Видеокарты нового поколения окажутся быстрее, но и значительно дороже

Сегодня наши читатели могли ознакомиться с любопытной статистикой, предоставленной сотрудниками AMD. Речь зашла о преимуществе видеокарт красной команды над продуктами, выпускаемыми под чутким руководством дядюшки Хуанга. По мнению представителей AMD, самое слабое место NVIDIA – это низкое количество видеопамяти. При этом были представлены тесты, доказывающие одну простую истину: в 2023 году в разрешении 4К нужно как минимум 12 Гб видеопамяти, ну а в режиме трассировки лучей и вовсе 16 Гб. Можно относиться к полученным результатам как угодно, рассказывая сказки о том, что были выбраны наиболее требовательные новинки. Да, это так, но какая разница, ведь такие игры существуют, а значит требования будут только расти.

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Ну а, как вы могли слышать, производители графических чипов для настольного сегмента решили поднять стоимость своей продукции. Дженсена Хуанга уже не остановить, а в результате NVIDIA будет планомерно увеличивать цены на видеокарты как для серверного сегмента, так и для облачных технологий. Что будет через несколько лет, предугадать сложно, ну а сегодня мы поговорим о среднем ценовом сегменте. Дело в том, что в последнее время инновации сюда заглядывают нечасто, а ожидать прироста быстродействия не приходится. Цены остановились, поэтому нет никакого смысла ожидать скидок, ну а мы рассмотрим наиболее выгодные предложения.

Оптимальным решением для тех, у кого на руках есть 40 тысяч рублей, может стать GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта не создана для рекордов, а модель производства Palit предлагает стандартную систему охлаждения. Она близка к эталонной, а значит не предлагает разгонного потенциала. На самом деле все эти оверклокерские игры сегодня больше не работают, но обходятся для конечного пользователя очень дорого. GeForce RTX 3060 Ti хорошо справляется с играми в 2К, но уже сегодня может потребовать от вас перейти на средневысокие настройки. Помните об этом, ведь покупка такой видеокарты – это своего рода компромисс.

За 28 690 рублей вас поджидает GeForce RTX 3060. Учитывайте, что перед вами версия с 8 Гб видеопамяти. Это значит, что здесь установлена 128-битная шина, а скорость немного ниже, чем на эталонном графическом чипе, представленном в начале 2021 года. Также не может не смущать система охлаждения, построенная на одном кулере. Скорее всего, во время запуска новых игр вы услышите громкий шум большого вентилятора, что может не порадовать тех, кто проживает с вами в одной комнате. Наушники спасают положение, ну а мы рекомендуем обратить внимание на более дорогую GeForce RTX 3060. Это полноценный графический чип с 12 Гб видеопамяти и 192-битнй шиной, который также не покажет рекордной скорости, но отлично впишется в требования любителя компьютерных игр среднего достатка. Видеокарта легко справляется с новинками последних лет, но большая часть из них будет работать на максимальных настройках графики только в разрешении 1080р.

Если вам не нравится громкая GeForce RTX 3060 за 28 690 рублей, берите GeForce RTX 3050 за 26 180. Да, вы ощутите падение количества кадров в секунду, но только с мощным процессором. Если у вас камень 5-летней давности, то обе видеокарты будут почти идентичны, а вы сможете наслаждаться требовательными новинками на средневысоких настройках в 1080р от 60 кадров в секунду и выше. Некоторые геймеры уверяют, что GeForce RTX 3050 подходит даже для 2К. Подходит, но в этом случае вашим постоянным спутником станет неприятное размытие с технологией DLSS. Если вы не опасаетесь лёгкой порчи изображения, то вполне можете опробовать видеокарту даже в более высоком разрешении.

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В качестве альтернативы можем предложить Radeon RX 6600. Видеокарта выпущена силами AMD и предлагает сразу несколько преимуществ по сравнению с продукцией NVIDIA. Прежде всего Radeon RX 6600 такая же быстрая, как и GeForce RTX 3060@8 Гб. При этом здесь стоит неплохая система охлаждения, а значит вы не будете слышать противного рычания вентиляторов во время длительных забегов по виртуальным мирам. Кроме того, стоимость Radeon RX 6600 на целых 4 тысячи рублей ниже, что для многих геймеров может стать решающей переменной во время выбора. Нельзя не указать на высокую энергоэффективность, что позволит владельцу старого компьютера оставить свой блок питания на 500 Вт от дядюшки Ляо. Слухи о проблемах с драйверами придуманы злопыхателями из NVIDIA и проплаченными экспертами, поэтому берите смело, ведь всё это обычный маркетинговый ход.