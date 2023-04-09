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GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
Очередная порция слухов, раскрывающая характеристики новой серии видеокарт NVIDIA
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Слухи о том, что Nvidia работает над новой линейкой графических процессоров GeForce RTX 50 серии, уже давно ходят по интернету, но только сейчас появились детальные утечки информации о технических характеристиках будущих видеокарт. Судя по всему, новые графические процессоры, получившие кодовое название Blackwell. Согласно источникам, серия GeForce RTX 50 Blackwell будет построена на 3-нм технологическом процессе и будет представлять собой монолитный графический чип (предполагает размещение всех ядер на одном кристалле). Это позволит уменьшить размер чипа и увеличить количество транзисторов. Как и в текущем поколении NVIDIA воспользуется услугами TSMC, поскольку только эта твайваньская компания способна массово производить чипы по 3-нм техпроцессу. Напомним, NVIDIA планомерно переходит на более современные технологические нормы в каждом поколении. Например, в Pascal на 16-нм TSMC, Turing на 12-нм TSMC, Ampere на 8-нм Samsung и Ada на 4-нм TSMC. Тайваньская компания начала массовое производство своего 3-нм узла в четвёртом квартале 2022 года, и, согласно слухам, узел оказался лучше, чем ожидалось. Однако, как сообщают инсайдеры, 3-нм пластины TSMC стоят на 25% дороже, чем ранее выпущенные 5-нм пластины TSMC. 

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Если следовать опубликованным слухам, то новый графический процессор от NVIDIA обладает просто невероятной производительностью. Предполагается, что инженеры сделают ставку на использование искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения быстродействия видеокарт. Это значит, что могут быть использованы совершенно новые технологии, поскольку многие эксперты уверены, что повышать быстродействие за счёт обычного перехода на технологический процесс и смену архитектуры становится всё сложнее. Скорее всего, именно технологии на основе ИИ станут основным двигателем прогресса в данном направлении, хотя не факт, что произойдёт это в следующем поколении графических чипов. Ожидается, что новый продукт получит продвинутую поддержку технологии трассировки лучей, что позволит улучшить графику в играх и других приложениях. Существуют некоторые сложности с производителями контента, поскольку технология DLSS 3.0 явно буксует, но в будущем проблема может быть решена за счёт всё того же машинного обучения, что позволит значительно ускорить процесс интеграции масштабирования в тут или иную игру. 

Инсайдеры уверяют, что подрастут и тактовые частоты, а в итоге флагман GeForce RTX 5090 может получить немалые 3 ГГц. За счёт этих и других улучшений удастся добиться двукратного роста быстродействия по сравнению находящейся сегодня серии GeForce RTX 40. Также отмечается, что новые графические процессоры также получат улучшенную систему охлаждения, которая позволит им работать дольше без перегрева, а значит информация по тактовым частотам вполне может оказаться правдивой. Ожидается, что GeForce RTX 50 Blackwell будут иметь значительно больше видеопамяти, при этом состоится переход на GDDR7. Ходят слухи о том, что максимальная скорость нового типа видеопамяти может составить 36 Гбит/с, при этом серия Blackwell может получить 512-битную шину. В итоге, если всё это окажется верным, то GeForce RTX 5090 предложит невероятную пропускную способность на уровне 2304 ГБ/с. Следует отметить, что NVIDIA подобные слухи не комментирует, а все характеристики могут оказаться ложными и не соответствовать реальности. Тем не менее, если эти утечки подтвердятся, то новый GPU станет настоящим прорывом в сфере графических процессоров и сможет удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей.

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Напомним, нечто подобное мы уже слышали 2 года назад. Именно поэтому стоит относиться к подобной информации скептически. Помните о том, что NVIDIA невыгодно повышать быстродействие в 2 раза, ведь гораздо проще сделать буст до 50%, а после порадовать геймеров улучшенной серией через год. Такую практику мы уже не раз встречали, ну а особенно впечатляет информация о том, что GeForce RTX 5090 получит невероятные 100 миллиардов транзисторов. Всё это действительно может привести к огромному приросту быстродействия. С одним лишь условием, что хотя бы часть указанных выше слухов окажется правдивой. Что до выхода, то релиз может состояться не раньше 2024 года. 

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
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хахахер
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а нам спешить некуда
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
Alterus
11:39
4090 тож писали быстрее 3090 в два раза, а по итогу имеем че имеем
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
swr5
11:34
Больше мыла, больше каши DLSS, больше никчемных лучей, больше пыли в глаза пользователям и получится очередная дутая зеленая отрыжка.
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
Nutty8724
11:34
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