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Жители РФ перестали покупать китайские смартфоны – продажи Apple и Samsung продолжают расти
Apple пользуется спросом несмотря на все ограничения и ожидаемое прекращение гарантии в России
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3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Российский рынок электроники штормит. Весной 2022 года наблюдался настоящий бум, во время которого покупатели сметали с полок любую продукцию, поскольку цены постоянно росли. Проблема была связана с падением курса рубля, в результате чего стоимость товаров в магазинах увеличилась чуть ли не в 2 раза. Но даже после того, как за 1 доллар стали давать 60 рублей, ситуация не улучшилась. Всё дело в том, что сегодня рынком правит несколько крупных компаний, формирующих спрос на технику по всему миру. Так случилось, что 2 из 3 производителей объявили о своём уходе из России, что привело к резкому падению спроса на гаджеты. Apple и Samsung явно переоценили свои силы, а в итоге на российский рынок хлынули китайцы. Обе компании начали создавать проблемы для пользователей, а особенно всё плохо стало с яблочной техникой. К примеру, если у вас есть китайский смартфон на Android, то вы можете без проблем скачать официальное приложение одного из российских банков из такого же китайского магазина или с сайта финансовой структуры. После этого установка займёт считанные секунды, тогда как с Apple такой фокус не пройдёт. 

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Ну а постоянно курсирующие слухи о проблемах с гарантийным ремонтом и обменом и вовсе обрушили спрос на технику Apple и Samsung. Какое-то время китайцы торжествовали, но после того, как курс рубля начал снижаться, дела у этих ребят стали развиваться не лучшим образом. Аналитики уверяют, что продажи в марте 2023 года рухнули на 30% по сравнению с аналогичными показателями 2022, называя несколько причин происходящих изменений. Прежде всего сказалось подорожание смартфонов, которое стало неминуемым ответом на падение курса рубля. Продажи тут же упали, а ожидаемые новогодние распродажи оказались разочаровывающими. Количество отгруженной продукции не радует, а магазины столкнулись с тем, что склады буквально завалены китайской продукций от доброго дядюшки Ляо, тогда как брендовые Apple и Samsung пользуются стабильным спросом. 

Похоже, потенциальные покупатели смартфонов этих двух компаний пострадали от падения курса рубля в меньшей степени, чем наименее защищённые в экономическом плане слои населения, поэтому более зажиточные жители РФ продолжают баловать себя смартфонами Apple и Samsung. А вот небогатые россияне уже не могут позволить себе так часто менять гаджеты, поэтому потуже затянули пояса. Эксперты отмечают, что российский рынок ещё не вышел из периода длительной турбулентности, а значит уже вскоре настроения могут кардинальным образом измениться. Ну а причина лежит на поверхности и связана с очередным весенним обострением у руководства Apple. Как стало известно, отдана команда резко сократить количество авторизованных сервисных центров в РФ, а также прекратить гарантийное обслуживание планшетов и настольных компьютеров. Было бы странно, если бы в такой ситуации российские покупатели продолжали покупать продукцию без гарантии, но пока яблочники всё же не решаются лишить обслуживания владельцев смартфонов. Не исключено, что соответствующее решение будет принято в самое ближайшее время, поэтому целесообразность покупки подобных гаджетов вызывает большие вопросы. 

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По мнению аналитиков, рост продаж может задержаться до сентября, а вся надежда на школьников и студентов. Ну а поскольку мы уже говорили об неоднородности российского рынка, то стоит понимать, что проблемы наблюдаются не у всех. К примеру, в МТС заявили, что продажи смартфонов в деньгах и штуках постоянно растут, а вторая половина марта принесла дополнительные 30% по сравнению с началом месяца. Мало того, если отталкиваться от начала 2023 года, то продажи даже выросли до 20%, а никаких сложностей с перегрузкой складов не наблюдается. В Ozon не стали вдаваться в подробности, но также подтвердили, что продажи постоянно растут. Окатывается, лучше всех покупают Xiaomi, Apple и Poco, а планшеты и вовсе разбирают, как горячие пирожки. Только за вторую половину марта удалось реализовать в 4 раза больше товаров из этой категории, чем за аналогичный период 2022 года. Ну а с общей картиной в стране вы могли познакомиться выше. 

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#смартфоны #статистика
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