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5 популярных видеокарт, которые не подходят для игр и вызывают раздражение и негатив у владельцев
Попробуем к каждой сомнительной видеокарте подобрать достойную альтернативу
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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Обычные геймеры очень мало знают о видеокартах. В интернете есть опросы, авторы которых приходят к самым неожиданным выводам. К примеру, значительная часть любителей компьютерных игр вообще ничего не знает о видеокарте, которая трудится на домашнем компьютере. Некоторые могут назвать производителя, чаще всего это будет NVIDIA. Ну а наиболее прокачанные расскажут вам о количестве видеопамяти. Считается, что именно этот показатель определяет быстродействие графического чипа. Увы, это не так, ну а многие смотрят на дизайн видеокарты.

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Стоит отметить, что есть несколько мнений, авторы одного из которых уверяют, что можно спокойно брать видеокарту с любой системой охлаждения. На самом деле это неполное и очень поверхностное суждение. Простой пример, если вы покупаете видеокарту уровня GeForce GTX 1650, то наличие эффективной системы отвода тепла действительно не требуется, а вот на дорогих видеокартах одному кулеру нечего делать. Увы, но многие производители настолько жадные, что экономят копейки в погоне за длинным долларом. Сегодня мы разберём несколько популярных предложений, которые не рекомендуются к покупке, а также назовём альтернативы, стоимость которых почти не отличается.

GeForce RTX 3060 Ti – это одна из видеокарт, которым требуется солидный блок питания и качественная система охлаждения, вот только ребята из MSI полагают, что нам хватит одного большого кулера. Если вы случайно обнаружите такую видеокарту, тут же закрывайте страницу. Данная модель будет доставлять вам неудобства в сложных задачах, а в играх окажется чрезвычайно шумной. Если вы делите комнату с кем-то из родных, то придётся долго объяснять причины того, почему ваш компьютер ревёт как бешеный бык при виде матадора. Что любопытно, за счёт огромного кулера температура GeForce RTX 3060 Ti не выходит за максимальные пределы, но шум убивает любое желание покупать нечто подобное. Особенно странно, когда за те же 40 тысяч вы можете купить видеокарту производства Gigabyte с нормальной системой охлаждения.

С GeForce RTX 3060 ситуация ещё более запутанная. Так, за 29 тысяч нам предлагают ужасную модель с большущим кулером. Помните о том, что перед нами урезанная версия, поэтому здесь 8 Гб видеопамяти, а значит покупать такую видеокарту вообще не стоит. Следом идёт полноценная GeForce RTX 3060, но за 34 тысячи и с такой же ужасной системой охлаждения. Похоже, ASUS решила побаловать нас своим отменным качеством, а заодно и приглушить громким шумом увесистого пропеллера. Ну а за 31 тысячу в продаже есть скромная GeForce RTX 3060 от Palit. Никаких глупых брендов и суеверий, ведь видеокарта имеет нормальное охлаждение и стоит дешевле. Очевидно, что выбирать нужно со знанием дела.

А вот GeForce RTX 3050 за 24 тысячи с тем же большим кулером уже не кажется такой плохой. Дело в том, что здесь используется скромный графический чип и 128-битная шина. В итоге температура вполне комфортная, а большой вентилятор уже не такой громкий, как на более мощных видеокартах. Не идеальный, но нормальный вариант. А вот GeForce GTX 1660 Super от той же ASUS – это очередной позор брендового производителя. Не подумайте, что мы придумываем, ведь сама по себе видеокарта нормальная. Она по скорости почти не уступает GeForce RTX 3050, но речь идёт о самой бюджетной модели, которая не может стоить так дорого. Особенно смешно на всё это смотреть, когда в наличии есть GeForce GTX 1660 Super от Palit на пару тысяч дешевле. Ну и вы уже заметили, что там нас ждёт полноценная система охлаждения из двух вентиляторов. Не тратьте деньги на бренды и не делайте необдуманных действий, ведь производители только и ждут, когда вы ошибётесь.

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Простой пример, за 26 тысяч в продаже доступна Radeon RX 6600. Видеокарта быстрее GeForce RTX 3050 и даже обходит в играх более дорогую GeForce RTX 3060 с 8 Гб видеопамяти. При этом стоит дешевле и идёт с нормальной системой охлаждения. Увы, но многие геймеры даже не слышали, что на рынке есть ещё кото-то, кроме NVIDIA. А зря, ведь иногда полезно расширить свой кругозор и посмотреть вокруг. В данном случае мы нашли более выгодную Radeon RX 6600, но таких примеров намного больше, а значит и вы можете обнаружить что-то подобное самостоятельно.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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