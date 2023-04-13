Инцидент произошёл недалеко от российской границы в Балтийском море

Начало СВО привело как позитивным, так и негативным изменениям для России на международной арене. В число первых можно включить мобилизацию финансового сектора и попытку отказаться от доллара в экспортных и импортных целях. Добиться окончательной победы над властью американской валюты пока не удалось, но процесс запущен, а политические победы Москвы и вовсе вызывают удивление у союзников США в Европе. Политики негодуют, а многие из них только ужесточают свою риторику. Какой будет зима 2023-2024 годов, нам ещё только предстоит узнать, но не обошлось без крупных политических провалов. Российские власти пытаются не замечать очевидного, но на отдельных направлениях дела действительно идут не очень хорошо. Так, ещё летом 2022 года президент Польши рассказал о том, что уже вскоре Балтийское море станет внутренним для НАТО, что приведёт к необратимым последствиям для российского Балтийского флота. Тогда Мария Захарова заявила, что этого не случится, вот только на прошлой неделе Финляндия стала 31 членом НАТО, что привело к нескольким неприятным последствиям.

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Прежде всего стоит напомнить, что теперь между Россией и НАТО нет буферной зоны, а тысячи километров границы вдруг стали территорией, за которой недружественный военный альянс строит свои козни. Власти Финляндии уверяют, что не намерены размещать ракеты вблизи российской границы, но раньше примерно такие же тезисы выдвигались и в Польше. Правительства меняются, а правящие сегодня элиты настроены радикально, а значит через какое-то время американская система ПРО может появиться недалеко от Санкт-Петербурга. Но если с наземной границей пока всё относительно спокойно, то Балтийское море действительно превращается во внутренние воды, находящиеся под полным контролем НАТО. Сегодня Россия контролирует только 7% береговой линии, которая, кстати, разделена между Кронштадтом и Балтийском и простирается на 550 морских миль, на преодоление которых потребуется от 30 часов. 80% береговой линии перешли под полный контроль НАТО, а при эскалации конфликта Балтийский флот оказывается зажат между потенциальными противниками, обладающими мощным оружием.

Сегодня выход в открытое море возможен, но в случае эскалации конфликта Балтийский флот окажется под угрозой уничтожения, а относительная безопасность гарантируется на небольшом участке. Известно, что Латвия уже купила у США крылатые ракеты Naval Strike Missile, способные уничтожать российские корабли с расстояния до 185 километров. Ранее 48 ракет закупила Польша, а морская блокада Балтики может стать реальностью. Ну а если вы думали, что члены НАТО будут спокойно сидеть и не соваться в те самые 7% Балтийского моря, находящиеся под контролем России, то сильно ошиблись. Эксперты отмечают, что провокации со стороны различных государств становятся всё более дерзкими, а инциденты происходят по всей линии соприкосновения. В пример можно привести упавший в Чёрном море беспилотник Reaper MQ-9, ну а сегодня произошла очередная провокация.

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Как стало известно, сегодня над Балтийским морем был остановлен P-3C Orion. Борт принадлежит вооружённым силам Германии и приближался к российской границы с моря. P-3C Orion представляет собой противолодочный патрульный самолёт, способный наносить удары по находящимся на поверхности кораблям при помощи целого арсенала вооружения. На перехват был отправлен российский Су-27, а военные попытались сделать так, чтобы инцидент не перешёл в прецедент. В результате немецкий P-3C Orion повернул обратно, а после вернулся на место базирования на аэродром. В Министерстве обороны уточнили, что немецкий борт границу не нарушил, ну а эксперты уверены, что провокации будут продолжаться. Первыми о происшествии написали в издании Le Figaro. Французские журналисты не дают оценки происходящих событий, ну а мы можем констатировать, что нужны новые международные соглашения, позволяющие остановить подобные провокации. Кто знает, что придёт в голову польскому или любому другому пилоту, который в следующий раз решит слегка перегнуть палку.