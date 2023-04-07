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Легендарный Джим Келлер поделился подробностями процессоров AMD на базе Zen 5 – 30% рост vs Zen 4
Джим Келлер полагает, что к моменту релиза показатели могут измениться в любую сторону
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Процессоры AMD на базе архитектуры Zen 4 оказались крайне противоречивыми. 16-ядерный Ryzen 9 7950X не смог выйти победителем из противостояния с Core i9-13900K, а в результате оказался не интересен энтузиастам. Высокая стоимость материнских плат и необходимость платить в 2 раза дороже за оперативную память привела к низкому спросу на новинки среди обычных пользователей, что не могло не сказаться на продажах на глобальном рынке. Спасти положение должен был Ryzen 9 7950X3D, но и у него обнаружились проблемы, над решением которых ещё предстоит поработать. Как вы могли слышать, новый флагман может сгореть во время выполнения самых стандартных задач, ну а несколько дней назад стартовали продажи 8-ядерного Ryzen 7 7800X3D. Камень продемонстрировал отличный потенциал и уже был раскуплен во всех американских магазинах. Не исключено, что перед нами новый суперхит, ну а эксперты признают, что положение AMD довольно шаткое. Похоже, руководство компании осознаёт вызовы, которые стоят перед инженерами и программистами, поскольку сегодня появились любопытные подробности архитектуры Zen 5, озвученные знаменитым Джимом Келлером. 

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Отметим, что основная часть информации сосредоточена на серверном сегменте, но всё это актуально и для настольного сегмента. По словам Келлера, ещё не вышедшие процессоры будут основаны на улучшенной архитектуре Zen 4, которая появится в продуктах AMD в ближайшее время. Он также отметил, что Zen 5 будет иметь впечатляющую производительность, что станет приятным сюрпризом для потенциальных покупателей. По данным Келлера, продукты на основе архитектуры Zen 5 будут иметь частоту до 6 ГГц, что является значительным улучшением по сравнению с доступными сегодня на рынке процессорами. Разработчик не раскрыл конкретных деталей о том, как это будет достигнуто, но сделал важную ремарку, позволяющую понять, в каком направлении будет двигаться AMD. Келлер уточнил, что увеличение частоты не будет приводить к значительному увеличению энергопотребления. Оказывается, рост тактовых частот будет сопровождаться улучшением производительности в пределах того же уровня TDP. Для настольных компьютеров проблема не так актуальна, поскольку позволяет устранить повешенное тепловыделение с помощью мощного кулера, а вот в серверном сегменте борьба за экономию электроэнергии стоит как никогда остро. Но даже не в расходах, ведь недавно представленные процессоры Intel продемонстрировали завешенные показатели тепловыделения, что неприемлемо для существующих технологий охлаждения серверов. 

Келлер уверяет, что Zen 5 будет использовать улучшенную версию технологии 3D-транзисторов, которая позволит уменьшить размер чипа и увеличить плотность интегральных схем. Новости о Zen 5 уже вызвали оживлённый интерес в сообществе пользователей компьютеров и фанатов AMD. Пользователи надеются на значительный скачок в производительности новых процессоров, что, в свою очередь, может привести к разработке новых технологий. Кроме того, Keller обратил внимание на то, что в планах выпуск серверных процессоров на базе архитектуры Zen 4, которые будут производиться по 5-нм технологическому процессу. Учитывая все ожидания, связанные с выпуском нового процессора AMD Zen 5, Джим Келлер отмечает, что многое может измениться в конечном продукте, поэтому не стоит слишком сильно опираться на текущие оценки. Однако, он поделился информацией, полученной от Tenstorrent, что новая архитектура AMD Zen 5 предложит 30% рост по сравнению с уже находящимися в продаже продуктами на базе Zen 4. 

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Такой скачок производительности будет заметен, поскольку сама архитектура Zen 4 уже обеспечила 15% прирост производительности по сравнению с ядрами Zen 3. Напомним, что Zen 3 в свою очередь превосходит Zen 2 на 30%, а Zen 2 почти на 6% превосходит первое поколение Zen. Важно отметить, что все оценки производительности основаны на рабочей нагрузке SPEC2K17 INT, которая может грешить неточными данными, когда речь заходит о реальных рабочих нагрузках, но позволяет оценить производительность серверной экосистемы. Ну и не стоит забывать о том, что у AMD есть серьёзные конкуренты на рынке процессоров, включая Intel и Apple с их собственными процессорами M1. Представители компании AMD не комментируют информацию, опубликованную Келлером, но некоторые аналитики считают, что это может быть связано с желанием сохранить конфиденциальность разработок и не давать информации в руки конкурентов.

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#процессоры #zen 5
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