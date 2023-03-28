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В американском Newegg доверили сборку ПК нейросети ChatGPT – худший выбор для любого кошелька
Умный ИИ провалил поставленную задачу, поскольку предлагает кривые сборки с абсурдными ценниками
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На каждом уважающем себя сайте, публикующем новости на техническую тематику, вы можете встретить материалы, посвящённые сборкам правильного компьютера. На некоторых ресурсах это регулярные колонки редактора. Судя по всему, эти ребята считают себя очень важными персонами, поскольку подходят к делу со всей ответственностью, вот только очень часто советы оказываются пустышками, поскольку рекламируется не только магазин, но и отдельные продукты, которые могут быть далеко не самыми выгодными. На нашем сайте в этом вопросе полная демократия, поскольку каждый волен написать статью, предложив свой вариант сборки. При этом судить о качестве будут читатели, а результат непредсказуем. Скажем честно, ещё не было и никогда не будет сборки компьютера, которая всех устроит. Так уж выходит, что читатели имеют различный доход, а также собственные предпочтения. Почти невозможно фаната NVIDIA убедить купить видеокарту Radeon RX 6800, ведь этот геймер будет вам упрямо рассказывать о преимуществах GeForce RTX 3070 Ti. И уже не так важно, что преимуществ нет, ведь фанаты отстаивают свою позицию вне зависимости от правильности и логики. 

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Точно такая же ситуация и с процессорами, ведь фанат Intel предпочтёт купить Core i7-12700К, хотя по такой же цене может продаваться более быстрый и перспективный Ryzen 7 7700Х. И это далеко не весь перечень, ведь мнения пользователей кардинально разнятся в вопросе покупки того или иного блока питания, материнской платы и даже корпуса. На нашем сайте появляются различные статьи от посетителей кружка «Сделай сам». Мы ничего не имеем против подобного творчества, но в реальности гигантские затраты по времени на допиливание корпуса не окупаются, но вполне понятны, если речь идёт об обычном хобби. Словом, проблема существует, но это не значит, что её нужно решать. Выбирайте советчика, который нравится лично вам, а после пытайтесь думать головой, ведь ошибаются все, а платить за странную сборку придётся уже вам. Вполне возможно, что когда-то думать за нас начнёт умный ИИ, но произойдёт это точно не сегодня, и даже не завтра. 

Как стало известно, на популярном сайте Newegg интегрировали в систему подбора комплектующих нейросеть ChatGPT. Если вы уже знакомы с этим искусственным интеллектом, то могли заметить, что он обладает немалыми знаниями и даже способен размышлять, но сильно ограничен. Похоже, пока доверять искусственному интеллекту сборку компьютера не стоило. Представители Newegg уверяют, что функция находится на стадии бета-теста. Вот только всё это не оправдывает того, что нейросеть выдаёт откровенно вредные советы, а в итоге даже самый неграмотный блогер предложит вам более выгодную сборку. Журналисты Tomshardware уже опробовали возможности ChatGPT и пришли к неутешительным выводам. Вначале был дан простейший запрос: собрать компьютер до 1000 долларов с видеокартой GeForce RTX 3060. Увы, но ИИ не осилил первое задание, поскольку начал предлагать сборки от 1165 долларов. Казалось бы, несложно доплатить дополнительные 165 долларов, получив действительно продвинутый комплект, но детальное изучение компонентов повергло журналистов в уныние. 

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Чаще всего ИИ предлагает сборки на базе процессоров Ryzen 5 5600X, но в редких случаях может остановить свой взгляд на Ryzen 7 5800X3D или Core i7-12700К. Похоже, нейросеть вообще ничего не слышала о том, что в природе существуют процессоры нового поколения. В целом, все указанные выше камни подходят для игровой сборки, но ИИ и тут сумел напортачить. Всё дело в том, что каждый процессор идёт со штатной системой охлаждения, но ChatGPT решил, что к Ryzen 5 5600Х требуется дополнительный кулер за 135 долларов. Не лучше дела обстоят с материнскими платами. Даже начинающие блогеры знают, что для недорогого процессора не требуется мощная материнская плата, тогда как флагманский камень было бы неплохо разогнать. Увы, но ИИ предложит к Ryzen 7 5800X3D материнку за 300 долларов, тогда как в данном случае можно было бы обойтись чем-то бюджетным на чипсете В550. В каждую сборку нейросеть ставит блок питания на 850 Вт с поддержкой сертификата 80+ Gold. Крайне неожиданный выбор для компьютера с видеокартой GeForce RTX 3050 и процессором Ryzen 5 5600Х. Часто искусственный интеллект пытается «впарить» вам твердотельный накопитель на 2 Тб, а в целом сборка выходит несуразная, ведь многие геймеры предпочитают потратить больше на видеокарту, сэкономив на блоке питания и материнской плате. Ну а ChatGPT уверен, что GeForce RTX 3050 хватит всем, а в итоге сильно разочаровывает своим функционалом. 

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#chatgpt #сборка пк
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