GeForce RTX 3060 Ti смотрится лучше, но и стоит дороже

У богатых свои причуды, так можно охарактеризовать проблему зажиточных энтузиастов, которые не могут определиться, сколько тратить денег на GeForce RTX 4090. Разумные, но очень состоятельные геймеры не готовы тратить больше 150 тысяч, ну а есть уникальные личности, которым подавай брендовую продукцию с разгонным потенциалом. Особым спросом пользуются видеокарты со штатной системой жидкостного охлаждения, при этом многие предпочитают покупать продукты с повышенными тактовыми частотами. Некоторым подавай только ASUS и MSI, тогда как массовый пользователь довольствуется скромной Palit.

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Словом, у всех свои вкусы, ну а один из вопросов, стоящих перед геймерами, заключается в том, а стоит ли вообще переплачивать за видеокарту, которая с виду кажется почти такой же, но стоит на 10-15 тысяч дороже. Ну а поскольку многие наши читатели предпочитают экономить, то выбирают не самый верный вариант, о чём и поговорим ниже.

Начнём с GeForce RTX 3060 Ti, которая в последнее время не пользуются спросом среди геймеров и незаслуженно забыта. Видеокарта может предложить 8 Гб видеопамяти и неплохо подходит для тех, кто собирает компьютер под монитор с разрешением 2К. Рассчитывать на доступ к играм на ультимативных настройках качества мы бы не советовали, поскольку для этого требуется заплатить на 20 тысяч больше, ну а стабильные 60 кадров в секунду вам точно гарантированы. На самом деле GeForce RTX 3060 Ti вполне комфортно справится с играми даже в 4К, но в этом случае придётся включать технологию масштабирования и снижать настройки на средневысокие. Очень неплохой потенциал, который обойдётся вам всего в 40 тысяч рублей.

И вот здесь и начинаются муки выбора, ведь значительная часть геймеров делает выбор в сторону GeForce RTX 3060. Ну а если вы внимательно присмотритесь к скриншотам выше, то сможете заметить, что есть две различных версии на одном и том же графическом чипе. За 29 тысяч рублей вы получите 8 Гб видеопамяти, 128-битную шину и стабильный фрамрейт в разрешении 1080р, тогда как за 31 тысячу вас поджидает более мощная видеокарта с 12 Гб видеопамяти и 192-битной шиной. Очевидно, что разница в несколько тысяч рублей не стоит падения быстродействия, вот только многие геймеры не знают о подобных шутках производителя, поэтому пытаются сэкономить. Если вы читаете наш материал и планируете купить видеокарту, то должны понимать, что для 2К GeForce RTX 3060 не подходит, но если вас устраивает играть в разрешении 1080р, то берите модель с 12 Гб видеопамяти.

Будет нелишним заметить, что в продаже есть и менее скоростная GeForce RTX 3050, которую можно было назвать неплохим выбором за свои деньги. На самом деле, если вы ранее запускали игры на интегрированной видеокарте или имели доступ к старым и медленным графическим чипам, то GeForce RTX 3050 покажется вам довольно мощной и перспективной. В 1080р на высоких графических настройках можно не думать о падении фрамрейта, картинка будет ровной, а на несколько лет в таком режиме видеокарты точно хватит. Ну а если вы привыкли к чему-то более солидному, то стоит повременить с экономией, ведь GeForce RTX 3050 – это наследница графических чипов стоимостью до 150 долларов. Как вы могли слышать, Дженсен Хуанг планирует и дальше радовать геймеров высокими ценами, поэтому бюджетных видеокарт и вовсе может не быть.

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Ну и завершим наш материал на недорогой видеокарте AMD. Radeon RX 6600 могла бы стать идеальной видеокартой, но геймеры по какой-то непонятной причине игнорируют это перспективный графический чип. Только вдумайтесь, эта видеокарта быстрее GeForce RTX 3060@8 Гб, но стоит примерно столько же, как менее дорогая GeForce RTX 3050. Она предлагает 8 Гб видеопамяти, а за счёт 128-битной шины легко встанет на старом компьютере с блоком питания 450 Вт. Пожалуй, сегодня нет ни одной другой такой видеокарты, которая бы обладала таким запасом быстродействия, но стоила бы так дёшево. К сожалению, в компании AMD нет талантливых маркетологов, способных продавать качественную продукцию, выпускаемую командой инженеров. Лиза Су медлит, а время уходит, в то время как NVIDIA продолжает увеличивать свою долю рынка, что приводит к тому, что Дженсен Хуанг получает монопольный контроль над формированием цен на новые графические чипы.