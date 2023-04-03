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Zelot За пост начислено вознаграждение
61 смартфон Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получит прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
Если вашего смартфона нет в списке, самое время задуматься о покупке чего-то новее
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Сегодня на глобальном рынке остаётся всего три компании, которые делят между собой основную часть доходов и реализуют сотни миллионов аппаратов ежегодно. Аналитики отмечают, что в последнее время гегемония Samsung даёт сбой, поскольку на первое место выходит Apple. Что любопытно, даже в России, где яблочники устраивают пользователям постоянную порку с ограничениями, iPhone расходится как горячие пирожки. Согласно официальной статистике, китайские производители потеряли ощутимую долю рынка, тогда как Samsung и Apple в РФ пользуются стабильным спросом. Сегодня обойдёмся без разбора причин происходящего, поскольку данный материл посвящён другой теме. 

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Как вы могли слышать, на российском рынке высоким спросом пользуются телефоны Xiaomi. Флагманы имеют свою аудиторию, вот только подобные устройства стоят намного дороже, чем в Китае, а значит оказываются доступны небольшому числу пользователей. А вот середняки интересуют широкую аудиторию, а значит некоторые модели способны стать настоящими хитами. Пожалуй, больше всего покупают смартфоны серии Redmi Note. Если вы сегодня загляните в магазины, то увидите, что там есть серия Redmi Note 11 и Redmi Note 10, тогда как Redmi Note 12 только начала появляться в продаже. При этом Redmi Note 10 стоят дешевле всех, но даже Redmi Note 11 предлагаются со скидками и имеют очень впечатляющие характеристики. Обычному покупателю достаточно сложно понять, что выбрать, а в итоге на помощь приходит сравнение характеристик. 

Мы не будем вдаваться в подробности и предлагаем вам изучить таблицу выше, где можно увидеть несколько наиболее очевидных различий между двумя последними сериями. Несложно заметить, что Redmi Note 12 выглядит интереснее, вот только в наличии есть Redmi Note 11 Pro по крайне выгодной цене, характеристики которого ничуть не хуже Redmi Note 12. Словом, задачка сложная, но мы предлагаем решать её нестандартным образом. Дело в том, что серия Redmi Note 12 только начала поступать на российский рынок, а впереди ещё несколько популярных моделей, которые ещё даже не были анонсированы. Стоимость новинок высокая, а различия между сериями небольшие, а значит самое время обратить внимание на жизненный цикл смартфона. 

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Ну а здесь всё очень просто. Дело в том, что в 2023 году серия Redmi Note 10 получит MIUI 14, но претендовать на более новую MIUI 15 уже не сможет. Это значит, что перед нами тупиковая серия, прошивка и операционная система которой больше не будут обновляться. Делаем вывод: даже если Redmi Note 10 предлагаются по выгодным ценам, лучше взять что-то поновее. А вот Redmi Note 11 будут поддерживаться ровно на 1 год дольше. Это значит, что вы получите Android 14 с прошивкой MIUI 15, а после останетесь без официальной поддержки со стороны производителя. Xiaomi здесь далека от стандартов яблочной компании, но даже два года поддержки – это вполне нормально, ведь после вы ещё год можете рассчитывать на выход обновлений безопасности. А вот серия Redmi Note 12 только начала поступать в продажу, поэтому имеет наиболее длительный жизненный цикл. Помните об этом, поскольку многие пользователи никак не могут понять, почему новый аппарат сразу же после покупки остаётся за бортом технической поддержки. Ну а мы предлагаем вам ознакомиться с полным перечнем мобильных телефонов Xiaomi, которые в 2023 году получат прошивку MIUI 14 на Android 13. Скорее всего, по итогам года количество ещё увеличится, поскольку китайская компания постоянно выпускает новинки. 

  1. Redmi 11 Prime
  2. Redmi Note 10S
  3. Redmi Note 11R
  4. Redmi 10A
  5. Note 12 Pro 5G
  6. Redmi Note 9 4G
  7. Redmi Note 10T Japan
  8. Redmi Note 9 Pro 5G
  9. Redmi Note 9T 5G
  10. Redmi K40S
  11. Redmi 10 Prime+ 5G
  12. Redmi K30 Pro
  13. Redmi K30S Ultra
  14. Redmi Note 10 5G
  15. Redmi 10C
  16. Redmi 10 Power
  17. Redmi Note 10 Pro Max
  18. Redmi 9T
  19. Redmi K40
  20. Redmi Note 11 Pro 5G
  21. Redmi Note 11 SE
  22. Redmi 10 5G
  23. Redmi 10 Prime 2022,
  24. Redmi K40 Pro
  25. Redmi Note 11S
  26. Redmi K30 4G
  27. Redmi Note 10T 5G
  28. Redmi Note 10
  29. Redmi Note 11T 5G
  30. Redmi Note 11T Pro
  31. Redmi Note 11 4G
  32. Redmi K50
  33. Redmi Note 11S 5G
  34. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  35. Redmi Note 11T Pro+
  36. Redmi K30 Ultra
  37. Redmi Note 10 Lite
  38. Redmi Note 11E
  39. Redmi Note 10 Pro 5G
  40. Redmi 10 Prime
  41. Redmi K50i
  42. Redmi K50 Pro
  43. Redmi Note 8 (2021)
  44. Redmi Note 11
  45. Redmi Note 11 5G
  46. Redmi 10 2022
  47. Redmi Note 10 Pro
  48. Redmi K50 Ultra
  49. Redmi Note 9 5G
  50. Redmi Note 11E Pro
  51. Redmi 10
  52. Redmi Note 11 Pro 4G
  53. Note 12 Pro+ 5G
  54. Redmi 11 Prime 5G
  55. Redmi K40 Pro+
  56. Redmi K50 Gaming
  57. Redmi Note 12 4G
  58. Redmi Note 12 5G
  59. Redmi 9 Power
  60. Redmi K40 Gaming
  61. Redmi Note 12S
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#смартфоны #xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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