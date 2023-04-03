Если вашего смартфона нет в списке, самое время задуматься о покупке чего-то новее

Сегодня на глобальном рынке остаётся всего три компании, которые делят между собой основную часть доходов и реализуют сотни миллионов аппаратов ежегодно. Аналитики отмечают, что в последнее время гегемония Samsung даёт сбой, поскольку на первое место выходит Apple. Что любопытно, даже в России, где яблочники устраивают пользователям постоянную порку с ограничениями, iPhone расходится как горячие пирожки. Согласно официальной статистике, китайские производители потеряли ощутимую долю рынка, тогда как Samsung и Apple в РФ пользуются стабильным спросом. Сегодня обойдёмся без разбора причин происходящего, поскольку данный материл посвящён другой теме.

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Как вы могли слышать, на российском рынке высоким спросом пользуются телефоны Xiaomi. Флагманы имеют свою аудиторию, вот только подобные устройства стоят намного дороже, чем в Китае, а значит оказываются доступны небольшому числу пользователей. А вот середняки интересуют широкую аудиторию, а значит некоторые модели способны стать настоящими хитами. Пожалуй, больше всего покупают смартфоны серии Redmi Note. Если вы сегодня загляните в магазины, то увидите, что там есть серия Redmi Note 11 и Redmi Note 10, тогда как Redmi Note 12 только начала появляться в продаже. При этом Redmi Note 10 стоят дешевле всех, но даже Redmi Note 11 предлагаются со скидками и имеют очень впечатляющие характеристики. Обычному покупателю достаточно сложно понять, что выбрать, а в итоге на помощь приходит сравнение характеристик.

Мы не будем вдаваться в подробности и предлагаем вам изучить таблицу выше, где можно увидеть несколько наиболее очевидных различий между двумя последними сериями. Несложно заметить, что Redmi Note 12 выглядит интереснее, вот только в наличии есть Redmi Note 11 Pro по крайне выгодной цене, характеристики которого ничуть не хуже Redmi Note 12. Словом, задачка сложная, но мы предлагаем решать её нестандартным образом. Дело в том, что серия Redmi Note 12 только начала поступать на российский рынок, а впереди ещё несколько популярных моделей, которые ещё даже не были анонсированы. Стоимость новинок высокая, а различия между сериями небольшие, а значит самое время обратить внимание на жизненный цикл смартфона.

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Ну а здесь всё очень просто. Дело в том, что в 2023 году серия Redmi Note 10 получит MIUI 14, но претендовать на более новую MIUI 15 уже не сможет. Это значит, что перед нами тупиковая серия, прошивка и операционная система которой больше не будут обновляться. Делаем вывод: даже если Redmi Note 10 предлагаются по выгодным ценам, лучше взять что-то поновее. А вот Redmi Note 11 будут поддерживаться ровно на 1 год дольше. Это значит, что вы получите Android 14 с прошивкой MIUI 15, а после останетесь без официальной поддержки со стороны производителя. Xiaomi здесь далека от стандартов яблочной компании, но даже два года поддержки – это вполне нормально, ведь после вы ещё год можете рассчитывать на выход обновлений безопасности. А вот серия Redmi Note 12 только начала поступать в продажу, поэтому имеет наиболее длительный жизненный цикл. Помните об этом, поскольку многие пользователи никак не могут понять, почему новый аппарат сразу же после покупки остаётся за бортом технической поддержки. Ну а мы предлагаем вам ознакомиться с полным перечнем мобильных телефонов Xiaomi, которые в 2023 году получат прошивку MIUI 14 на Android 13. Скорее всего, по итогам года количество ещё увеличится, поскольку китайская компания постоянно выпускает новинки.

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