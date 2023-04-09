Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Криптомиллиардеры потеряли 75% своих денег из-за падения Биткоина в 2022г – список богатейших Китов
Потери огромны, но аналитики полагают, что Киты смогут вернуть свои активы уже очень скоро
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке

В 2022 году случилось самое резкое падение стоимости Биткоина в истории. Эксперты отмечают, что курс первой криптовалюты просел больше, чем на 70%, а в глубоком минусе оказались не только обычные люди, купившие пару монет, но и так называемые Киты. Эти ребята владели крупными состояниями в цифровых деньгах, а также инвестировали в криптовалюты солидные суммы. Аналитики Forbes изучили проблему дательнее и пришли к выводу, что так называемые криптомиллиардеры потеряли за прошлый год немалые 110 миллиардов долларов. Среди тех, кто пострадал, были известные биткоин-миллиардеры, такие как Виндж Кохли, Камерон и Тайлер Уинклвосс, Майкл Сейлор и другие. Все они лишились большей части своего состояний, а их криптовалбтные портфели уже не набиты под завязку деньгами, как это было в 2021 году. Что любопытно, не все миллиардеры, связанные с криптовалютами, потеряли свои деньги. Одни из них смогли защитить свои инвестиции от снижения цен на криптовалюты, другие же использовали свой опыт и инсайдерскую информацию, чтобы заработать на рынке.

реклама

Некоторые из миллиардеров, связанных с криптовалютами, увидели снижение цен на криптовалюты как возможность для приобретения большего количества активов. Их опыт и знания о рынке позволили им принять быстрые решения и приобрести криптовалюты по сниженным ценам, что в свою очередь позволило им заработать на восстановлении цен на рынке уже в 2023 году. В целом, потери крипто-миллиадеров за прошлый год вызвали обеспокоенность в инвестиционном сообществе и подчеркнули важность диверсификации портфеля. Аналитики отмечают, что криптовалюты остаются высокорисковым активом, и инвесторы должны быть готовы к потенциальным потерям на рынке. Ну а потери наиболее состоятельных участников рынка доказали нестабильность подобных активов. При этом аналитики уверены, что рынок криптовалют становится всё более осознанным и регулируемым, хотя и в некоторой степени нестабильным и подверженным рискам обрушения. Несмотря на это Биткоин по-прежнему остаётся востребованным среди инвесторов, которые ищут альтернативные возможности в условиях низких процентных ставок и неопределённости на традиционных рынках.

Эксперты полагают, что потери на рынке криптовалют могут быть временными и что рынок может восстановиться в ближайшее время. В прошлом рынок криптовалют уже проходил подобные снижения цен и падения, но всегда оказывался способен удивить инвесторов, обычных держателей и скептиков. Например, после значительного снижения цен на Биткоин в начале 2018 года, цена на цифровое золото не только восстановилась, но и достигла новых исторических максимумов. Таким образом, некоторые инвесторы, несмотря на снижение цен на криптовалюты, продолжают верить в долгосрочный потенциал рынка. Что до потерь криптовалютных миллиардеров, то всё это вынуждает использовать осторожный подход инвестированию в те или иные активы, не забывая о диверсификации инвестиционного портфеля. Аналитики уверены, что сегодня, несмотря на потенциальные риски, криптовалюты могут представлять интересную возможность для инвесторов, желающих разнообразить свой портфель и получить высокую доходность.

рекомендации
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В отчёте Forbes упоминаются интересные детали, раскрывающие масштабы потерь тех или иных криптомиллардеров. Например, братья Уинклвосс, которые являются основателями криптобиржи Gemini, потеряли 3,8 миллиарда долларов. Они все ещё остаются богатыми людьми, но сумма их состояния уменьшилась на 40%. Другой известный криптомиллиардер, Майкл Сейлор, потерял 9,5 миллиарда долларов за последний год. Сейлор является CEO MicroStrategy, компании, которая вложила более миллиарда долларов в биткоин. Его состояние сократилось на 75%. Ещё один известный криптомиллиардер, Виталик Бутерин, создатель Ethereum, потерял 4,4 миллиарда долларов. Он остаётся состоятельным, но потери составили 61% от его состояния. Что до рейтинга самых богатых криптовалютных миллиардеров на момент написания данного материала, то он выглядит следующим образом. Возглавляет список Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей криптобиржи Binance, состояние которого в прошлом году оценивали в 65 миллиардов. Однако, на данный момент, его состояние сократилось до 10.5 миллиарда. На втором месте расположился Джед Маккалеб, сооснователь блокчейн-проектов Stellar и Ripple, создатель одной из первых криптобирж MtGox, его капитал сократился до 2.4 миллиарда. На третьем месте с одинаковым состоянием в 2.2 миллиарда находятся СЕО Coinbase Брайан Армстронг и председатель совета директоров Ripple Крис Ларсен. В прошлом году состояние Брайана Армстронга оценивалось в 6.6 миллиарда, а Криса Ларсена – в 4.3 миллиарда долларов. На четвёртом и пятом месте находятся основатели компании – разработчика Web3-инфраструктуры Alchemy Никил Вишванатан и Джозеф Лау. В прошлом году их состояние составляло по 2.4 миллиарда, а на данный момент у каждого из них оно сократилось до 1.8 миллиарда долларов. Следом идут братья Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, основатели биржи Gemini. Если в прошлом году каждый из них владел состоянием в 4 миллиарда, то на данный момент их капитал сократился до 1.2 миллиарда. Список самых богатых криптомиллиардеров замыкает Мэтью Росзак, известный криптоинвестор, у которого на данный момент состояние оценивается в 1.1 миллиарда долларов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эфир дорожает перед новым обновлением: криптовалюта почти дошла до $2 000
Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский пилот Су-27 в ходе одного воздушного вылета поразил 2 вертолёта и 1 самолёт ВВС ВСУ
49
Nvidia H100 Hopper выдает в 4 раза большую производительность, чем A100 в тестах MLPerf
+
Российские инженеры приступили к изучению электронных внутренностей американского БПЛА MQ-9 Reaper
21
ЧВК "Вагнер" перекрыл дорогу жизни для ВСУ в Бахмуте, вынуждая перейти на грунтовые линии снабжения
6
Российские спец. отряды «Штурм Z» окажутся малоэффективными - ISW
15
Штурмовики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте продвинулись к главному вокзалу города
5
В Украине пообещали 500 000$ производителю БПЛА, который посадит дрон на Красной площади 9 мая
9
17 апреля Илон Маск отправит первый в истории человечества космический корабль на орбиту Марса
12
Исследователи доказали факт формирования новой планеты в системе одиночной звезды HD 169142
+
Инсайдеры сообщили, что Sony работает над портативной консолью с функцией Remote Play
+
В Словакии считают, что российские авиатехники умышленно испортили детали двигателей МиГ-29
4
В польских СМИ уже смакуют возможную аннексию части Украины
11
Toyota рассчитывает увеличить запас хода гибридов на одном электричестве за пределы 200 км
+
Специалист сравнил качество графики DLSS 2 с FSR 2 в играх и вынес вердикт — NVIDIA на голову выше
26
Западная пресса признаёт, что российский ВПК работает на полную мощность, несмотря на санкции
1
Пригожин: России стоит принять более активное участие в событиях в Африке
8
Никас Сафронов подал к Wildberries самый большой иск в истории маркетплейса на 10 миллиардов рублей
3
Доступная GeForce GTX 1650 может получить графический процессор от RTX 2060
+
Изображения MSI GeForce RTX 4070 попали в сеть в преддверии официального запуска
+
4 видеокарты NVIDIA, которые не стоят своих денег и сильно уступают новинкам последних поколений
15

Популярные статьи

Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
27
Бюджетный, "народный" ПК за 55 тысяч
41
Украина может отменить весеннее контрнаступление – в Die Welt назвали главные проблемы ВСУ
11
Лучшая игровая сборка апреля за 120 тысяч рублей – ультимативная графика в 2К и высокий потенциал
4
В чем проблемы школьного образования в России и кто больше всего страдает от них
20
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
67
Моё большое тестирование процессоров Intel под Socket 478 с картинками
27
История успеха Rimac: от модификаций для Volkswagen и бедности до покупки Bugatti и славы
4
F-35 ВВС США и ЗРК "Праща Давида" будут охранять границы НАТО в Финляндии от атак ВС России
18
О тёплых и пушистых символах Пасхи
3

Сейчас обсуждают

хахахер
11:41
а нам спешить некуда
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
Alterus
11:39
4090 тож писали быстрее 3090 в два раза, а по итогу имеем че имеем
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
swr5
11:34
Больше мыла, больше каши DLSS, больше никчемных лучей, больше пыли в глаза пользователям и получится очередная дутая зеленая отрыжка.
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
Nutty8724
11:34
Под кого тебе прогибаться ты уж сам реши....
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
Pilat2009
11:33
Команды, которые проверяют астронавтов и системы в капсуле Dragon, называются "группами закрытия". Они устанавливают линии жизнеобеспечения, которые соединяют астронавта с системами кислорода, подогре...
США не справились с загадкой состава сплава российского ракетного двигателя РД-180
coo1erman
11:31
Он не скатился, его выкупили. Поэтому тут параша такая поперла.
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
Pilat2009
11:29
Так утеряны,что Маск в апреле к Марсу ракету запускает
США не справились с загадкой состава сплава российского ракетного двигателя РД-180
Васян Васяно
11:25
Этот сайт уже давно скатился в пропагндощину и оккупирован ботами
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
Pilat2009
11:25
Она емнипт одноразовая.А одноразовые ракеты дороже,Карл.Почитай стоимость пуска у Роскосмоса и у Маска.С чего бы тогда Роскосмос засуетился Орла делать?А делать надо было вчера,20 лет назад.И Ангару т...
США не справились с загадкой состава сплава российского ракетного двигателя РД-180
nazarovoru
11:24
Нет это, оверы всплывают подышать. В основном сайт глубоко...
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем