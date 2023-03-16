Сокращённый курс составил всего 6 недель, тогда как стандартное обучение длится в несколько раз дольше и не предусматривает боевой подготовки

Европейские политики никак не могут определиться с тем, кто и сколько передаст Украине танков. Такое ощущение, что речь идёт о помидорах на рынке, когда каждый из продавцов старается не продешевить. Ну а причина всего этого очевидна, ведь речь идёт о больших деньгах, а в условиях экономического кризиса выгодно не подарить, а продать свои танки и снаряды. При этом недавно Жозеп Боррель сильно огорчил союзников, ведь из Фонда мира будет финансироваться только 50% конечной стоимости того или иного типа оружия. И вот здесь и начали появляться споры, ведь есть официальная, а есть реальная стоимость снаряда и даже целого танка. Например, европейские производители уверяют, что сегодня производство 155-мм снаряда обходится в 4 тысячи евро. Может и так, вот только лежащие на складах боеприпасы стоили намного меньше, а некоторым и вовсе достались бесплатно. Вот и получается, что эксперты из Еврокомиссии оценивают снаряд в 2600 евро, тогда как производители просят 4000.

реклама

Нет никаких сомнений, что бюрократия в конечном счёте победит, ну а сегодня никто не знает, сколько всего танков получит Украина. Давайте перейдём к простым примерам. Так, месяц назад киевские власти уверяли, что могут рассчитывать на более чем 500 танков западного производства. Уже в начале марта немецкие сайты уверяли, что общими усилиями удастся наскрести всего 150 современных машин, ну а не так давно журналисты Army Recognition назвали совершенно другую цифру. По их подсчётам, страны Евросоюза передадут 21 танк в модификации Leopard 2A6 и 86 машин, получивших модификацию Leopard 2A4. Сюда же стоит прибавить 100 рабочих Leopard 1A5, а также 14 Challenger 2 от братской Британии. Французы поделятся неуказанным количеством колёсных AMX-10RC, ну а Америка готова расстаться с 31 танком M1A2 Abrams (всего 252).

Пока всё это красивые цифры, поскольку в Украину прибыло всего несколько танков из Польши. Похоже, вскоре машин станет больше, поскольку Канада с гордостью сообщила о новой большой поставке. В состав войдут 1800 снарядов калибра 105-мм для Leopard 1. Также заявлены 8 тысяч снарядов калибра 155-мм для танка Leopard 2, а также целых 12 ракет для уже находящихся в Украине систем ПВО (не хватит даже на 1 залп). Ну а самым ключевым станет отправка второй партии танков Leopard 2, которые со временем попадут в Украину. Заявление крайне любопытное, ведь пока Киев не получил даже первую партию танков. Сложно сказать, куда подевалась техника. Не исключено, что канадцы поделились старыми машинами, которые требуют ремонта, поскольку длительное время находились на консервации. Это значит, что потребуются деньги и несколько месяцев, прежде чем немецкие кошки будут готовы. Предполагается, что вся эта техника складируется в Польше, откуда в нужный момент начнёт двигаться в сторону Донбасса, где и ожидается большое контрнаступление в конце весны или в начале лета текущего года.

Ну а пока техники нет, украинские бойцы проходят активное обучение на Leopard 2 в Германии. Местная пресса увлечённо рассказывает об успехах украинских танкистов. Якобы, обучение проходило сразу на четырёх танках под бдительным контролем опытных инструкторов с боевым опытом. Танкисты оказались настолько талантливыми, что за короткий срок научились поражать 80% целей с расстояния 2 километра. Напоминает слова из сказки о храбром портняжке «семерых одним ударом». Но оставим непроверенные факты на будущее, ведь журналисты Der Spiegel с гордостью заявили о завершении первыми курсантами из Украины учебной программы по овладению управлением Leopard 2. До сих пор неясно, на каких танках учились украинцы. На фотографиях можно встретить старую модификацию Leopard 2А4, тогда как в прессе пишут, что только Германия передаст сразу 18 машин в модификации Leopard 2А6.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Тренировки проходили по очень ускоренному курсу и длились 6 недель. Похоже, курс действительно был ускоренный, поскольку только знакомство с машиной у обычных курсантов занимает два с половиной месяца. Журналисты Der Spiegel уверяют, что украинцам всё же дали возможность погонять продвинутую модификацию Leopard 2А6, но значительная часть тренировок проводилась на тренажёрах. На живых танках можно было опробовать передвижение по пересечённой местности в ночное время и отработку боевых построений. Поскольку курс завершился несколько дней назад, то можно с полной уверенностью заявить, что все танкисты уже на Донбассе. В Der Spiegel отмечают, что Leopard 2 – это лучший танк на планете, а с помощью немецкой брони украинцы быстро достигнут успехов в наступлении на Донбассе.