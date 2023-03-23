Не все процессоры до 30 тысяч рублей одинаково хороши

Прежде всего давайте подумаем о том, сколько должен стоить оптимальный процессор. Так, если речь идёт о флагманах за 50 тысяч и дороже, то налицо необходимость покупки мощной материнской платы, а также оперативной памяти, способной раскрыть потенциал камня. Получится скоростная система, ну а попытка разогнать процессор и вовсе может разорить большинство обычных геймеров.

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Можно попытаться сэкономить, купив недорогой процессор, при этом сконцентрировавшись на видеокарте. И здесь минус, ведь бюджетный камень не способен раскрыть потенциал мощной видеокарты, а в результате графический чип будет задыхаться в тесных рамках несуразного системного блока. Пожалуй, оптимальным выбором могут считаться процессоры до 30 тысяч, включающие всё необходимое для создания ультимативной игровой сборки для разумных геймеров. Если вы уже заглядывали в компьютерные магазины, то могли заметить, что до 30 тысяч в наличии как минимум 30 процессоров, каждый из которых может стать частью перспективной игровой сборки под 2К-монитор. Почему 2К? Всё просто, ведь 4К намного дороже и встречается у нескольких процентов геймеров, ну а 1080р медленно сдаёт позиции, поэтому не имеет потенциала.

Стоит помнить, что не все популярные процессоры обладают высоким потенциалом даже если стоят примерно одинаково. Простой пример: Ryzen 7 7700X и Core i7-12700KF. В первом случае вы получаете более высокую скорость и доступ к платформе нового поколения. АМ5 только начинает свой путь, а в будущем сможет принять ещё несколько серий, что открывает перед владельцами возможности для апгрейда без замены материнской платы и оперативной памяти. Core i7-12700KF не только медленнее, но и вводит в заблуждение многих энтузиастов, которые уверены в своих силах и решают раскрыть потенциал этого камня при помощи разгона. Глупейшее решение, ведь стоит такое удовольствие будет ещё несколько десятков тысяч рублей, тогда как пользы всё равно не принесёт. Запомните одну простую истину: Core i7-12700KF никогда не превратится в Core i7-13700KF. Вы можете купить систему жидкостного охлаждения, но от этого старый камень не станет таким же быстрым, как и новый. Сюда же прибавьте Core i5-13600KF. Высокая стоимость обусловлена тем, что на этот раз вы получаете не какие-то 6 ядер, а все 14. Фанаты Intel радостно бросают вверх шапки, вот только всё зря, ведь дополнительные ядра никак не сказываются на быстродействии процессора. Core i5-13600KF слегка быстрее Ryzen 7 7700X, но это только в том случае, если вы купите видеокарту уровня GeForce RTX 4090. Владельцы GeForce RTX 3060 разницы не почувствуют.

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Мы неоднократно писали о том, что ценообразование Intel вызывает вопросы, ну а накопившиеся проблемы привели к решению главного архитектора покинуть свой пост. Раджа Кодури ушёл на вольные хлеба, а сегодня процессоры Intel не соответствуют тем деньгам, которые за них просят. Простой пример, за 23 390 рублей можно отхватить Core i5-12600K, тогда как на тысячу дешевле в наличии Ryzen 5 7600Х. Глупо сравнивать, ведь камень AMD ощутимо быстрее. Стоит согласиться с тем, что сборка на Core i5-12600K окажется дешевле, вот только никто не говорил, что вам сегодня нужно покупать Ryzen 5 7600Х. Время этого перспективного процессора обязательно придёт, ну а пока материнские платы стоят не дешевле 200 долларов, вам лучше присмотреться к чему-то другому. Инсайдеры писали, что в конце февраля состоится релиз материнских плат на чипсете А620, стоимость которых будет стартовать со 100 долларов, но ничего подобного не произошло. Именно поэтому наиболее оптимальным решением за 22 тысячи можно назвать Ryzen 7 5800Х. Процессор хорош для мощной игровой сборки и подходит для тех, кто планирует купить видеокарту под монитор с разрешением 2К. Под 4К придётся брать что-то помощнее, ну а Ryzen 7 5800Х отлично соответствует поставленным задачам и понравится тем, кто не хочет думать о нагреве, разгоне и других подобных мелочах. Камень просто работает на штатных тактовых частотах, ну а к нему было бы неплохо взять материнскую плату с чипсетом В550. Она позволит вам опробовать твердотельные накопители с поддержкой стандарта PCIe 4.0. Никто не заставляет вас покупать нечто подобное сегодня, но так у вас хотя бы останется шанс улучшения SSD в будущем.