Есть несколько вариантов GeForce RTX 3060, один из которых сегодня покупать не стоит

Если вы знаете название своей видеокарты и думаете о том, чтобы купить что-то мощнее, значит можете смело причислять себя к продвинутым геймерам. Дело в том, что большая часть пользователей не особо вникает в такие мелочи, предпочитая покупать компьютер в сборке или игровой ноутбук. Именно поэтому в последнее время особой популярностью пользуется мобильная версия GeForce RTX 3060, позволяющая запускать любые игры.

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Вот только физику не обманешь, а в итоге крошечный графический чип не способен обеспечить производительность, аналогичную настольному решению. Ну а поскольку флагманы себе могут позволить единицы, то наиболее перспективными считаются видеокарты, стоимость которых не превышает 40 тысяч рублей. Несколько лет назад можно было бы назвать верхней границей 30 тысяч рублей, но аппетиты у производителей графических чипов растут, а значит приходится следовать за трендами, или получать скромный потенциал и низкую скорость.

В линейке NVIDIA наиболее оптимальным решением, укладывающимся в 40 тысяч рублей, является GeForce RTX 3060 Ti. Надеемся, что вам не составит труда доплатить 280 рублей, ведь видеокарта имеет отличный потенциал и подходит для самых разнообразных задач. Прежде всего GeForce RTX 3060 Ti окажется интересна геймерам, владеющим мониторами с разрешением 2К. Если у вас народное 1080р, то можно немного сэкономить или взять с запасом. Помните о том, что GeForce RTX 3060 Ti уже не вытягивает игры в 2К на максимальном уровне графики, но картинка всё равно останется приятной, а фрамрейт стабильно высоким.

Как вы уже поняли из названия, GeForce RTX 3060 остаётся самой популярной видеокартой на планете. Обратите внимание на таблицу. Как видите, настольная и мобильная версии занимают 9% игрового рынка, но выбор не так прост, как кажется. Всё дело в том, что в продаже одновременно присутствует две разных видеокарты, каждая из которых называется GeForce RTX 3060. Смотрите внимательно. В первом случае вы получаете 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину, тогда как во втором – 12 Гб памяти и шину на 192 бита. В итоге разница в быстродействии превышает 10%, тогда как цена почти не отличается. Мало того, очень часто младшая версия оснащена примитивной системой охлаждения, что приводит к возникновению неприятного шума кулера во время запуска современных игр. Мы не рекомендуем покупать GeForce RTX 3060@8 Гб. Сегодня не рекомендуем, ведь успех видеокарты зависит от правильной цены, а младшая версия должна стоить не больше 26 тысяч рублей. После этого можно было бы говорить о выгодности данного решения.

Ну а пока стоит обратить внимание на GeForce RTX 3050. Видеокарта не может похвастать производительностью старших графических чипов, поэтому подходит для нетребовательных геймеров. Учтите, что она вполне справится с поставленными задачами только в 1080р, тогда как более сложные разрешения не для GeForce RTX 3050. Потенциала нет, а в качестве утешительного приза идёт трассировка лучей. Если вы хотите опробовать данную технологию, то сразу же рассчитывайте на необходимость активации технологии DLSS 2.0. Увы, но без масштабирования волшебные лучики превратят картинку в слайд-шоу.

Radeon RX 6650 XT является прямой конкуренткой GeForce RTX 3060 Ti и может быть интересна геймерам без предубеждений. Обе видеокарты имеют аналогичную производительность, а разницу в несколько процентов вы сможете обнаружить только в том случае, если на вашем компьютере стоит процессор Core i9-13900К. Во всех остальных случаях рассказы фанатов о значительном преимуществе того или иного решения не стоят и выеденного яйца.

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А вот Radeon RX 6600 не только может успешно конкурировать с GeForce RTX 3050, но и обходит эту видеокарту во всех играх. Разница впечатляет и достигает 10% и больше. К сожалению, геймеры не привыкли думать головой, доверяя выбор популярным блогерам и экспертам, ну а там всё давно куплено NVIDIA. На самом деле все указанные выше видеокарты подходят для игровой сборки в 1080р, но некоторые не только дешевле, но и позволяют сэкономить. В случае Radeon RX 6600 наблюдается тот редкий случай, когда AMD лучше во всём, поэтому мы не советуем упускать такой прекрасный шанс.