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Zelot За пост начислено вознаграждение
Сколько кулеров должно быть на видеокарте, и почему самая недорогая модель не всегда самая выгодная
Приходится обращать внимание на несколько факторов, среди которых есть и система охлаждения
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Представьте себе такую ситуацию: вы решили купить видеокарту, на которую собрали нужную сумму денег. Не так важно, сколько графический чип будет стоить, ведь перед вами стоит сложная задача, поскольку в продаже есть множество различных моделей одного ценового диапазона. Мало того, многие имеют идентичные названия, а неопытный геймер и вовсе запутается в многообразии выбора. Некоторые эксперты советуют брать самое недорогое предложение на графическом чипе. Якобы, именно оно и будет самым оптимальным. 

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Что же, если вы придерживаетесь такой позиции, то стоит понимать, что она не всегда оказывается верной. Сегодня мы разберём несколько примеров, некоторые из которых представляют собой выгодные предложения, тогда как другие лучше обходить стороной. При этом рассмотрим только один ценовой сегмент, тогда как нечто подобное можно наблюдать как с флагманами, так и с бюджетными графическими чипами.

Начать предлагаем с GeForce RTX 3060 Ti. Обычно продукция MSI стоит намного дороже аналогов от Palit, но сегодня вы можете купить брендовую модель за те же 40 тысяч рублей. Это значит, что вы получите не только 3 эффективных кулера, но и все плюшки, доступные элитному клубу владельцев видеокарт MSI. Автор данного материала пока не заметил у этой компании ничего элитарного, но позиция одного человека в данном случае не может быть репрезентативной, поэтому воспользуйтесь тем, что по привычной цене вы можете купить более качественный продукт. 

А вот с GeForce RTX 3060 такой фокус не пройдёт. Так, за 29 тысяч вы можете купить модель с одним большим кулером. На самом деле проблема этой видеокарты даже не в том, что она шумная, ведь наушники во время игры позволят спасти ваши музыкальные уши. И всё же, брать эту видеокарты мы не советуем. Дело в том, что данная модель имеет 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину, тогда как эталонная может похвастать 12 Гб на 192-битной шине. Разница в быстродействии доходит до 10%, поэтому мы рекомендуем вам остановиться на видеокарте производства Palit за 32 тысячи рублей. Здесь вы получите максимальную производительность, но заплатите всего на 3 тысячи рублей больше. А вот любители красивого дизайна могут попасть впросак. Как видите, за те же 32 тысячи в наличии GeForce RTX 3060 от Colorful. Визуально видеокарта привлекательная и может понравиться тем, кто предпочитает открытые корпусы, вот только эта модель с 8 Гб видеопамяти. Получается, что вы получите привлекательный дизайн, но потеряете в скорости. Стоит задуматься, ну а теперь вы знаете, что не всё так просто.

Немного проще дела обстоят с графическим чипом GeForce RTX 3050. Здесь в наличии 2 модели, а выбор очевиден. Как видите, всего на 600 рублей дороже доступна видеокарта производства Gigabyte, которая может предложить не только надёжный бренд, но и более эффективную систему охлаждения. Брать в данном случае Palit нет никакого смысла, ведь экономия минимальна, а графический чип окажется шумным и помешает вам наслаждаться играми. Кстати, GeForce RTX 3050 неплохо справляется с поставленными задачами. Видеокарта может стать основной для перспективного компьютера, который несколько лет позволит вам наслаждаться высокими и максимальными настройками графики в новых требовательных играх.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
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4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если перейти в красный лагерь, то можно заметить, что здесь видеокарт с откровенно плохой системой охлаждения почти нет. В пример можно привести Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта стоит столько же, как и GeForce RTX 3060, но почти не уступает по скорости более дорогой GeForce RTX 3060 Ti. При этом перед нами самое недорогое предложение на рынке на базе графического чипа Radeon RX 6650 XT. Хотите сэкономить? Берите Radeon RX 6600. Как видите, даже здесь производитель поставил нормальную систему охлаждения, а в результате можно не думать о высоком шуме, не говоря уже о том, что перед нами настоящий рекордсмен. Так, Radeon RX 6600 примерно равна по скорости с GeForce RTX 3060 на 8 Гб видеопамяти. Вот такое разнообразие вас ждёт в магазинах. Надеемся, что после прочтения нашего материала вопросов у вас поубавиться, а покупка видеокарты станет простой и понятной.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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