Цены стартуют с 13 000 рублей, но есть и более дорогие предложения

Нет никаких сомнений, что GeForce RTX 4090 очень хорошая и даже перспективная видеокарта. Она позволит вам на мониторе с разрешением 1080р получить больше 200 кадров в секунду во всех играх, а в некоторых раскочегарит ваш компьютер до 300 fps и выше. Ничего подобного вы больше нигде не найдёте, вот только позволить себе флагман NVIDIA могут единицы. Получается, что при всей крутости дорогостоящих графических чипов, большая часть геймеров смотрит на недорогие решения, стоимость которых ощутимо ниже.

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Что до пресловутых 200 кадров в секунду, то и это требуется далеко не всем. Во многих случаях вам будет достаточно и 50 fps, ведь намного важнее стабильный фрамрейт, не говоря уже о том, что бюджет наших читателей не позволяет покупать дорогостоящую продукцию от дядюшки Хуанга. Именно поэтому сегодня мы с вами изучим наиболее привлекательные решения, стоимость которых не отпугнёт даже школьника. На самом деле речь о родителях, ведь именно они будут всё это оплачивать, но в данном случае это не так важно.

Предположим, что лучше всего начать с GeForce RTX 3050. Если вы слышали об этой видеокарте что-то плохое, то стоит обратить внимание на адекватность автора материала. Всё дело в том, что GeForce RTX 3050 не подходит для разрешения 2К, где покажет себя откровенно плохо, а вот народное 1080р даётся ей куда проще. В результате можно получить почти максимальную картинку, не прибегая к технологии масштабирования. За 25 тысяч вы получите скромную систему охлаждения, а в результате звук вращающихся вентиляторов не всегда будет находиться на приемлемом уровне. Увы, но всё остальное стоит дороже, поэтому GeForce RTX 3050 – это большой компромисс между быстродействием, ценой и тишиной в вашем доме. Если во время игры вы одеваете наушники, то о шуме под капотом компьютера можно не волноваться.

GeForce GTX 1660 Super стоит на 2500 рублей дешевле, но почти не уступает указанной выше GeForce RTX 3050 по быстродействию. Пожалуй, есть несколько причин, по которым GeForce GTX 1660 Super всё же покупать не стоит. Прежде всего это 6 Гб видеопамяти, тогда как более новая модель включает 8 Гб. Ну и не забывайте, что GeForce GTX 1660 Super не предлагает трассировки лучей. Если вы много слышали об этой технологии, но давно хотели её опробовать, то лучше немного переплатить. В целом, GeForce GTX 1660 Super должна стоить на пару тысяч рублей дешевле, чтобы мы начали её рекомендовать.

Если вы полагаете, что школьнику или лично вам достаточно стрелялок и танков, то можно ограничиться на GeForce GTX 1650. Видеокарта настолько медленная, насколько это только может быть. И всё же, она позволит вам опробовать даже новые игры. Не рекомендуем ставить разрешение экрана выше 900р, ну а хуже может быть только GeForce GTX 1630. Это самый бюджетный вариант, который принято называть игровым. Видеокарту сильно ограничивает 64-битная шина, поэтому мы рекомендуем брать её только в том случае, если у вас просто нет лишних пары тысяч рублей на более мощную GeForce GTX 1650.

Предложения NVIDIA мы уже изучили, поэтому перейдём к тому, что есть в наличии у тётушки Су. Ну а здесь за 24 тысячи предлагается Radeon RX 6600. Что любопытно, видеокарта не только быстрее GeForce RTX 3050, но и предлагает лучше систему охлаждения. Это не значит, что у графического чипа NVIDIA есть какие-то проблемы. На самом деле всё нормально, ведь скромная GeForce RTX 3050 не нуждается в улучшенном отводе тепла. И всё же, Radeon RX 6600 быстрее и намного тише в работе, а это как минимум две причины сделать верный выбор.

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А вот покупать Radeon RX 6500 ХТ сегодня не рекомендуем. Ещё недавно за другую модель на этом графическом чипе просили около 14 000 рублей, ну а сегодня все 18 тысяч. Нам кажется такая цена откровенно завышенной, поскольку в этом случае Radeon RX 6500 ХТ вступает в конкуренцию с GeForce GTX 1660 Super. Увы, но у видеокарты AMD нет никаких шансов, но это не все минусы. Предположим, что у вас старый процессор, а на материнской плате не реализована поддержка PCIe 4.0. В этом случае вы не получите максимального быстродействия и потеряете 10% от количества кадров в секунду.