Можно попытаться поискать выгодные предложения, которые стоят не так много, как дорогостоящие видеокарты

Согласно отчётам аналитиков за 1 квартал 2023 года, рынок компьютеров ещё не достиг нижней точки, а значит продажи продолжат падать всё ниже. Это не сулит ничего хорошего не только производителям, но и конечным пользователям. Вполне возможно, что какое-то время геймеры смогут выгодно купить видеокарту или процессор, но очень скоро полупроводниковые гиганты урежут выпуск чипов, а значит продукции в магазинах станет меньше. Ну а после восстановления спроса цены снова подрастут.

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В итоге производителям светит несколько сложных лет, а нам переходный период, когда конечные продукты окажутся дороже, а ожидаемого прироста быстродействия может и не быть. Дело в том, что разработка современных технологий требует сотен миллиардов инвестиций, а окупаемость достигается годами. Если сегодня та же TSMC вложиться в новую фабрику, но не сможет отбить потраченных денег, то освоение технологических процессов пойдёт не так, как нам бы хотелось. Сложно сказать, как всё будет на самом деле, но аналитики рисуют депрессивную картину. Вполне возможно, что цены подрастут, но если вы не хотите тратиться, но нуждаетесь в видеокарте здесь и сейчас, то самое время рассмотреть несколько вариантов по сходной стоимости.

Если у вас есть 26 590 рублей, то мы советуем не тянуть кота за хвост, поскольку именно за эту сумму вы можете купить GeForce RTX 3050. Скорее всего, ничего более скоростного за такие деньги вы уже не найдёте, а значит останется два варианта: переплачивать десятки тысяч за более мощную видеокарту, или довольствоваться тем, что можно встретить на рынке. GeForce RTX 3050 годится для новых игр, но далека от идеала, поскольку основана на 128-битной шине и дороговата. Раньше видеокарта данного семейства относилась к нижнему ценовому сегменту, ну а в последние годы NVIDIA забыла, что такое совесть. Несмотря на это, GeForce RTX 3050 – лучшее, что вы можете найти за свои деньги.

Пожалуй, есть только одна видеокарта, которая некоторым нашим читателям покажется выгоднее. Речь о GeForce GTX 1660 Super. Если сравнивать обе видеокарты по чистой производительности в играх, то определить победителя не удастся. Разница находится на уровне погрешности, ну а GeForce RTX 3050 на целых 3 тысячи рублей дороже. Если вы всё же решите переплатить, то должны знать, куда ушли ваши кровные деньги. Итак, вы получите доступ к трассировке лучей и возможность запускать мыльную технологию DLSS. Неплохо, но неубедительно, а значит в случае острой нехватки финансов, вы смело можете попробовать сэкономить.

Последняя видеокарта из коллекции NVIDIA в нашем списке на сегодня, это старая добрая GeForce GTX 1650. Перед нами настоящий бестселлер, который разошёлся миллионами экземпляров по всему миру и всё ещё позволяет запускать новые игры. В некоторые вы можете попытаться поиграть в 1080р, тогда как в других придётся снизить разрешение до 900р. Помните о том, что GeForce GTX 1650 уже не обладает потенциалом и предлагает всего 4 Гб видеопамяти. Если вы сутками играете в танки и корабли, то можете смело брать эту видеокарту, ведь от настроек графики в этих проектах почти ничего не зависит. Противник виден на горизонте, а эффекты воды и песка на скил не оказывают никакого влияние. Что до требовательных новинок, то с большинством из них удастся познакомиться обзорно. Это значит, что прохождение возможно, но настройки графики будут самыми низкими из возможных.

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На закуску сразу две видеокарты от тётушки Су. Radeon RX 6500 ХТ весьма противоречива и может быть как быстрой, так и разочаровывающей. Помните о том, что итог зависит от того, есть ли на вашем компьютере поддержка интерфейса PCIe 4.0. Если ничего такого нет, то брать Radeon RX 6500 ХТ не советуем. Скорее всего вы слегка расстроитесь, а вот с новыми компьютерами данный графический чип покажется себя с лучшей стороны. До скорости GeForce GTX 1660 Super здесь далеко, но и цена на целых 7 тысяч ниже. А вот Radeon RX 6400 – это полное разочарование. Что с PCIe 4.0, что без PCIe 4.0, вы получите удручающую скорость, при этом стоимость не такая низкая, как нам бы хотелось. Уж лучше возьмите GeForce GTX 1650. Эта видеокарта неприхотлива и будет работать на старых компьютерах ничуть не хуже, чем на новых. На у поскольку стоимость идентична, то не смысла брать капризную Radeon RX 6400.