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4 видеокарты NVIDIA, которые не стоят своих денег и сильно уступают новинкам последних поколений
Не все видеокарты, которые вы можете встретить в продаже, имеют правильное соотношение цены и скорости
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3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке

Что бы хорошо разбираться в видеокартах требуется время от времени читать на тему последних новинок, поступающих в продажу с удивительной регулярностью. Так уж выходит, что конвейер графических чипов не останавливается, а в результате каждые несколько месяцев появляются новые продукты, характеристики которых могут поставить в тупик даже видавших виды геймеров.

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Ну а бывает и так, что любители компьютерных игр не хотят разбираться во всём многообразии продукции, а в результате обращают внимание на не самые лучшие решения. Сегодня не обязательно идти в магазин, доверяя свою судьбу в руки дилетанта, которого взяли на работу без собеседования и минимальных знаний. Уж лучше почитайте на эту тему соответствующие материалы, ну а сегодня мы попытаемся составить небольшой список графических чипов, которые вряд ли заинтересуют разумного геймера.

Давайте ограничимся решениями NVIDIA, поскольку у AMD есть свои аутсайдеры, о которых мы поговорим в одном из следующих материалов. Итак, в продаже можно встретить видеокарту GeForce RTX 2060 Super, стоимость которой стартует с 34 тысяч рублей. На самом деле перед вами актуальное решение, позволяющее получить доступ к самым современным играм, вот только видеокарта вышла в 2019 году, поэтому кажется слегка устаревшей. Вы ведь не планируете в 2023 году гнаться за старым флагманом 2016 года только потому, что он обладает неплохой скоростью? Вот так и с GeForce RTX 2060 Super. Ну а где-то рядом на полке лежит GeForce RTX 2060. Как видите, разница между видеокартами в цене минимальная, а производительность сильно отличается. Мы же советуем не заниматься глупостями, поскольку за те же 34 тысячи вы можете обнаружить GeForce RTX 3060. Видеокарта вышла в 2021 году, поэтому как минимум на несколько лет моложе. Она предлагает 12 Гб видеопамяти и примерно такой же уровень быстродействия, как GeForce RTX 2060 Super. Словом, всё точно также, но новее и с более длительным жизненным циклом.

Следом идёт GeForce RTX 3070. Эта видеокарта всегда вызывала у нас вопросы, поскольку ненамного дешевле GeForce RTX 3070 Ti, но ощутимо медленнее. Но дело даже не в цене, ведь GeForce RTX 3070 получила откровенно медленную память. В результате в сложных сценах, в которых вам потребуется пропускная способность, память может оказаться бутылочным горлышком. Помните о том, что всегда есть какой-то нюанс. В данном случае вы получаете небольшую выгоду в стоимости, но теряете в быстродействии и оказываетесь в явном проигрыше. Если уж на то пошло, то даже GeForce RTX 3070 Ti не является оптимальным выбором, поскольку получила всего 8 Гб видеопамяти. Даже сегодня при запуске самых требовательных новинок вы можете ощутить нехватку памяти. Стоит только поставить настройки на максимум, ну а через год положение и вовсе окажется удручающим.

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Слышали о невероятной мощи GeForce RTX 3090? Скорее всего, вы не одиноки, ведь NVIDIA умеет хорошо рекламировать свои продукты. Обратите внимание, у видеокарты целых 24 Гб видеопамяти и присутствует широкая 384-битная шина. Вот только в реальности флагман 2020 года не только слегка дороже, но и медленнее GeForce RTX 4070 Ti. Согласитесь, что разобраться в поколениях бывает сложно, ну а если обратить внимание на характеристики, то может показаться, что именно GeForce RTX 3090 должна была бы одержать убедительную победу. Сравните, у GeForce RTX 4070 Ti 12 Гб видеопамяти и 192-битная шина, вот только есть ещё архитектурные улучшения, а также переход на 5-нм технологический процесс, а в результате побеждает не самый очевидный продукт. Подобных примеров в рознице достаточно, ну а геймеры часто совершают ошибки. Дабы не попасть впросак, советуем вам обращать внимание не тесты. Просто введите в поисковую строку видеокарты, которые вы хотите сравнить. С высокой долей вероятности, какой-то блогер или крупный портал уже провёл все необходимые тесты, а вы можете ознакомиться с результатами. В особенности не доверяйте характеристикам, если вы не готовы вникать в подробности, о которых мы писали выше. В лучшем случае вы получите слегка устаревший продукт по аналогичной стоимости, а в худшем вам перепадёт неликвид, от которого магазин мечтал избавиться последние месяцы.

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