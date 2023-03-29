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ИИ заберёт у людей 300 млн рабочих мест и позволит увеличить ВВП мировой экономики на 7%
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Несмотря на кажущееся единство в вопросе освоения высоких технологий, многие люди полагают, что развитие искусственного интеллекта способно поставить точку в существовании человечества. Чаще всего в пример приводятся фантастические фильмы, в которых машины берут под контроль наш мир, а после объявляют человечеству войну. Тема широко приставлена в кинематографе и литературе, а значит знакома не избранному кругу лиц, а значительной части тех, кто тратит свои деньги на готовую продукцию, так или иначе связанную с высокими технологиями. Сложно сказать, куда человечество заведёт слепая вера в нашу способность контролировать ИИ, но пока беспокоиться на этот счёт не стоит. Наиболее продвинутый ChatGPT демонстрирует огромные успехи в работе с текстовой информацией, но лишён образного мышления и имеет массу недочётов. Возможно, лет через 10 машина действительно будет способна задуматься о смысле своего существования всерьёз, но пока всем паникёрам можно выдохнуть.

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ИИ быстро учится, но пока недостаточно быстро, чтобы удовлетворить запросы обычных потребителей. Например, вчера стало известно о том, что крупнейший магазин компьютерной техники Newegg встроил нейросеть ChatGPT в систему. Идея заключалась в том, что ИИ должен подбирать наиболее оптимальную конфигурацию компьютера. Увы, но машина не справилась, выдавая абсурдные решения и показывая ужасные результаты на уровне школьника младших классов. Стоит учитывать, что мы стоим на первой ступени, когда умные машины только начали своё развитие, а значит требовать от нейросети значительных достижений было бы неверным. При этом важно понимать, что развитие ИИ движется семимильными темпами, а одним из ключевых игроков считается NVIDIA. Компания планирует нарастить выпуск мощных графических чипов, позволяющих ощутимо ускорить обучение нейросетей и видит в технологии огромный потенциал. Дженсен Хуанг с улыбкой воспринимает заявления о крахе человечества, отвергая такую возможность. Похоже, у медали всё же есть обратная сторона. 

Недавно аналитическая компания Goldman Sachs представила отчёт, согласно которому у людей есть все основания опасаться массовых увольнений. Предполагается, что ИИ способен автоматизировать рутинный труд, а в результате без работы останутся 300 миллионов человек. Что любопытно, поварам и посудомойкам пока волноваться не стоит, а вот людям, занимающимся интеллектуальной деятельностью, придётся туго. В первую очередь пострадают юристы. Причина в том, что количество законов ограничено, а быстрое обучение на десятках тысячах делах позволит ИИ понять принципы судебной системы и начать принимать верные решения. В целом проблема ударит по так называемым белым воротничкам, ведущим спокойную жизнь в офисах и делающих монотонную и размеренную работу. Похоже, что машины готовы взять на себя написание отчётов, взять под контроль налоги и многое другое, справляясь с задачей намного эффективнее человека. Кстати, ИИ вы не сможете дать взятку, поэтому придётся работать честно. Было бы неплохо, если бы стало меньше чиновников и бюрократов, но, похоже, на их место ИИ пока не претендует.

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Но было бы неверным говорить только о минусах, ведь аналитики уверены, что технология способна дать человечеству не только интеллектуальный, но и экономический толчок. Ожидается, что производительность труда вырастет, а в итоге ВВП мировой экономики увеличится как минимум на 7%. Стоит добавить, что с рабочими местами не всё так однозначно. Да, юристы станут цениться меньше, но появятся новые профессии, связанные с высокими технологиями и нейросетями, а значит у человечества появится возможность повысить свои знания и обучиться чему-то новому. Или нет, предсказать сложно. Напомним, что подобная истерия уже возникала, когда начали массово появляться компьютеры. Тогда считалось, что люди станут не нужны, а без работы останутся миллионы, вот только всё произошло с точностью до наоборот, ведь рабочих мест стало ещё больше. 

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#аналитика #искусственный интеллект
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