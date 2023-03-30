Что любопытно, Франция пока даже не предлагала Киеву свои самолёты

Ещё совсем недавно британское правительство рассказывало душещипательные истории о том, как уже совсем скоро украинские бойцы на танках Challenger 2 прорвут российскую оборону и ворвутся в Мариуполь, а после и захватят Крым. Даже в США стараются подобные заявления комментировать как можно реже, поскольку многие эксперты осознают бесперспективность подобных попыток и признают сложности при реализации контрнаступления на Запорожском направлении. Несмотря на это насыщение техникой украинской армии идёт, а некоторые источники уверяют, что на Донбасс прибыло более сотни танков западного образца. Представители Англии сообщают, что часть Challenger 2 уже на месте, но отказываются делиться конкретными цифрами. А вот сделать вывод об уровне боеготовности украинских солдат уже можно. Как стало известно, танкисты показали низкие результаты во время обучения, а в итоге только 20% личного состава сдали экзамен. Украинцы постоянно сбегали с занятий, не желая возвращаться на родину, ну а всё это напоминает какой-то фарс.

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Многие эксперты уверены, что потребуется как минимум 4-6 месяцев, прежде чем можно будет говорить о прохождении курса военной подготовки на танке Challenger 2. Машина отличается не только наличием сложной электроники, но и очень требовательным механизмом заряжания. Но всё это сроки без выхода на боевое дежурство, поскольку танковое сражение требует отточенных умений, а не прохождения полуторамесячных курсов с неудовлетворительной оценкой. Похоже, Министр обороны Британии придерживается аналогичной позиции. Он подтвердил, что танки уже в Украине, но пока не уверен, что местные вояки смогут использовать их в наступательной операции. По словам Бена Уоллеса, прежде, чем украинские танкисты будут готовы, пройдёт достаточно много времени. Что до военного руководства в Киеве, то командующим нужно сосредоточиться на тактической подготовке на уровне бригад, прежде чем говорить о боевом применении танковых кулаков из Challenger 2.

Ну а пока западные политики пытаются понять, как научить украинских солдат управлять техникой стран НАТО, в Киеве требуют передать им как можно больше современных истребителей. Несколько государств уже поделилось своими самолётами, но речь идёт о советских Су-25, Су-27 и МиГ-29, тогда как Украина уверена, что только F-16 позволит получить преимущество в воздухе. Некоторые аналитики полагали, что идеальным кандидатом на передачу Киеву может стать Mirage 2000. У Франции таких самолётов достаточно, есть ремонтная база, а при желании можно было бы пощипать союзников. Вот только в Украине не хотят брать такое старьё. По словам министра обороны Резникова, у Киева достаточно старых МиГ-29. Проблема в том, что самолёт способен засечь противника с расстояния 60 километров и поразить ракетой с расстояния 30 километров. Это критически мало, ведь российский Су-35 обладает намного более впечатляющими характеристиками. Якобы, он может засекать воздушные цели с расстояния 200 километров и сбивать с расстояния 140 километров.

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Согласимся, что отчасти министр обороны Украины прав, вот только ракета Р-37М способна наносить удары по целям с расстояния свыше 200 километров. Ну а по словам Резникова, старый Mirage 2000, разработанный в далёких 70-х годах прошлого столетия, ничем не лучше МиГ-29, поэтому окажется в Украине бесполезным. Напомним, это не первый случай, когда украинские политики и чиновники критикуют технику стран НАТО. Совсем недавно официальный представитель ВСУ заявил, что Польша и Словакия могли дать что-то получше вместо непригодных для современных боевых условий МиГ-29. По мнению представителя ВСУ, НАТО стоило бы пересмотреть свой подход и поделиться несколькими десятками F-16, а не заваливать Украину старьём. Отметим, что так называемое старьё уже почти окончилось. Украина стремительно теряет старые советские самолёты, а ничего лучше нет и не предвидится. США не планируют делиться своими истребителями, поскольку опасаются, что технологии попадут в руки российских инженеров. Ну а если сравнивать хвалёный F-16 с Су-35, то у янки нет никаких шансов, ведь наиболее реальным противником для российского самолёта считается более мощный и дорогой F-22. Но его производство обходится в копеечку, а сами янки никогда не продавали истребитель на экспорт.