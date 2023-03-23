За короткий промежуток времени трейдеры потеряли 260 миллионов долларов

Многие эксперты уверены в том, что в 2023 году ожидается подорожание Биткоина. Некоторые полагают, что на этот раз первая криптовалюта сможет достичь отметки в 100 000 долларов, тогда как наиболее реалистичной кажется ситуация медленного движения вверх. Прежде всего аналитики отмечают, что сегодня на рынке нет таких больших денег, как в 2020 году. В тот период американское правительство напечатало триллионы долларов, немалая часть из которых перешла в цифровые активы. В настоящее время инвесторы не готовы вливать в криптовалюты последние деньги, но вынуждены это делать, поскольку банковский кризис всё ещё не окончился. Напомним, на фоне банкротства Silicon Valley Bank правительство США предприняло беспрецедентные меры, оказав финансовую поддержку некоторым банкам в размере 300 миллиардов долларов. Нестабильность банковского сектора уже привела к росту Биткоина, ну а решающее слово должна была сказать ФРС.

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Как вы могли слышать, в 2022 году регулятор использовал тактику системной борьбы с высокой инфляцией путём повышения ключевой ставки. В итоге на начало марта показатель достигал 4.75%, что вызывало сильное беспокойство у бизнеса и населения. Чтобы вам было проще понять происходящее, проиллюстрируем это примером. Так, в России никогда не было низких кредитных ставок. Если вы покупаете жильё в ипотеку, то платите гигантские проценты, а за 20 лет и вовсе накапает сумма, в 2-3 раза превышающая изначальную. В США привыкли к совершенно другому подходу. Там жителям страны предлагались ипотечные кредиты под 1.5% годовых. В некоторых штатах процент был ещё меньше, а в итоге со 100 000 долларов вам нужно будет заплатить всего 15 000 в виде процентов. Сегодня ставка подпрыгнула, а в результате желающих взять жильё в ипотеку почти нет, поскольку ставка превышает все мыслимые возможности обычных работяг. Ну а поскольку многие люди опасаются потерять деньги в банках, то началась очередная волна популярности криптовалют. Вчера вечером за 1 Биткоин давали 29 тысяч долларов, а эксперты затаили дыхание в ожидании заявлений ФРС. Некоторые аналитики предполагали, что регулятор откажется от политики повышения ставки, поскольку экономические показатели стали лучше.

Ну а произошло нечто среднее между плохим и хорошим сценарием. Так ФРС не стала использовать драконовские меры, но всё же подняла ключевую ставку на 0.25%. В итоге сегодня показатель достигает 5% годовых, что не оставляет шансов тем, кто планировал взять жильё в ипотеку. Сразу же после оглашения решения ФРС, курс первой криптовалюты пошёл вниз. Сегодня утром за 1 монетку ВТС давали уже 26 600 долларов, тогда как к обеду стоимость актива выросла до 27 500 долларов. Аналитики отмечают, что в настоящее время есть все предпосылки к взрывному росту. Перспективы не могут не радовать тех, кто имеет вложения в криптовалюты, вот только трейдерам немного не повезло. Как стало известно, за несколько часов биржи ликвидировали коротких и длинных позиций на 260 миллионов долларов. Только на Coinglass у трейдеров отняли 132 миллиона в Биткоинах и 51 миллион в Эфире. При этом общее количество закрытых ордеров достигло 68 800, что свидетельствует о том, что многие любители рискованных операций просчитались в своих предположениях. Так, 71% - это длинные позиции, владельцы которых были уверенны в том, что рынок просядет намного ниже, чем показала реальность.

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Сложно сказать, сколько будет стоить Биткоин через неделю или месяц, но для майнеров всё это несущественно, ведь эти ребята делают миллионные инвестиции в будущее. Рынок растёт, а благодаря тому, что Биткоин постоянно дорожает, многие крупные шахтёры могут получать дополнительную прибыль. Это открывает возможности для покупки дополнительного оборудования, что может привести к новой гонке мощностей. В этом забеге проиграет тот, кто сделает неверную ставку. Сегодня стоимость ASIC-майнеров невысокая по сравнению с тем, сколько за подобное железо просили в 2021 году. Ну а главный расчёт идёт на подорожание криптовалют, поскольку фермеры добывают не только Биткоин, но и другие альткоины.