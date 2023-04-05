Наблюдается рост количества мошеннических и поддельных сайтов, занимающихся обманом владельцев криптовалюты в РФ

Уже больше года Россия живёт в реальности суровых санкционных ограничений. Десятки крупных компаний покинули отечественный рынок, а многие только готовятся к неизбежному. Товары завозятся через посредников из других стран, а цен на популярные гаджеты подросли на 20% и больше. Аналитики рассказывают о том, что восстановление спроса идёт медленно, но стабильно, но есть направление, где всё только становится хуже. Речь идёт о криптовалютах, которые для многих стали тихой гаванью и местом, где можно не только сохранить, но и приумножить свой капитал. За 2022 год их РФ официально ушли некоторые биржи, тогда как другие вводят всё более суровые меры. К примеру, Binance вначале ввела ограничение на количество денег, которые можно хранить в электронном кошельке, а недавно и вовсе запретила жителям РФ совершать операции с криптовалютой по целому ряду направлений. Лазейки остались, но положение с каждым днём становится всё серьёзнее, а эксперты полагают, что рано или поздно доступ российским гражданам на зарубежные биржи будет закрыт.

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Всё это привело не только к активизации внутреннего рынка, с появлением отечественных брокеров, но и резкому увеличению количества поддельных криптовалютных бирж. Мошенники используют различные методы для обмана пользователей, что может привести к потере денег и личных данных. Поддельные криптовалютные биржи имеют внешний вид и функциональность, которые копируют настоящие биржи. Однако при выполнении транзакций на этих сайтах пользователи могут столкнуться с различными проблемами, такими как задержка выплат или невозможность вывести средства. Кроме того, мошенники могут получить доступ к личным данным пользователей, таким как имена, пароли и номера телефонов. Один из методов, которые используют мошенники, – это создание копий настоящих криптовалютных бирж, которые имеют похожие домены и логотипы. Проще говоря, это обычное клонирование, позволяющее узнать логин и пароль владельца, а после использовать данные для входа в реально существующий профиль на официальном сайте биржи. Некоторые мошенники также используют метод фишинга, отправляя пользователю электронные письма, которые выглядят так, будто они были сгенерированы сотрудниками реальной существующей биржи. Эти письма могут содержать запросы на обновление паролей или предложения о новых инвестиционных возможностях.

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Кроме того, мошенники могут использовать социальные сети и мессенджеры для привлечения пользователей на поддельные криптовалютные биржи. Они публикуют объявления о лёгких заработках на криптовалюте, которые, как они утверждают, доступны только на этих биржах. Российские пользователи криптовалют стали особенно уязвимыми для мошенничества из-за законодательных ограничений на использование криптовалют. Некоторые криптовалютные биржи, которые были доступны в России ранее, были закрыты из-за регулирующих требований. Это оставило пользователей без выбора и заставило их обращаться к неизвестным биржам, которые могут оказаться мошенническими. Стоит отметить, что в настоящее время криптовалютное законодательство в РФ ещё не принято, но регулятор уже начал вводить ограничения, позволяющие очистить рынок от подозрительных лиц. Чтобы защитить себя от мошенничества, эксперты рекомендуют следующие меры предосторожности:

Проверяйте репутацию криптовалютной биржи перед тем, как начинать работу с ней. Читайте отзывы на независимых ресурсах и форумах

Проверяйте, есть ли на сайте биржи подробная информация о команде, которая управляет биржей, и о её лицензировании.

Проверяйте адрес сайта биржи перед тем, как вводить личные данные. Убедитесь, что доменное имя настоящей биржи не имеет ошибок или опечаток.

Никогда не давайте свой пароль или другую личную информацию, если вы не уверены в безопасности сайта.

Никогда не вкладывайте больше, чем можете себе позволить потерять. Никогда не инвестируйте все свои деньги в одну криптовалюту или биржу.

Если вы получаете электронное письмо, которое кажется подозрительным, не отвечайте на него и не нажимайте на любые ссылки. Вместо этого свяжитесь с биржей напрямую, используя официальные контактные данные.

В целом, рекомендуется использовать только надёжные и проверенные криптовалютные биржи, чтобы избежать мошенничества и сохранить свои деньги и личную информацию в безопасности. Кроме того, пользователи должны всегда быть осторожными и бдительными при работе с криптовалютами и всегда проверять информацию, прежде чем принимать какие-либо решения.