Похоже, никакого скрытого потенциала не существует

Многие наши читатели уже забыли, но несколько лет назад AMD выпускала перспективную видеокарту Radeon RX 580, которая могла бы занять огромную долю рынка, вытеснив даже знаменитую GeForce GTX 1060, вот только ничего подобного не случилось. Вначале красные поставили на свой продукт слегка завышенную цену, а когда через год продажи начали расти гигантскими темпами, неожиданно прекратили производство крайне успешного графического чипа. Фанаты красной компании уверяли, что графический чип обладает уникальным скрытым потенциалом, а майнеры покупали то, что было дешевле.

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Что самое смешное, после остановки производственных мощностей Radeon RX 580, взамен не было создано вообще ничего, поскольку новинки следующих лет больше похожи на неудачные эксперименты, а не на реальных конкурентов продукции NVIDIA. Но сегодня мы хотим поговорить даже не об этом, ведь на протяжение многих лет фанаты AMD повторяют одну и ту же мантру, которая уже давно набила оскомину нормальным людям. Речь о скрытом потенциале, которые незримо присутствует во всей продукции красного лагеря. Как, по-вашему, потенциал есть? Сегодня мы с вами рассмотрим несколько продуктов производства NVIDIA и AMD, выпущенных больше двух лет назад или около того. Нам кажется, что за это время скрытые чакры должны были хотя бы немного приоткрыться.

GeForce RTX 3070 Ti просто хорошая видеокарта. В ней нет никакого скрытого потенциала, ведь она способна предложить вам высокий уровень производительность здесь и сейчас. Вам не нужно ждать, надеяться и верить в чудо. Запускайте любую игру в разрешении 2К, а после наслаждайтесь максимальным качеством графики и стабильным фрамрейтом. Главная проблема состоит в том, что NVIDIA пожадничала, а в результате здесь всего 8 Гб видеопамяти. Маловато, если вы планируете не менять видеокарту 3-4 года. Увы, но уже в 2024 погонять на максималках не выйдет, а в 2025 и вовсе возникнет необходимость перейти в 1080р. А вот Radeon RX 6800 на этом фоне кажется кура перспективнее. Ровно 2 года назад нам говорили о том, что в сложных сценах и играх видеокарта AMD получит преимущество перед GeForce RTX 3070 Ti. Приходится признать, что пока никакого преимущества нет. Да, Radeon RX 6800 быстрее и предлагает в 2 раза больше видеопамяти, но всё это было и раньше. Сегодня видеокарта AMD ещё и дешевле, а значит выгоднее, вот только пока потенциал не раскрылся. Возможно, в 2024 году, или в 2025, но пока Radeon RX 6800 в свежих тестах не демонстрирует каких-то значительных преимуществ в играх по сравнению с GeForce RTX 3070 Ti (кроме тех, о которых мы написали выше).

В противостоянии между GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6750 ХТ с большим отрывом побеждает видеокарта AMD. Прекрасно, но даже стандартная Radeon RX 6700 ХТ быстрее указанной видеокарты NVIDIA и предлагает больше видеопамяти. При этом Radeon RX 6750 ХТ предлагает скоростную память на 18 Гбит/с против 14 Гбит/с у GeForce RTX 3060 Ti. Кажется, что за несколько лет весь этот потенциал должен был раскрыться, а медленная видеопамяти и в целом экономия на этом показателе начать оказывать негативное влияние на продукцию NVIDIA. Увы, ничего подобного не происходит, а разница в быстродействии между видеокартами такая же, как и была пару лет назад. Важно помнить, что Radeon RX 6750 ХТ ощутимо быстрее, но никакого дополнительного буста за пару лет так и не удалось получить.

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В связке Radeon RX 6700 против GeForce RTX 3060 видеокарта AMD побеждает с отрывом в 20%. Это настоящая катастрофа для NVIDIA, ведь речь идёт о самой продаваемой видеокарте на планете за последние полгода, вот только Дженсен Хуанг не сильно переживает. На этот раз больше памяти у GeForce RTX 3060, но это никак не помогает, ведь видеокарта предназначена для разрешения 1080р. Что до катастрофических продаж Radeon RX 6700, то в данном случае стоит спросить у Лизы Су об адекватности оценки работы маркетологов. Фактически, почти никто не знает о том, что у AMD есть видеокарта, которая стоит столько же, как и GeForce RTX 3060, но имеет на 20% больше скорость. О скрытом потенциале в данном случае говорить бесполезно, поскольку геймеры верят в то, что GeForce RTX 3060 с 12-ю Гб видеопамяти прослужит максимально долго, забывая о том, что чаще всего потенциал так и остаётся скрытым в головах доверчивых фанатов.