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6 не самых очевидных процессоров для игровой бюджетной сборки под видеокарту GeForce RTX 3050
Тот случай, когда нужно взвесить все за и против, отыскав наиболее выгодные предложения
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Сегодня мы с вами занимались подбором видеокарты для школьника. Наиболее выгодными вариантами для разрешения 1080р были названы GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600, тогда как GeForce GTX 1650 позволяет получить доступ ко всем играм в разрешении 900р. Это значит, что в поиске оптимального варианта не обойтись без компромиссов, а особенно такое заявление остаётся актуальным, если речь идёт о бюджетной сборке. В этом случае приходится идти на различные ухищрения.

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Сегодня мы поговорим о процессорах, на базе которых можно собрать системный блок для школьника. Перечислим продукты с интегрированной графикой, а также перспективные камни для любителей красивой графики. Каждый из них имеет разный потенциал, а некоторые намного лучше подходят для игровой сборки, чем другие. Об этом и многом другом и поговорим ниже. 

Первым кандидатом на оптимальный выбор для геймера может стать Ryzen 7 5700G. Согласимся, что стоимость самого камня высоковата для указанной выше сборки, но у него есть ключевое преимущество, ведь вам не понадобится видеокарта. Именно так, вы можете забыть о необходимости потратить на сборку дополнительные 25 тысяч рублей, ведь возможность запускать игры у вас появится из коробки. На новинки 2023 года рассчитывать не стоит, поскольку это всё же интегрированная графика, но популярные Майнкрафт, Контр Страйк и многие другие запустятся без проблем. Ну и не забывайте, что вы покупаете процессор с высоким потенциалом, ведь у него целых 8 ядер, что кажется нам неплохой заявкой на будущее. 

Если вы привыкли покупать продукцию Intel, то самое время присмотреться к Core i5-12400F. Перед нами игровой процессор, которые прекрасно раскроет потенциал любой указанной нами видеокарты. Материнскую плату под него вы можете купить за 100 долларов, а оперативная память DDR4 стоит копейки. Словом, чем вам не идеальный вариант для школьника? Если подумать, то лучше может быть только Ryzen 5 5600Х. Заметьте, что именно этот процессор AMD входит в топ 3 самых продаваемых на планете, а не указанный выше Core i5-12400F. Причины в том, что многие геймеры покупают Ryzen 5 5600Х для апгрейда. К примеру, у вас какое-то время работает система на базе Ryzen 5 1600Х. Процессор сильно устарел, ну а обновив его на Ryzen 5 5600Х, вы можете получить неплохую прибавку. Заметьте, что покупать дополнительно материнскую плату не придётся. 

В целом, если вы хотите сэкономить, то смело берите Ryzen 5 4500. Нет никакого смысла гнаться за трендами, ну а в данном случае вы получаете не только неплохой игровой камень, но и систему охлаждения в комплекте. Получается, что экономия достигает 4 тысячи рублей на ровном месте, а значит позволит вам потратить значительно меньше на игровой ПК. Что до Ryzen 5 4500, то сам он обеспечивает нормальную производительность в привычных задачах и раскроет любую из указанных выше видеокарт. 

Если вы хотите сэкономить на игровой нетребовательной сборке, то можно взять Ryzen 5 5600G. От 8-ядерного камня выше этот процессор отличается сниженным количеством ядер, что оказывает негативное влияние на быстродействие. Несмотря на это, все популярные шутеры будут у вас работать, а мы рекомендуем попробовать разогнать систему. Особенно интересным может быть попытка улучшить тайминги на оперативной памяти и поднять тактовую частоту графического ядра. Если вам повезёт, то можно получить аналогичную производительность с более дорогим Ryzen 7 5700G.

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Завершить наш обзор предлагаем на Core i3-12100F. Здесь всё предельно просто, ведь этот камень подходит тем, кто рассчитывает купить видеокарту GeForce GTX 1650. В целом, он потянет и более мощные графические чипы, но мы рекомендуем потенциальным покупателям GeForce RTX 3050 всё же не экономить на мелочах. Более мощная видеокарта не должна ограничиваться потенциалом процессора, а низкие тактовые частоты и вовсе способны подрезать крылья системе даже в самых нетребовательных играх. Core i3-12100F можно назвать самым бюджетным процессором для геймеров, но стоит он в РФ дороговато. Пожалуй, за 7 тысяч рублей камень смотрелся бы лучше. Напомним, во время сборки бюджетного компьютера дорога каждая тысяча рублей. Возможно, именно поэтому более разумным будет покупка Ryzen 5 4500. Как мы уже писали выше, он не только быстрее, но и предлагает систему охлаждения в комплекте. Ну и не забывайте, что там есть 6 ядер, тогда как 4 ядра Core i3-12100F выглядят не так привлекательно.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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