Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
6 видеокарт для школьника – что купить, и сколько стоит пропуск в игровой мир в конце марта 2023г
Цены стартуют с 13 000 рублей, но есть и более дорогие предложения
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Нет никаких сомнений, что GeForce RTX 4090 очень хорошая и даже перспективная видеокарта. Она позволит вам на мониторе с разрешением 1080р получить больше 200 кадров в секунду во всех играх, а в некоторых раскочегарит ваш компьютер до 300 fps и выше. Ничего подобного вы больше нигде не найдёте, вот только позволить себе флагман NVIDIA могут единицы. Получается, что при всей крутости дорогостоящих графических чипов, большая часть геймеров смотрит на недорогие решения, стоимость которых ощутимо ниже. 

реклама

Что до пресловутых 200 кадров в секунду, то и это требуется далеко не всем. Во многих случаях вам будет достаточно и 50 fps, ведь намного важнее стабильный фрамрейт, не говоря уже о том, что бюджет наших читателей не позволяет покупать дорогостоящую продукцию от дядюшки Хуанга. Именно поэтому сегодня мы с вами изучим наиболее привлекательные решения, стоимость которых не отпугнёт даже школьника. На самом деле речь о родителях, ведь именно они будут всё это оплачивать, но в данном случае это не так важно. 

Предположим, что лучше всего начать с GeForce RTX 3050. Если вы слышали об этой видеокарте что-то плохое, то стоит обратить внимание на адекватность автора материала. Всё дело в том, что GeForce RTX 3050 не подходит для разрешения 2К, где покажет себя откровенно плохо, а вот народное 1080р даётся ей куда проще. В результате можно получить почти максимальную картинку, не прибегая к технологии масштабирования. За 25 тысяч вы получите скромную систему охлаждения, а в результате звук вращающихся вентиляторов не всегда будет находиться на приемлемом уровне. Увы, но всё остальное стоит дороже, поэтому GeForce RTX 3050 – это большой компромисс между быстродействием, ценой и тишиной в вашем доме. Если во время игры вы одеваете наушники, то о шуме под капотом компьютера можно не волноваться.

GeForce GTX 1660 Super стоит на 2500 рублей дешевле, но почти не уступает указанной выше GeForce RTX 3050 по быстродействию. Пожалуй, есть несколько причин, по которым GeForce GTX 1660 Super всё же покупать не стоит. Прежде всего это 6 Гб видеопамяти, тогда как более новая модель включает 8 Гб. Ну и не забывайте, что GeForce GTX 1660 Super не предлагает трассировки лучей. Если вы много слышали об этой технологии, но давно хотели её опробовать, то лучше немного переплатить. В целом, GeForce GTX 1660 Super должна стоить на пару тысяч рублей дешевле, чтобы мы начали её рекомендовать.

Если вы полагаете, что школьнику или лично вам достаточно стрелялок и танков, то можно ограничиться на GeForce GTX 1650. Видеокарта настолько медленная, насколько это только может быть. И всё же, она позволит вам опробовать даже новые игры. Не рекомендуем ставить разрешение экрана выше 900р, ну а хуже может быть только GeForce GTX 1630. Это самый бюджетный вариант, который принято называть игровым. Видеокарту сильно ограничивает 64-битная шина, поэтому мы рекомендуем брать её только в том случае, если у вас просто нет лишних пары тысяч рублей на более мощную GeForce GTX 1650.

Предложения NVIDIA мы уже изучили, поэтому перейдём к тому, что есть в наличии у тётушки Су. Ну а здесь за 24 тысячи предлагается Radeon RX 6600. Что любопытно, видеокарта не только быстрее GeForce RTX 3050, но и предлагает лучше систему охлаждения. Это не значит, что у графического чипа NVIDIA есть какие-то проблемы. На самом деле всё нормально, ведь скромная GeForce RTX 3050 не нуждается в улучшенном отводе тепла. И всё же, Radeon RX 6600 быстрее и намного тише в работе, а это как минимум две причины сделать верный выбор. 

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

А вот покупать Radeon RX 6500 ХТ сегодня не рекомендуем. Ещё недавно за другую модель на этом графическом чипе просили около 14 000 рублей, ну а сегодня все 18 тысяч. Нам кажется такая цена откровенно завышенной, поскольку в этом случае Radeon RX 6500 ХТ вступает в конкуренцию с GeForce GTX 1660 Super. Увы, но у видеокарты AMD нет никаких шансов, но это не все минусы. Предположим, что у вас старый процессор, а на материнской плате не реализована поддержка PCIe 4.0. В этом случае вы не получите максимального быстродействия и потеряете 10% от количества кадров в секунду.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В базе данных ЕЭК заметили регистрацию восьми вариантов GeForce RTX 4070 12 ГБ от MSI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ВСУ зреют опасения, что Россия уже начала массовую модернизацию авиабомб в управляемые снаряды
12
Российская актриса Шукшина опровергла своё заявление, что M142 HIMARS наводится по вакцинированным
11
Иранские ракеты и дроны прорвали ПВО военной базы США в Сирии "перегрузив" ЗРК NASAMS
6
Норвежские СМИ: "TikTok-видео с кошками" оказалось важней производства боеприпасов для Украины
4
Французский строительный ритейлер Леруа Мерлен продает все 113 магазинов и уходит из России
10
На реке Днепр были обнаружены катера 40 Defiant американского производства
5
Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 продаются в Китае ниже рекомендованной розничной цены
5
На Украине считают, что ЧВК "Вагнер" приготовил для Бахмута сценарий Мариуполя с несколькими котлами
8
Роботы помогают индуистским священнослужителям при проведении ритуалов
+
ЧВК" Вагнер" полностью освободил от ВСУ завод АЗОМ в Бахмуте
12
Эксперты-экономисты опасаются повторения кризиса 1970-1980 годов
15
С чьей подачи Пхеньян заявил о наличии у него собственного аналога БПЛА «Посейдон»
+
Российская армия начала финальный штурм Бахмута, устротив 24-часовую артиллерийскую канонаду
5
CNN: Поставки С-400 «Триумф» по контракту для Индии приостановлены
13
Американская инвестиционная компания прогнозирует снижение добычи нефти в США
1
Причинить максимальный урон: Медведев высказался за пиратство в отношении контента ушедших из России западных компаний
13
Флагманская GeForce GTX 1080 из 2016 года не уступила RTX 3050 в современных играх
33
иноСМИ: на Украине признали годным к военной службе безрукого
7
СПЧ предложило трудоустроить всех помилованных заключённых из ЧВК «Вагнер»
3
В продаже появился самый яркий ручной фонарь в мире со "световой мощностью" в 120 000 люмен
4

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
27
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
13
Почему киновселенная Марвел уже не интересна: причины и последствия
11
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
8
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
31
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
24
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
39
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
4
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
14

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
16:38
В дискретках да. О вот по продажам GPU он - аутсайдер. Подмоченная репутация Хуангу уже аукнулась - Эппл не хочет иметь с ним ничего общего.
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Ultimauser
16:37
Да. Победителей не судят, может себе позволить) он врал в той или иной степени практически все время существования компании. И что мы сейчас наблюдаем? Мировой лидер. Безоговорочный. Даже курс акций р...
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Евгений Сом
16:37
А где хуанг написал хоть слово про игры? он на том слайде написал про производителность видеокарты а не про производительность в играх. И ниже привел конкретные показатели терафлопс. И нубасик когда п...
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
vovka_br
16:35
что ты можешь доказать не имея и не видя даже в глаза эти карты? по тестам с разными версиями игр? с разными дровами? ты просто оподливился
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Олег Власов
16:34
Пшек? Пся крев!
CNN: украинская армия планирует захватить Мелитополь и взять под контроль сухопутный коридор в Крым
Сергей Vorvort
16:33
Т.е. мировой лидер - производитель видеокарт может лгать и плевать в лицо. потребителям - я тебя правильно понял?
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Евгений Сом
16:32
а также ниже будет приведена производительность в играх (причем указанно в каких именно играх а также и прочие данные системы - проц, память, операционка, настройки графики т.к. все это влияет на фпс)...
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Сергей Vorvort
16:31
Змей живее всех живых, на lichess иногда в шахматы играет.Скорей всего забанен на этом ресурсе.
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Денис Преображенский
16:31
Ахахаха очередная вундервафля для собственного утешения
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
inchaos75
16:30
Если Вы сидите на 2-4 Гб это Ваши проблемы. Уже пару лет как для домашнего компа 8Гб считается минимумом, 16 - более менее норм. Хотя уже сейчас многие кричат что 16 - мало.
У следующей версии Windows могут вырасти требования к оперативной памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем