Не все аутсайдеры заслуживают забвения, а рынок порой бывает жесток

Есть видеокарты, которые расходятся так же быстро, как горячие пирожки. Они пользуются высоким спросом среди потенциальных покупателей, поскольку обладают сбалансированными характеристиками. Вполне возможно, что дело в хорошем маркетинге, когда толпе просто внушили ложные представления о том или ином продукте. Кто знает, а может эти видеокарты действительно отличаются от основной массы. В качестве примера одного из самых популярных графических чипов последних лет можно назвать GeForce GTX 1060. На пике славы такая видеокарта стояла в компьютерах 15% всех геймеров нашей планеты. Очень солидный результат.

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Ну а бывают видеокарты, о которых забывают ещё до того, как они успели засветиться в магазинах. Что любопытно, происходит это несмотря на сбалансированные характеристики и вполне годную цену. В пример можно привести Radeon RX 5600 ХТ. Не слышали о такой? Неудивительно, ведь релиз этого графического чипа сопровождался небольшим скандалом, а в результате геймеры предпочли отказаться от покупки сомнительной видеокарты. Примеров успешных и неудачных продуктов множество, а мы сегодня обсудим несколько видеокарт, которые продаются в рознице, но на которые никто не обращает внимания.

GeForce RTX 2060 Super могла бы стать популярной и даже востребованной, но на горизонте появились майнеры. Выяснилось, что данный продукт чрезвычайно хорош в добыче Эфира, а в результате в начале 2022 года за GeForce RTX 2060 Super просили 100 тысяч рублей. Мало того, находились те, кто готовы были платить такие неразумные суммы. Сегодня видеокарта потерялась, поскольку не может предложить ничего уникального, но стоит почти 35 тысяч рублей. Вполне возможно, что за 28 тысяч данный графический чип мог бы стать востребованным, но сегодня очередь за GeForce RTX 2060 Super точно не стоит. Кстати, есть ещё более заметный аутсайдер в лице GeForce RTX 2060. Только представьте, что данная видеокарта на 20% уступает старшей модели с приставкой «Super», но стоит столько же. Абсурд, ведь старая видеокарта и без того не пользуется популярностью, а завышенная цена и вовсе лишает её всех козырей. За 25 тысяч GeForce RTX 2060 смотрелась бы реалистичнее, а пока мы рекомендуем обходить старушку стороной.

Кстати, раз уж мы пишем о неудачных видеокартах, то стоит рассказать и о тех, что пользуются высоким спросом. GeForce RTX 3060 уже к концу текущего года может перевалить за 10% от всего рынка графических чипов. Стоит сделать небольшую ремарку, поскольку речь идёт не только о настольных видеокартах, но и о мобильных версиях в ноутбуках. Можно считать как угодно, но суть от этого не меняется. GeForce RTX 3060 популярна и будет востребована ещё несколько лет. Кстати, она обладает производительностью на уровне GeForce RTX 2060 Super, но имеет 12 Гб видеопамяти, а значит старая карта и вовсе не может заинтересовать любителей компьютерных игр.

Немного дешевле 15 тысяч стоит GeForce GTX 1630. Видеокарта задумывалась как самое бюджетное решение для нетребовательных геймеров, вот только в российской рознице за жутко медленный графический чип просят почти 200 долларов. Довольно любопытно, ведь на 500 рублей дороже в наличии GeForce GTX 1650. Тесты доказывают, что эта видеокарта на голову превосходит примитивную GeForce GTX 1630, поэтому советуем вам внимательно присматриваться к названиям. Иногда несколько цифр могут быть решающими, а более продвинутая система охлаждения и вовсе не показатель скорости и качества.

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Ну и обсудим явного аутсайдера, который незаслуженно забыт геймерами. Речь о Radeon RX 6700. Только представьте, здесь вам и 10 Гб видеопамяти, и отличная производительность, и возможность запускать любые игры в 2К на высоких настройках графики. Есть трассировка лучей, а энергоэффективность находится на высоком уровне. И всё это стоит 39 тысяч рублей, тогда как у NVIDIA в данном сегменте GeForce RTX 3060 Ti. Последняя немного медленнее, но это не главное, ведь у видеокарты NVIDIA ещё и меньше видеопамяти и выше цена. Было бы логично обратить внимание на Radeon RX 6700, рынок сделал свой выбор, а в результате спросом пользуется именно GeForce RTX 3060 Ti. Возможно, после прочтения нашего материала вы осознаете, что не все популярные видеокарты стоят своих денег, как и не все аутсайдеры заслуживают забвения.