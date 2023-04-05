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ChatGPT против Биткоина – разработка ИИ сожгла электричества, достаточного для добычи 111 ВТС
При разработке ИИ ChatGPT было потрачено 1300 МВт электричества и выброшено 502 тонны СО2
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Многие наши читатели слышали о том, что в 2022 году Эфир отказался от традиционной схемы добычи по алгоритму Proof-of-Work. Сегодня используется Proof-of-Stake, генерирующий новые монеты за счёт размещения на депозитных счетах ранее добытых активов. Ещё недавно сеть Эфира сжигала немыслимое количество энергии, а сегодня она потребляет около 1% от электричества, которое ранее тратилось на майнинг сообществом фермеров со всего мира. А вот с Биткоином такой фокус не пройдёт. Судя по всему, разработчики твёрдо уверены в правильности пути, избранного Сатоши Накамото, поэтому ещё долго будут загрязнять воздух. Согласно последним оценкам, добыча Биткоина потребляет значительное количество электроэнергии, примерно равное тому, сколько требуется на обеспечение электричеством всей Австрии. Причина в том, что добыча Биткоина требует использования ресурсоёмкого оборудования. Это ASIC-майнеры, использующие огромное количество энергии для решения сложных математических задач. 

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Эксперты отмечают, что многие крупные добывающие компании находятся в странах, где энергетическая система основана на использовании угля и других ископаемых топлив, что ещё больше увеличивает углеродный след. В связи с этим, многие аналитики и общественные деятели высказывают обеспокоенность в отношении экологических последствий добычи Биткоина и других криптовалют. Они утверждают, что потребление энергии и выбросы парниковых газов, связанные с добычей, могут нанести серьёзный ущерб окружающей среде. В ответ на эти опасения, некоторые производители майнингового оборудования и добывающие компании начинают искать способы уменьшения своего углеродного следа. Например, они могут использовать возобновляемые источники энергии, такие как солнечные и ветровые, для питания своих майнеров. Кроме того, некоторые криптовалютные проекты работают над созданием альтернативных алгоритмов добычи, которые потребляют меньше энергии, чем алгоритмы, используемые в Биткоине (о чём мы говорили выше). 

Не менее популярным способом снизить нагрузку на лёгкие планеты считается использование возобновляемой энергии. В пример можно привести Google и Apple, серверы которых достаточно давно функционируют за счёт возобновляемых источников энергии. Стоит учитывать, что при создании подобного оборудования происходит сжигание углеводородов, а до полного перехода на чистую энергетику ещё далеко. Ну а многие эксперты уверены, что решить проблемы человечества поможет продвинутый Искусственный интеллект. Как оказалось, даже здесь не всё так просто, как могло показаться. Учёные из Калифорнийского университета выяснили, что разработка чат-бота (по типу ChatGPT) потребляет энергию, сравнимую с потреблением, необходимым для добычи одного биткоина. Это означает, что создание и обучение чат-бота может иметь значительный негативный вклад в окружающую среду. Приводятся следующие цифры: обучение GPT-3 привело к сжиганию 1300 МВт электричества. При этом за всё время, что нейросеть училась методом проб и ошибок в атмосферу попало свыше 502 тонн углекислого газа. Если перевести это в понятные нашим читателям цифры, то потребовалось бы 109 легковых автомобилей, двигатели которых работали не переставая целый год. 

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Известно, что обычно добыча одной монеты Биткоина характеризуется выбросом в атмосферу 4.5 тонны углекислого газа. Нетрудно подсчитать, что обучение одного ИИ, способного выполнять задача чат-бота, эквивалентно добыче 111 Биткоинов. Кстати, более продвинутая GPT-4, релиз которой состоялся совсем недавно, могла оказаться ещё более прожорливой, но разработчики умалчивают о реальных энергетических расходах. Можно сделать вывод, что пока технология, которая должна спасти человечество, сама не отличается энергоэффективностью и расходует значительные объёмы электричества. Сегодня чат-боты только набирают популярность, а интеграция в операционные системы ещё только предстоит. Но даже сейчас можно сделать вывод, что новая технология несёт дополнительную нагрузку на нашу планету. 

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#биткоин #chatgpt
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