Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Биткоин сильно подешевел – курс обвалился на $2500, что привело к ликвидации позиций на $260 млн
За короткий промежуток времени трейдеры потеряли 260 миллионов долларов
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Многие эксперты уверены в том, что в 2023 году ожидается подорожание Биткоина. Некоторые полагают, что на этот раз первая криптовалюта сможет достичь отметки в 100 000 долларов, тогда как наиболее реалистичной кажется ситуация медленного движения вверх. Прежде всего аналитики отмечают, что сегодня на рынке нет таких больших денег, как в 2020 году. В тот период американское правительство напечатало триллионы долларов, немалая часть из которых перешла в цифровые активы. В настоящее время инвесторы не готовы вливать в криптовалюты последние деньги, но вынуждены это делать, поскольку банковский кризис всё ещё не окончился. Напомним, на фоне банкротства Silicon Valley Bank правительство США предприняло беспрецедентные меры, оказав финансовую поддержку некоторым банкам в размере 300 миллиардов долларов. Нестабильность банковского сектора уже привела к росту Биткоина, ну а решающее слово должна была сказать ФРС.

реклама

Как вы могли слышать, в 2022 году регулятор использовал тактику системной борьбы с высокой инфляцией путём повышения ключевой ставки. В итоге на начало марта показатель достигал 4.75%, что вызывало сильное беспокойство у бизнеса и населения. Чтобы вам было проще понять происходящее, проиллюстрируем это примером. Так, в России никогда не было низких кредитных ставок. Если вы покупаете жильё в ипотеку, то платите гигантские проценты, а за 20 лет и вовсе накапает сумма, в 2-3 раза превышающая изначальную. В США привыкли к совершенно другому подходу. Там жителям страны предлагались ипотечные кредиты под 1.5% годовых. В некоторых штатах процент был ещё меньше, а в итоге со 100 000 долларов вам нужно будет заплатить всего 15 000 в виде процентов. Сегодня ставка подпрыгнула, а в результате желающих взять жильё в ипотеку почти нет, поскольку ставка превышает все мыслимые возможности обычных работяг. Ну а поскольку многие люди опасаются потерять деньги в банках, то началась очередная волна популярности криптовалют. Вчера вечером за 1 Биткоин давали 29 тысяч долларов, а эксперты затаили дыхание в ожидании заявлений ФРС. Некоторые аналитики предполагали, что регулятор откажется от политики повышения ставки, поскольку экономические показатели стали лучше.

Ну а произошло нечто среднее между плохим и хорошим сценарием. Так ФРС не стала использовать драконовские меры, но всё же подняла ключевую ставку на 0.25%. В итоге сегодня показатель достигает 5% годовых, что не оставляет шансов тем, кто планировал взять жильё в ипотеку. Сразу же после оглашения решения ФРС, курс первой криптовалюты пошёл вниз. Сегодня утром за 1 монетку ВТС давали уже 26 600 долларов, тогда как к обеду стоимость актива выросла до 27 500 долларов. Аналитики отмечают, что в настоящее время есть все предпосылки к взрывному росту. Перспективы не могут не радовать тех, кто имеет вложения в криптовалюты, вот только трейдерам немного не повезло. Как стало известно, за несколько часов биржи ликвидировали коротких и длинных позиций на 260 миллионов долларов. Только на Coinglass у трейдеров отняли 132 миллиона в Биткоинах и 51 миллион в Эфире. При этом общее количество закрытых ордеров достигло 68 800, что свидетельствует о том, что многие любители рискованных операций просчитались в своих предположениях. Так, 71% - это длинные позиции, владельцы которых были уверенны в том, что рынок просядет намного ниже, чем показала реальность.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сложно сказать, сколько будет стоить Биткоин через неделю или месяц, но для майнеров всё это несущественно, ведь эти ребята делают миллионные инвестиции в будущее. Рынок растёт, а благодаря тому, что Биткоин постоянно дорожает, многие крупные шахтёры могут получать дополнительную прибыль. Это открывает возможности для покупки дополнительного оборудования, что может привести к новой гонке мощностей. В этом забеге проиграет тот, кто сделает неверную ставку. Сегодня стоимость ASIC-майнеров невысокая по сравнению с тем, сколько за подобное железо просили в 2021 году. Ну а главный расчёт идёт на подорожание криптовалют, поскольку фермеры добывают не только Биткоин, но и другие альткоины. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Майнинг Биткоина становится прибыльным, инвесторы ищут тихую гавань, а быки готовы к большому забегу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
19
Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
5
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
9
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
5
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
44
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
3
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
2
Дроны-камикадзе атаковали Севастополь – удар координировал американский шпион RQ-4 Global Hawk
9
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
7
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
3
RTX 3080 Ti ломаются в Diablo 4 после кат-сцен
+
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
6
Почему мы не рекомендуем покупать Core i9-13900KF, и сколько можно сэкономить на старых флагманах
7
Инженеры Tesla долго сопротивлялись решению Илона Маска отказаться от радаров
1
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
41
Российские ученые создали протез левого желудочка сердца для детей
+

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
5
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
61
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
8
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
84
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
6
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
18
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
16
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
16
Мои впечатления от игры Gothic 3. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

andruhsss
17:30
Дабл клики рано или поздно появляются у всех мышей
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
Юрий Полкунов
17:29
Балийцам джек пот выпал, работа бабос а они против)))
Русские основали на острове Бали "маленькую Москву"
Eppius
17:29
Это при условии если они захотят размещать у себя ядерное оружие. И второе. Вполне возможно что если они вздумают таки решиться на такой безумный поступок то по ним могут нанести превентивный ядерный ...
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
хахахер
17:28
этож пиндосы их хоронят
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
Bamboliny
17:28
Не надо допиливать, так оставь - пусть войдет в анналы истории.
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Сергей Мантуров
17:25
плюсанул. я еще могу понять, смартфон. но телевизор?))
Россияне стали покупать более дешевые телевизоры
хахахер
17:25
СССР в том веке побеждало финляндию.В этот раз финнов уже зачистят под корень
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
Eppius
17:25
Судя по Искандерам,Калибрам,Кинжалам и Союзам наши ракеты таки могут летать не хуже всех остальных в мире
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
Сергей Мантуров
17:25
Наверное потому, что телик давно не смысл жизни) У нас в гостиной стоит kivi 65 дюймов и все. Ни на кухне, ни в спальне - нигде больше нет и нам хватает одного смарт тв. Изображение, звук, скорость - ...
Россияне стали покупать более дешевые телевизоры
Александр Карцев
17:24
Высер очередного оленя не имеющего 3070 на руках. То что карта резервирует неозначает использование памяти 8г + . Прекрасно играю и не парюсь на 3070 не ti. Купив ее за 56 в начале 21 года. Карта 🔥....
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем