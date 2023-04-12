AMD умеет делать неплохие видеокарты, но не всегда способна донести свою позицию до геймеров

Существует несколько краеугольных вопросов, которые уже много лет остаются нерешёнными и вызывают разногласия среди геймеров. Прежде всего стоит рассказать об эталонных тестах. Что примечательно, не так важно, идёт ли речь о видеокарте или процессоре, ведь производители используют самую мощную сборку, что позволяет им демонстрировать внушительные результаты. Но если флагманы себе могут позволить единицы, то видеокарта за 30 тысяч рублей вполне по силам работающему геймеру. И вот представьте себе ситуацию, что фанат NVIDIA насмотрелся тестов от дядюшки Хуанга, где GeForce RTX 3060 выдаёт стабильные 60 кадров в секунду во всех играх в разрешении 2К. Пользователь приходит домой, выбрасывает старую GeForce GTX 1060, но вместо значительного прироста быстродействия видит скромные 40 кадров в секунду с рваным фрамрейтом. Он начинает задумываться о причинах происходящего, а в итоге обнаруживает, что во время тестирования использовался процессор Core i9-12900K, тогда как у него в компьютере установлен старенький Core i5-12500K.

реклама

Ну или бывает иначе. Геймер долгое время думает над тем какую видеокарту выбрать. Допустим, он остановился на двух вариантах: GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700 ХТ. Первая немного быстрее в тестах, тогда как вторая обеспечивает больше видеопамяти. Выбор сложный, но чаще всего побеждает NVIDIA, вот только геймер не получит преимущества в быстродействии, поскольку на его компьютере установлен всё тот же старый процессор, а вот нехватка памяти может стать для него вполне реальной проблемой. А вот это уже вторая дилемма, вызывающая разногласия среди геймеров. Есть пользователи, которые уверены в том, что 8 Гб хватит всем ещё как минимум несколько лет. Эти умники предлагают не слушать досужие слухи, ведь всегда можно снизить настройки графики. Согласимся, что способ действенный, вот только приходится признать, что в этом случае потенциал видеокарты оказывается ограничен искусственно. Более рациональные геймеры утверждают, что уже сегодня есть игры, в которых даже в разрешении 2К вам потребуется больше 8 Гб видеопамяти. Все указанные выше утверждения вызывают противоречия, а единого мнения нет и не будет. Всё просто, через 5 лет стандартом станут 16 Гб видеопамяти, но в будущем появятся игры, которым окажется нужно 20 Гб, и так до бесконечности.

Ну а пока мы с вами живём в 2023 году, поэтому будем отталкиваться от существующих реалий. Ну а здесь совершенно неожиданно своё мнение по этому вопросу решили высказать представители AMD. Похоже, Лиза Су наняла парочку талантливых маркетологов, поскольку нам в доступном виде рассказали о наиболее очевидных недостатках продукции NVIDIA. Давайте взглянем на несколько таблиц. Прежде всего вы можете увидеть, что в разрешении 4К новинки 2023 года умудряются занять больше 11 Гб видеопамяти. Мало того, с трассировкой лучей показатели увеличиваются, поднимаясь выше 15 Гб. Очевидно, что почти все графические чипы NVIDIA прошлого поколения упираются в невидимую стену, где экономия на видеопамяти станет бутылочным горлышком игровой системы. В качестве примера приводится сравнению двух конкурирующих видеокарт: Radeon RX 6800 XT против GeForce RTX 3070 Ti. Как оказалось, в среднем по всем протестированным играм преимущество находится на стороне AMD, а средняя разница превышает 19%.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В источнике есть ещё парочка глупых тестов, но мы предлагаем вам взглянуть на сравнение графических чипов нового поколения. Как видите, Radeon RX 7900 XTX легко обходит GeForce RTX 4080, тогда как Radeon RX 7900 XT играючи справляется с GeForce RTX 4070 Ti. Можно было бы сделать вывод, что нам с вами уже сегодня нужно бежать за новой видеокартой, вот только маркетологи из AMD забыли указать две мелочи. Во-первых, преимущество будет заметно только в том случае, если вы купите самый мощный процессор на рынке. Во-вторых, авторы теста совершенно забыли рассказать о том, что сегодня программные комплексы и технологии также важны, как и железо. Ну а здесь у NVIDIA очевидное преимущество. Трассировка лучей и технология масштабирования DLSS пока играют на стороне Дженсена Хуанга, ну а Лиза Су делает неплохие попытки догнать конкурента. Пока выйти вровень с зелёными не удалось, но и здесь найдутся геймеры, считающие трассировку лучей полной ерундой. Может и так, ну а мы отметим, что идеальных тестов ещё не придумали, ведь всегда есть противоречия, вызывающие споры между экспертами и обычными читателями.