколько будет стоить та или иная продукция, голосуя свободно конвертируемым рублём за или против аппетитов торговых сетей и производителей. Нет никаких сомнений, что ещё до того, как тот или иной товар появится на прилавках, в дело вступают маркетологи. Эти ребята оценивают перспективы рынка и пытаются найти баланс между высокой маржой и приемлемой стоимостью, которая не отпугнёт потенциальных покупателей. 

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В мире видеокарт всё происходит точно также, как и с продуктами питания, с той лишь разницей, что ошибка может стоить миллиардных потерь, а потребители надолго запомнят ваш провал. Сегодня рынок до сих пор не оправился от последствий дефицита полупроводников и криптовалютной лихорадки, а многие геймеры ожидают появления более мощных и менее дорогих графических чипов. Таковым может стать GeForce RTX 4060 Ti, который должен появиться в продаже в ближайшие месяцы, а пока можно констатировать, что линейка графических чипов NVIDIA вот-вот станет полной. 

Именно поэтому давайте изучим предложения в российской рознице, пытаясь сделать вывод о том, стоит ли сегодня бежать в магазин, или лучше подождать ещё пару месяцев. Начнём с GeForce RTX 4090. Суперфлагман появился в российских магазинах достаточно давно и стоил 140 тысяч рублей. Сегодня самая быстрая видеокарта на рынке обойдётся вам в 162 тысячи рублей, а это существенная переплата. Причина в падении курса рубля, ведь ещё в декабре 2022 за 1 доллар давали 62 рубля, тогда как сегодня уже 82 рубля. Если вы получаете заработную плату в вечнозелёных, то самое время праздновать, ведь в российских магазинах полно интересных предложений с реальными скидками в американской валюте, вот только большая часть энтузиастов не мыслит категорией долларового эквивалента, поэтому не готова переплачивать больше 20 тысяч.

Несмотря на то, что GeForce RTX 4080 почти не подорожала с момента релиза, мы всё равно рекомендуем проходить мимо. Дело в том, что Дженсен Хуанг изначально пошёл на хитрость, подняв рекомендованную стоимость данного графического чипа на 500 долларов по сравнению с прошлым поколением. Если вы сегодня воспользуетесь обычным валютным калькулятором, то сможете прийти к выводу, что за GeForce RTX 4080 в российской рознице просят 1300 долларов. Напомним, официальная стоимость данного графического чипа стартовала с 1200 баксов, ну а после пересечения границы РФ прибавляется НДС, таможенные взносы и другие налоги, включая прибыль магазина. Пожалуй, цена упала, но даже после этого GeForce RTX 4080 остаётся сомнительным приобретением, которое лучше обходить стороной. Помните, что спрос рождает предложение, а геймеры по всему миру почти не покупают GeForce RTX 4080. 

А вот GeForce RTX 4070 Ti не только дешевле, но и вызывает повышенный интерес у геймеров. Поскольку видеокарта стоит около 1000 долларов, то количество счастливчиков, которые смогут себе её позволить, крайне невелико, но в перспективе GeForce RTX 4070 Ti сможет занять пару процентов рынка. Видеокарта предлагает 12 Гб видеопамяти и соответствует флагманам прошлого поколения по быстродействию. При этом она потребляет меньше энергии и способна похвастать поддержкой DLSS 3.0. В некоторых играх с трассировкой лучей можно добиться значительного прироста количества кадров в секунду. 

На пару тысяч рублей подорожала GeForce RTX 4070. 13 апреля за видеокарту просили 65 тысяч, релиз новинки состоялся на прошлой неделе, ну а сегодня нам предлагают купить её за 67 450 рублей. Неплохо, но не идеально, ведь было бы куда правильнее просить за GeForce RTX 4070 от 60 тысяч рублей, поскольку в американской рознице значительная часть предложений стартует с рекомендованных 599 долларов, а это 49 тысяч рублей. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

А вот GeForce RTX 3070 Ti, которая ещё недавно считалась отличным решением за свои деньги, внезапно потеряла лоск, ведь сегодня эта видеокарта стоит 60 тысяч рублей, но сильно уступает GeForce RTX 4070. Здесь и 8 Гб видеопамяти на старой видеокарте против 12 Гб, и отставание на 20% в играх. В сети есть тесты с трассировкой лучей, где GeForce RTX 4070 на 30% превосходит GeForce RTX 3070 Ti, не говоря уже о DLSS 3.0. Как видите, рынок не сулит выгодных предложений, а значит приходится делать сложный выбор, выкладывая за видеокарты немалые суммы.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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