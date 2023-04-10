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Рынок полупроводников штормит уже несколько лет. В 2020 году мир столкнулся с небывалым спросом, о причинах возникновения которого аналитики спорят до сих пор. Некоторые уверяют, что речь идёт о банальной недооценке, когда ведущие производители заказали мало готовой продукции, ну а разразившаяся пандемия вынудила многих людей перейти на удалённую работу. Школьники учились дома за компьютерами, а их папы и мамы проводили презентации за ноутбуками. Всё это оказалось неожиданным для рынка, в результате чего пришлось наращивать производство авральными темпами. Некоторые эксперты отмечают, что удар был бы не таким сильным без криптолихорадки. Майнеры скупали все доступные графические чипы, что также привело к дефициту полупроводников. Ну а любители компьютерных игр расхватывали консоли нового поколения, которые расходились как горячие пирожки. Также высказывается мнение, что во многом дефицит был вызван торговой войной между Китаем и США, в результате чего разрушились привычные каналы логистики, а цены на доставку полупроводников выросли в несколько раз. В чём бы ни была причина, в 2022 года наметился спад продаж, тогда как сегодня аналитики фиксируют настоящее обрушение рынка. Похоже, время благоденствия подошло к концу, а дальше рынок будет только падать.

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Первые тревожные сигналы пришли из Южной Кореи, где Samsung озвучили прогнозы на 2023 год. По данным руководства компании, прибыль упадёт на 96%, а происходящее вызвано палением спроса на готовую продукцию и снижением заказов от партнёров на производство чипов. Ну а поскольку первый квартал подошёл к концу, то следом подоспели неутешительные цифры по продажам компьютерной техники за данный период. Как оказалось, готовые системные блоки и ноутбуки продавались просто отвратительно, а аналитики зафиксировали резкое падение спроса на 29%. Но это показатели в среднем по рынку, тогда как некоторые игроки потеряли ещё больше. Например, Apple недосчиталась 40% выручки, а ведь ещё недавно продукцию яблочной компании расхватывали, как горячие пирожки. Происходило это несмотря на откровенно высокие цены на ноутбуки и компьютеры Apple, ну а сегодня всё больше пользователей предпочитает повременить с покупкой компьютерной техники.  

Аналитики отмечают, что склады с готовой продукцией переполнены, а у производителей есть всего два варианта. В первом случае эти ребята будут вынуждены устроить распродажу со скидками. Это позволит распродать большую часть товаров, сохранить действующие логистические схемы и выполнить все взятые на себя обязательства перед партнёрами. Сомнительно, чтобы компьютерные гиганты пошли на такой шаг, поскольку он ведёт к падению маржи и может быть неинтересен руководству и ключевым инвесторам. Именно поэтому более реальным кажется резкое сокращение производства полупроводниковой продукции по всему миру. Человечеству уже не нужно так много процессоров и видеокарт, а значит пострадают все цепочки, от TSMC и Samsung, до Intel и AMD. В этом случае конечным производителям удастся удержать маржу на высоком уровне, ну а какая стратегия будет выбрана, нам ещё только предстоит увидеть. Аналитики уверены, что 2023 год станет временем шоковой терапии для рынка, что неизбежно приведёт к глобальным переменам. Сверхдоходы остались в прошлом, а сегодня гигантам придётся бороться за выживание, пытаясь отнять как можно большую долю у потенциальных конкурентов.

Аналитики не дают хороших прогнозов, ведь дальше будет только хуже. Человечество стоит на пороге экономического кризиса, подобного которому не было уже очень давно. Это самое плохое время для сложных решений, ну а в США так не думают, поскольку режут сук, на котором сидят. Как стало известно, Microsoft полностью прекратила обслуживание игровых приставок Xbox, которые были легально ввезены в РФ. В техподдержке Софтверного гиганта разводят руками, поскольку это официальная политика руководства, ссылающегося на международные санкции. Называть ситуацию критической мы бы не стали, поскольку консоль можно отремонтировать в приличной мастерской, использующей детали, ввезённые по параллельному импорту. И всё же, если у вас произошла поломка во время действия гарантийного срока, то теперь придётся платить. Скорее всего, всё это не касается приставок Xbox, которые завезённых в рамках параллельного импорта, а значит за их обслуживание ответственны торговые сети.

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В любом случае сейчас не самое лучшее время для санкций, ведь рынок рушится, а покупателей становится всё меньше. Похоже, в Microsoft не могут осознать, что проблема реальна, продолжая совершать нелогичные поступки. 

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#microsoft #полупроводники #xbox #статистика
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