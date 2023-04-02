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Бюджетный чипсет AMD А620 оказался разочаровывающим – высокая стоимость и сложности апгрейда
Вы не сможете установить процессор Ryzen 5 7600Х на материнскую плату с чипсетом А620
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Чаще всего обычные пользователи начинают отслеживать происходящие изменения на рынке процессоров только потому, что хотят купить новый компьютер. В этом случае требуется разобраться в том, какой камень выгоднее, а какой стоит обходить стороной. При этом абсолютное большинство обращает внимание на процессоры среднего ценового сегмента, поскольку дорогие 8-ядерные и 12-ядерные могут себе позволить только энтузиасты. Проблема здесь не только в стоимости самого процессора, ведь более мощные камни требуют дороже материнскую плату. А ведь ещё есть амбиции и желание поднять тактовые частоты и разогнать оперативную память. Сегодня положение на рынке таково, что AMD оказалась в роли догоняющего. На самом деле красная команда торжествовала всего несколько лет, ну а по итогам 2022 года Intel вернула себе инициативу и смогла переломить положение, ощутимо увеличив продажи. 

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Обратите внимание на график, составленный аналитиками Puget Systems. В настольном сегменте у AMD всё очень плохо, а продажи процессоров серии Ryzen 7000 не демонстрируют существенного роста. Проще говоря, сегодня красные могут конкурировать только за счёт серии Ryzen 5000, тогда как новинки оказались потенциальным покупателям неинтересны. Если вы думали, что причина в том, что Intel выпустила более скоростные камни, то сильно ошибаетесь, ведь в обычных сценариях с видеокартой до 50 тысяч рублей различия между конкурентами минимальны, а вот стоимость сборки на базе Core i7-13700 окажется на пару сотен долларов ниже, чем на Ryzen 7700. Если разобраться в проблеме, то выяснится любопытный факт, так, под Intel вы можете купить недорогую материнскую плату за 125 долларов и поставить оперативную память DDR4, тогда как под Ryzen 7700 придётся покупать материнскую плату за 200 долларов и дороже и ОЗУ стандарта DDR5. В некоторых конфигурациях разница в пользу синих может быть ещё выше, ну а одним из самых настоящих провалов стал Ryzen 5 7600Х. Обычно, процессоры данного сегмента расходятся, как горячие пирожки, но на этот раз красные намудрили с материнскими платами. Похоже, уже вскоре ситуация изменится кардинальным образом. Или нет, ведь Лиза Су снова пытается придумать велосипед.

Как вы могли слышать, на этой неделе совершенно внезапно стартовали продажи материнских плат с чипсетом A620. Подобного релиза мы ожидали в феврале, но даже сегодня решение не кажется запоздалым. Дело в том, что первые продукты уже появились в европейских магазинах, а производители уверяют, что потенциальные покупатели смогут купить материнские платы на чипсете A620 от 85 долларов. Очевидно, что нечто подобное будет доступно только на американском рынке (или не будет), поскольку ASUS уже успела разочаровать пользователей, поскольку представила в Европе линейку от 150 долларов и дороже. А вот ASRock собирается продавать новинки за 110 долларов. Всё это очень интересно, вот только есть важный нюанс, о котором многие пользователи могут узнать уже после того, как купят недорогую материнскую плату. Дело в том, что чипсет A620 заточен под процессоры с теплопакетом до 65 Вт. Это значит, что вы сможете установить туда процессор Ryzen 7 7700, а вот Ryzen 5 7600Х так и останется за бортом, поскольку имеет показатель TDP намного выше. 

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Представители AMD уже предложили несколько конфигураций, которые могут стать основой для перспективной сборки. Как видите, под новый чипсет предлагаются процессоры серии Ryzen 7000 без приставки «Х», а также перспективный геймерский Ryzen 7 7800X3D. Важно помнить, что все материнские плате на А620 будут лишены возможности разгона традиционным способом. В некоторых может появиться шанс использовать повышение напряжения, но неаккуратные действия способны привести к проблемам для материнской платы. Разгон оперативной памяти заявлен для большинства моделей, хотя всё это мелочи, поскольку оверклокеров с каждым годом становится всё меньше. Что любопытно, серия А520 не имела таких жёстких ограничений по процессорам, поскольку могла без проблем вместить не только бюджетный Ryzen 5500, но и более мощный Ryzen 9 5900Х. Если вы планировали собрать системный блок на недорогой материнской плате с А620, то стоит задуматься. Ограничения слишком серьёзны, а потенциал для апгрейда не такой большой, как на платах с чипсетом В650. При этом стоимость последних ненамного дороже. 

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#ryzen 5 7600х #а620
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