Далеко не всегда самый простой и очевидный вариант оказывается верным

Все вокруг знают, что лучшие видеокарты на планете делает NVIDIA. На старину Дженсена Хуанга молятся десятки крупных корпораций, поскольку он не только радует геймеров, но и выпускает уникальные высокопроизводительные решения, позволяющие двигать вперёд искусственный интеллект. Доходы NVIDIA растут, а любители компьютерных игр выстраиваются в длинную очередь, каждые два года веря в то, что дядюшка Хуанг решит побаловать их низкими ценами и отличными скоростными показателями.

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Вот только всё это сказки, ведь NVIDIA преследует свои цели, а последнее поколение подтвердило, что самым важным для компании являются не геймеры, а маржа. Так уж вышло, что видеокарты зелёного лагеря не являются самыми выгодными и очень часто уступают конкуренткам из AMD как по цене, так и по быстродействию. Многие наши читатели даже не знали об этом, а значит самое время разобраться, что на самом деле происходит, и можно ли найти аналоги самым популярным продуктам NVIDIA.

Представьте себе, что вы раздумывали о покупке видеокарты GeForce RTX 4070 Ti. Отличное решение, которые позволит вам запускать все игры в 4К как минимум 2 года. Нет никаких сомнений, что после это придётся запускать технологию масштабирования, но даже тогда картинка окажется на очень высоком уровне. Может показаться, что перед нами идеальное решение. Так и есть, если вы бескомпромиссный фанат NVIDIA, вот только достаточно взглянуть чуть дальше, как вы увидите Radeon RX 7900 XT. Представьте себе, что здесь целых 20 Гб видеопамяти, широкая шина на 320 Гб и выше производительность. Если вы и обращали внимание на эту видеокарту, то быстро проходили мимо, поскольку ничего о ней не знали. Что же, теперь знаете, ну а GeForce RTX 4070 Ti вполне ничего, вот только эта видеокарта обладает всего одним преимуществом, которое сложно назвать решающим. Речь идёт о технологии DLSS 3.0, позволяющей выжимать из видеокарты больше кадров в секунду в сложных сценах. О том, что здесь круче трассировка лучей, вы могли слышать в интернете. Возможно, но пока быстродействия обеих карт достаточно для 4К, всё это откровенные мелочи.

Чуть дешевле 60 тысяч вас поджидает GeForce RTX 3070 Ti. Если не придираться к мелочам, то это прекрасное решение, которое может стать идеальным для тех, кто купил монитор с разрешением 2К. Или не может, ведь всё зависит от того, сколько лет вы собираетесь просидеть на вашей видеокарте. Если всего год или два, то с натяжкой можно брать GeForce RTX 3070 Ti, но жизненный цикл этой видеокарты короткий, ведь здесь всего 8 Гб видеопамяти. Получается, что играть можно, но настройки упадут до средних, что понравится немногим геймерам. Кажется, что решения нет, но это не так, ведь в наличии Radeon RX 6800. Здесь ниже цена, выше скорость и есть целых 16 Гб видеопамяти. Фанатам NVIDIA такое и не снилось. Хотя, если даже снилось, то они будут делать вид, что 8 Гб видеопамяти хватит всем. Словом, подумайте хорошенько, ведь не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд.

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Предположим, что у вас нет 55 тысяч рублей на видеокарту. Согласитесь, что сумма немаленькая, поэтому многие предпочтут отхватить что-то дешевле. Например, GeForce RTX 3060 Ti. Для 2К в самый раз, но только для тех, кто готов мириться со средневысокими настройками графики уже сегодня. В целом это неплохой вариант, позволяющий сэкономить денег, но есть и лучше. Если вы взгляните в сторону Radeon RX 6700, то вы увидите видеокарту, которая слегка быстрее, стоит дешевле, но получила целых 10 Гб видеопамяти. Если вам казалось, что дополнительные 2 Гб ничего не решают, то мы спешим вас удивить. Так, если вы сегодня возьмёте видеокарту с 4 Гб видеопамяти и 6 Гб видеопамяти (есть примерно аналогичные по скорости графические чипы), то заметите, что выставить настройки на средние в новых играх уже невозможно там, где всего 4 Гб памяти. В некоторых играх шкала настроек выполнена таким образом, что вам сразу же показывают, сколько видеопамяти займут те или иные эффекты, ну а 6 Гб вполне достаточно для средних. Примерно тоже будет через несколько лет, когда в 2К 8 Гб окажется мало, а 10 Гб – в самый раз. Вот такая математика. Это далеко не всё, что мы можем предложить, ну а о других видеокартах, которые предлагают больше, чем вы ожидали, расскажем в одном из следующих материалов.