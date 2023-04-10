А вот назвать сумму премиальных за те или иные достижения, Пригожин отказался

По данным Пригожина, украинское командование имеет от 200 до 400 тысяч резервов, а основная часть солдат будет принимать участие в так называемом весенней наступательной компании. Когда всё это будет реализовываться, и какое направление будет использовано, остаётся только гадать, но тот факт, что основной ударной силой станут танки западного образца, уже не является тайной. Что любопытно, даже западные эксперты высказывают сомнения относительно успешности применения подобной техники. Например, журналисты Military Watch прошлись по ключевым недостаткам Challenger 2. Британская техника называется неповоротливой, а пушка слишком требовательной. При этом заряжающий должен обладать высокой квалификацией, поскольку никакой автоматической системы не предусмотрено. Немецкие Leopard 2 могли бы стать действующей ударной силой, но в Украину поставляются исключительно старые модификации А4, которые остались нетронутыми спустя 30 лет после производства.

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На самом деле проблемы с подготовкой специалистов и недостатки самих танков, это далеко не всё, что тревожит западных экспертов. Дело в том, что ключевую проблему представляет логистика. Так, потребуется иметь в распоряжении боеприпасы для советских танков Т-62 и Т-72, для британских, а также немецких машин. А ведь ещё есть Leopard 1, под которые предусмотрены уникальные снаряды. Вместе с весенней распутицей всё это станет головной болью офицеров и командования ВСУ. Ну а пока украинские власти решают все эти и другие проблемы, в РФ создаются специальные группы бойцов, обученные уничтожать танки западного образца. Информацией поделился глава Центра боевой подготовки Вооруженных сил России. По данным Евгения Арифулина, цель поставлена лично заместителем главы Министерства обороны России, а солдатам даны специальные инструкции, с указанием слабых мест танков и наиболее эффективной тактики поражения немецких кошек и английских бульдогов. Российские танкисты, у которых удалось взять интервью журналистам, рассказывает о том, что они с нетерпением ждут встречи с иностранными танками. Ну а причина не только в желании «навалять» НАТО, но и заработать, ведь за каждую машину полагается солидная премия.

Ранее о введении подобных денежных вознаграждений сообщил Пригожин, который поделился информацией и желании бойцов ЧВК «Вагнер» встретить танки НАТО под Бахмутом. Ну а поскольку мобилизация в Украине продолжается, актуальным остаётся и рекрутинговая компания Пригожина. На начало марта во многих российских городах действовали пункты, в которых можно было подать заявление. Тогда стало известно, что количество желающих превысило все ожидания, а большая часть рекрутов имеет не только за спиной службу в армии, но и отлично физически подготовлена. Благодаря этому не требуется тратить долгие месяцы на тренировки, а в итоге рекруты сразу же приступают к боевой подготовке. Поскольку о рекрутинговой компании ЧВК «Вагнер» ходит много слухов, то время от времени в сети появляются различные фейки. Недавно в сети засветилась новая листовка, подлинность которой подтвердил лично Пригожин. Давайте ознакомимся с некоторыми деталями, которые до этого не афишировались.

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Прежде всего становится ясно, что стандартная ставка в месяц составляет 240 тысяч рублей. Уверены, что найдутся те, кто посчитает сумму недостаточной, но будут и те, для кого 3000 долларов – это огромные деньги. При этом рекрутов в бой никто не бросает, а подготовка осуществляется специалистами, которые ранее принимали участие в различных конфликтах. Всем бойцам ЧВК «Вагнер» обещают премиальные выплаты, а по сети ходят слухи, авторы которых рассказывают о том, что «музыкантам» удаётся зарабатывать до полумиллиона рублей. Для этого приходится находиться на линии соприкосновения, постоянно участвуя в наступательных операциях и подвергая опасности свою жизнь. Каждый боец получает всю необходимую экипировку, а также гарантии всех выплат в случае ранения и смерти. Стоит отметить, что Пригожин остро реагирует на трудности, возникающие у его бойцов, которые ранее были членами ЧВК. Споры с чиновниками в нескольких регионов уже не раз попадали в информационное поле, ну а в данном случае важно знать, что желающих вступить в ряды «вагнеровцев» достаточно.