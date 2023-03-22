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Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнинг Биткоина становится прибыльным, инвесторы ищут тихую гавань, а быки готовы к большому забегу
Индекс страха и жадности достиг показателей, которые наблюдались полтора года назад
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

Банковская система США переживает не лучшие времена. Государство уже выделило 300 миллиардов долларов, большая часть из которых прошла по секретным каналам, а значит нет никакой возможности узнать о том, кто вообще получил такие огромные деньги. Похоже, благодаря своевременным действиям регулятора, удалось снизить риски повторного обрушения одного из крупных банков, но о стабильности пока речь не идёт. Особенно сложно поддаётся прогнозированию монетарная политика ФРС. Некоторые эксперты полагают, что сезон повышения процентных ставок подходит к концу, а в марте регулятор поднимет кредитный порог на 0.25%. Другие полагают, что всё только начинается, ведь Америка ещё даже не начала испытывать неудобства от введённых санкций. В 2023 году ожидается масштабный передел рынка углеводородов, а экономика США не выглядит такой стабильной, как вещают в прессе. Как бы там ни было, многие склонны полагать, что сегодня банковская система ощутимо подорвала доверие крупных инвесторов, ну а эти ребята всегда находятся в поиске оптимальных мест, где деньги могут быстро и эффективно размножаться. Похоже, именно таким активом становится Биткоин. Аналитики отмечают, что правительства ЕС и США не планируют вводить жёстких регулятивных мер контроля над криптовалютами, а значит привлекательность инвестиций в цифровые валюты продолжит расти.

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Всё больше финансовых экспертов фиксируют корреляцию между Биткоином и ценой золота, что говорит о том, что связка становится всё прочней, а первая криптовалюта медленно набирает силу. О Биткоине снова говорят как о тихой гавани, где потеря инвестиций маловероятна, а заработки могут превысить все ожидания. Но если вы полагали, что в выигрыше только крупная рыба, зарабатывающая миллионы на криптовалютных спекуляциях, то сильно ошиблись. Как оказалось, со стороны крупных майнеров наблюдается ажиотажный спрос на оборудование для добычи Биткоина. Крайне любопытными данными поделился глава CleanSpark. По словам Мэтью Шульца, его компания добывает около 20 монет ВТС в сутки, получая в последние дни дополнительную прибыль в размере 200 000 долларов в день. Если курс продолжит расти, то денег станет ещё больше, а перспективы роста возрастут. При этом позитивный настрой формируется не только подорожанием Биткоина, но и наступлением весны. 

Дело в том, что даже в США зимой тарифы на электричество были значительно выше привычных, ну а потепление не может не радовать конечных потребителей, ведь цены на энергоносители снижаются по всему миру. Глава CleanSpark полагает, что темпы роста хешрейта, заявленные аналитиками, могут быть превышены, поскольку только за первые три месяца сложность сети увеличилась на 26% (было – 254 EH/s, стало – 321 EH/s). В итоге немалая часть полученных денег от реализации Биткоинов пойдёт на покупку нового железа, а иначе выстоять в конкурентной борьбе просто невозможно. Ну а аналитики констатируют возвращение бычьего тренда, а многие указывают на сложные графики, доказывающие правоту того или иного мнения. Сегодня так называемый индекс страха и жадности достиг невероятного показателя в 68 баллов. Ничего подобного не наблюдалось уже полтора года, а в последний раз столь заметное преобладание жадности фиксировалось в ноябре 2021 года. После этого рынок длительное время находился в стадии стагнации, что и привело к падению до 16 000 долларов за 1 ВТС.

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Ну а если вы посмотрите на курсовые перепады основных криптовалют, то сможете заметить резкое движение вверх. Биткоин перевалил за 28 тысяч долларов, Эфир подбирается к 1800 долларов за одну монету, а многие перспективные активы только набирают вес. Эксперты уверены, что на этот раз инвесторы осторожничают. Перед ростом цифровых активов в 2021 году ФРС США накачала рынок триллионами долларов, большая часть из которых осела в руках наиболее состоятельной части общества. Сегодня таких гигантских денег у этих ребят нет, поэтому не исключено, что Биткоин будет и дальше медленно дорожать, преодолевая одну ступень за другой. Источники: 1, 2, 3

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#криптовалюты #биткоин
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