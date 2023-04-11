Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Что купить, когда денег на видеокарту не осталось, но хочется поиграть в требовательные новинки
Можно попытаться поискать выгодные предложения, которые стоят не так много, как дорогостоящие видеокарты
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Согласно отчётам аналитиков за 1 квартал 2023 года, рынок компьютеров ещё не достиг нижней точки, а значит продажи продолжат падать всё ниже. Это не сулит ничего хорошего не только производителям, но и конечным пользователям. Вполне возможно, что какое-то время геймеры смогут выгодно купить видеокарту или процессор, но очень скоро полупроводниковые гиганты урежут выпуск чипов, а значит продукции в магазинах станет меньше. Ну а после восстановления спроса цены снова подрастут.

реклама

В итоге производителям светит несколько сложных лет, а нам переходный период, когда конечные продукты окажутся дороже, а ожидаемого прироста быстродействия может и не быть. Дело в том, что разработка современных технологий требует сотен миллиардов инвестиций, а окупаемость достигается годами. Если сегодня та же TSMC вложиться в новую фабрику, но не сможет отбить потраченных денег, то освоение технологических процессов пойдёт не так, как нам бы хотелось. Сложно сказать, как всё будет на самом деле, но аналитики рисуют депрессивную картину. Вполне возможно, что цены подрастут, но если вы не хотите тратиться, но нуждаетесь в видеокарте здесь и сейчас, то самое время рассмотреть несколько вариантов по сходной стоимости.

Если у вас есть 26 590 рублей, то мы советуем не тянуть кота за хвост, поскольку именно за эту сумму вы можете купить GeForce RTX 3050. Скорее всего, ничего более скоростного за такие деньги вы уже не найдёте, а значит останется два варианта: переплачивать десятки тысяч за более мощную видеокарту, или довольствоваться тем, что можно встретить на рынке. GeForce RTX 3050 годится для новых игр, но далека от идеала, поскольку основана на 128-битной шине и дороговата. Раньше видеокарта данного семейства относилась к нижнему ценовому сегменту, ну а в последние годы NVIDIA забыла, что такое совесть. Несмотря на это, GeForce RTX 3050 – лучшее, что вы можете найти за свои деньги.

Пожалуй, есть только одна видеокарта, которая некоторым нашим читателям покажется выгоднее. Речь о GeForce GTX 1660 Super. Если сравнивать обе видеокарты по чистой производительности в играх, то определить победителя не удастся. Разница находится на уровне погрешности, ну а GeForce RTX 3050 на целых 3 тысячи рублей дороже. Если вы всё же решите переплатить, то должны знать, куда ушли ваши кровные деньги. Итак, вы получите доступ к трассировке лучей и возможность запускать мыльную технологию DLSS. Неплохо, но неубедительно, а значит в случае острой нехватки финансов, вы смело можете попробовать сэкономить.

Последняя видеокарта из коллекции NVIDIA в нашем списке на сегодня, это старая добрая GeForce GTX 1650. Перед нами настоящий бестселлер, который разошёлся миллионами экземпляров по всему миру и всё ещё позволяет запускать новые игры. В некоторые вы можете попытаться поиграть в 1080р, тогда как в других придётся снизить разрешение до 900р. Помните о том, что GeForce GTX 1650 уже не обладает потенциалом и предлагает всего 4 Гб видеопамяти. Если вы сутками играете в танки и корабли, то можете смело брать эту видеокарту, ведь от настроек графики в этих проектах почти ничего не зависит. Противник виден на горизонте, а эффекты воды и песка на скил не оказывают никакого влияние. Что до требовательных новинок, то с большинством из них удастся познакомиться обзорно. Это значит, что прохождение возможно, но настройки графики будут самыми низкими из возможных.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На закуску сразу две видеокарты от тётушки Су. Radeon RX 6500 ХТ весьма противоречива и может быть как быстрой, так и разочаровывающей. Помните о том, что итог зависит от того, есть ли на вашем компьютере поддержка интерфейса PCIe 4.0. Если ничего такого нет, то брать Radeon RX 6500 ХТ не советуем. Скорее всего вы слегка расстроитесь, а вот с новыми компьютерами данный графический чип покажется себя с лучшей стороны. До скорости GeForce GTX 1660 Super здесь далеко, но и цена на целых 7 тысяч ниже. А вот Radeon RX 6400 – это полное разочарование. Что с PCIe 4.0, что без PCIe 4.0, вы получите удручающую скорость, при этом стоимость не такая низкая, как нам бы хотелось. Уж лучше возьмите GeForce GTX 1650. Эта видеокарта неприхотлива и будет работать на старых компьютерах ничуть не хуже, чем на новых. На у поскольку стоимость идентична, то не смысла брать капризную Radeon RX 6400.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Майнеры на видеокартах продолжают расширять свои фермы
Обнаружена уникальная серверная видеокарта Radeon Pro W7900 с чипом от RDNA3
В сети засветилась видеокарта AMD Radeon Pro W7900
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина готовится к прорыву обороны РФ при помощи десятков МиГ-29 с американскими умными бомбами
42
Для потопления беспилотника MQ-9 Reaper российским пилотам понадобилось 900 кг керосина
27
ВКС РФ начали целенаправленно разрушать мосты, которые ВСУ использует для атак
8
Пригожин озвучил оклад бойца ЧВК «Вагнер» и другие условия участия в боевых действиях в СВО
2
Девяносто оттенков серого: китайским покупателям Intel предлагает процессоры с увеличенным объёмом кеша
1
ASML рассчитывает заниматься на Тайване разработкой литографического оборудования 2-нм класса
2
Умные авиабомбы JDAM начали "сбоить" из-за противодействия российских систем РЭБ
2
Исследование показывает как быстро ИИ может взломать все ваши пароли
2
Минобороны Украины пригласило иностранных добровольцев сражаться на украинской стороне
6
ВСУ вынуждены были отступить из зоны стадионов "Металлург" и "Авангард" в Бахмуте без серьезных боёв
+
Google добавила в Chrome поддержку продвинутой 3D-графики за счёт графического API WebGPU
+
В Украине нашли возможность производить снаряды для танков и артиллерии несмотря на удары Калибрами
5
В украинских «пабликах» показали, как самолёты ВСУ взлетают с автомобильных дорог
4
Оборудованные комплектом JDAM украинские бомбы показали свою неэффективность из-за российских РЭБ
2
Питер Шифф считает, что минувшие банкротства - лишь верхушка айсберга
4
«Вагнеровцы» захватили во время боя бронированный американский БТР M113 и колесят на нём по Бахмуту
8
В первом квартале поставки компьютеров Apple просели более чем на 40%
1
В ЦБ РФ объяснили, почему рубль резко ослаб к другим валютам
28
Казахстан экспортирует нефть в Европу в обход России
11
Какой процессор купить, если вы хотите собрать ПК на базе видеокарты GeForce RTX 4090
1

Популярные статьи

Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
162
VPN и Proxy: обходим санкции в пару кликов
25
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
73
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
23
Про новую игровую консоль от KFC: характеристики, цена, дата выпуска, контроллер и игры
2
Главные игры апреля 2023 года
1
Итоги гоночного уик-энда 8-9 апреля
1
Ретро-бенчмарк Final Relity из 90х в современных реалиях
12
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
12
Догнать и перегнать Китай: США наращивают производство противокорабельных ракет нового поколения
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
00:39
Да вот только Китай и США всеми силами этот оборот снижают.
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
SeTi2019
00:35
А чем огромная армия РФ занята? Может Вашингтон штурмует? И что то Тикток войска, они же кадыровцы куда то пропали? Все Вагнер, да вагнер....зэки на Раиси еще долго не кончатся
Пригожин сообщил об установлении ЧВК «Вагнер» контроля над более чем 80 % Бахмута
Николай Тищенко
00:34
Классная труба, только у нее закруглённый экран, нет глобалки и цена под 100К рублей на алике. И каждый месяц будет только расти из-за слабеющего рубля. 😭
OPPO Find X6 Pro стал лучшим в мире камерофоном
Просто Хомяк
00:33
Я уже всё написал. Пришли сказать, что укра не может стать причиной развала России, и поэтому надо срочно сдаться? Это ваши собственные измышления или методичку дали? Украину годами готовили к войне, ...
В Госдуме приняли законопроект, допускающий вручение повесток в электронной форме через «Госуслуги»
REY_B_
00:30
Вечна Русь! Потому что она другое! То, что очень сложно уничтожить! Это сотрудничество во имя общих интересов! Которое распространяется куда шире, быстрее и легче, чем военная сила! Все же знают (но н...
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
Александр Сечков
00:27
Ну и пошли на ксуй по своему трассировочному пути! Уже моды давно все за них сделали)))
Полноценно Cyberpunk 2077 RT Overdrive доступен лишь RTX 40, RTX 3080 Ti и ниже не поддерживаются
ffe
00:26
Понятно. Причины непременного развала России при существовании Украины я так и не узнаю. Равно как и почему устранять эти причины необходимо было именно таким образом. Видимо у наших хозяев жизни в хо...
В Госдуме приняли законопроект, допускающий вручение повесток в электронной форме через «Госуслуги»
4erT
00:25
...6ляmь
Премьер Украины прибыл в Канаду на самолёте с «умоляющей» об истребителях символикой
Сергей Vorvort
00:25
Купить галлюциноген.
Что купить, когда денег на видеокарту не осталось, но хочется поиграть в требовательные новинки
Demiurg666
00:22
Может, поработать немного?))
Что купить, когда денег на видеокарту не осталось, но хочется поиграть в требовательные новинки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем