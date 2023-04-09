Потери огромны, но аналитики полагают, что Киты смогут вернуть свои активы уже очень скоро

В 2022 году случилось самое резкое падение стоимости Биткоина в истории. Эксперты отмечают, что курс первой криптовалюты просел больше, чем на 70%, а в глубоком минусе оказались не только обычные люди, купившие пару монет, но и так называемые Киты. Эти ребята владели крупными состояниями в цифровых деньгах, а также инвестировали в криптовалюты солидные суммы. Аналитики Forbes изучили проблему дательнее и пришли к выводу, что так называемые криптомиллиардеры потеряли за прошлый год немалые 110 миллиардов долларов. Среди тех, кто пострадал, были известные биткоин-миллиардеры, такие как Виндж Кохли, Камерон и Тайлер Уинклвосс, Майкл Сейлор и другие. Все они лишились большей части своего состояний, а их криптовалбтные портфели уже не набиты под завязку деньгами, как это было в 2021 году. Что любопытно, не все миллиардеры, связанные с криптовалютами, потеряли свои деньги. Одни из них смогли защитить свои инвестиции от снижения цен на криптовалюты, другие же использовали свой опыт и инсайдерскую информацию, чтобы заработать на рынке.

реклама

Некоторые из миллиардеров, связанных с криптовалютами, увидели снижение цен на криптовалюты как возможность для приобретения большего количества активов. Их опыт и знания о рынке позволили им принять быстрые решения и приобрести криптовалюты по сниженным ценам, что в свою очередь позволило им заработать на восстановлении цен на рынке уже в 2023 году. В целом, потери крипто-миллиадеров за прошлый год вызвали обеспокоенность в инвестиционном сообществе и подчеркнули важность диверсификации портфеля. Аналитики отмечают, что криптовалюты остаются высокорисковым активом, и инвесторы должны быть готовы к потенциальным потерям на рынке. Ну а потери наиболее состоятельных участников рынка доказали нестабильность подобных активов. При этом аналитики уверены, что рынок криптовалют становится всё более осознанным и регулируемым, хотя и в некоторой степени нестабильным и подверженным рискам обрушения. Несмотря на это Биткоин по-прежнему остаётся востребованным среди инвесторов, которые ищут альтернативные возможности в условиях низких процентных ставок и неопределённости на традиционных рынках.

Эксперты полагают, что потери на рынке криптовалют могут быть временными и что рынок может восстановиться в ближайшее время. В прошлом рынок криптовалют уже проходил подобные снижения цен и падения, но всегда оказывался способен удивить инвесторов, обычных держателей и скептиков. Например, после значительного снижения цен на Биткоин в начале 2018 года, цена на цифровое золото не только восстановилась, но и достигла новых исторических максимумов. Таким образом, некоторые инвесторы, несмотря на снижение цен на криптовалюты, продолжают верить в долгосрочный потенциал рынка. Что до потерь криптовалютных миллиардеров, то всё это вынуждает использовать осторожный подход инвестированию в те или иные активы, не забывая о диверсификации инвестиционного портфеля. Аналитики уверены, что сегодня, несмотря на потенциальные риски, криптовалюты могут представлять интересную возможность для инвесторов, желающих разнообразить свой портфель и получить высокую доходность.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В отчёте Forbes упоминаются интересные детали, раскрывающие масштабы потерь тех или иных криптомиллардеров. Например, братья Уинклвосс, которые являются основателями криптобиржи Gemini, потеряли 3,8 миллиарда долларов. Они все ещё остаются богатыми людьми, но сумма их состояния уменьшилась на 40%. Другой известный криптомиллиардер, Майкл Сейлор, потерял 9,5 миллиарда долларов за последний год. Сейлор является CEO MicroStrategy, компании, которая вложила более миллиарда долларов в биткоин. Его состояние сократилось на 75%. Ещё один известный криптомиллиардер, Виталик Бутерин, создатель Ethereum, потерял 4,4 миллиарда долларов. Он остаётся состоятельным, но потери составили 61% от его состояния. Что до рейтинга самых богатых криптовалютных миллиардеров на момент написания данного материала, то он выглядит следующим образом. Возглавляет список Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей криптобиржи Binance, состояние которого в прошлом году оценивали в 65 миллиардов. Однако, на данный момент, его состояние сократилось до 10.5 миллиарда. На втором месте расположился Джед Маккалеб, сооснователь блокчейн-проектов Stellar и Ripple, создатель одной из первых криптобирж MtGox, его капитал сократился до 2.4 миллиарда. На третьем месте с одинаковым состоянием в 2.2 миллиарда находятся СЕО Coinbase Брайан Армстронг и председатель совета директоров Ripple Крис Ларсен. В прошлом году состояние Брайана Армстронга оценивалось в 6.6 миллиарда, а Криса Ларсена – в 4.3 миллиарда долларов. На четвёртом и пятом месте находятся основатели компании – разработчика Web3-инфраструктуры Alchemy Никил Вишванатан и Джозеф Лау. В прошлом году их состояние составляло по 2.4 миллиарда, а на данный момент у каждого из них оно сократилось до 1.8 миллиарда долларов. Следом идут братья Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, основатели биржи Gemini. Если в прошлом году каждый из них владел состоянием в 4 миллиарда, то на данный момент их капитал сократился до 1.2 миллиарда. Список самых богатых криптомиллиардеров замыкает Мэтью Росзак, известный криптоинвестор, у которого на данный момент состояние оценивается в 1.1 миллиарда долларов.