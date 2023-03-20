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Пригожин рассказал о первом дне ЧВК Вагнер в СВО и назвал сроки контрнаступления украинской армии
По мнению основатель ЧВК, есть ещё 2 недели на подготовку
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Даже несколько сотен лет назад большая армия не могла подойти к противнику незаметно. Человечество научилось использовать почтовых голубей, что давало возможность за недели и даже месяцы предвидеть удар вражеской армады, ну а сегодня в наличии все высокотехнологичные средства, позволяющие видеть и слышать на расстоянии сотен километров. Мало того, эффективно работают аналитики, а также двойные агенты, раскрывающие те или иные планы ещё до того, как они будут сформулированы за столом командования фронтом. Ну а если говорить о происходящем в СВО, то стоит только зайти в интернет, где можно увидеть заявления руководства киевских властей регулярно рассказывающих о подготовке к наступлению. Скорее всего, командование армии РФ прекрасно знает места нанесения основных ударов, ну а пока происходит насыщение оружием. Сложно сказать, по какой причине всё это не уничтожается ещё на польской границе, но сегодня наш материал не об этом, ведь есть все основания предполагать, что Украина собирает сразу несколько ударных группировок. По словам Андрея Марочко, ранее служившем в звании подполковника Народной милиции ЛНР, за последнее время в Славянск, Краматорск и Дружковку прибыло довольно значительное количество резервов. Часть из них остаётся без движения, тогда как другие вливаются во всё возрастающий поток, двигающийся в сторону Бахмута. 

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По данным Андрея Марочко, одной их самых боеспособных считается аэромобильная 81-я бригада ВСУ, костяк которой сформирован из украинских бойцов, принимавших участие в карательных операциях на Донбассе в 2014 году, ну а основная часть – это элитные бойцы, прошедшие подготовку на полигонах стран НАТО. Судя по всему, именно на Сватовско-Кременском направлении идёт подготовка к чему-то серьёзному, поскольку формированием бригады занимается лично генерал-лейтенант Михаил Забродский. Ранее он возглавлял все десантно-штурмовые войска Украины, а сейчас ему доверена миссия создания одного из наиболее эффективных подразделений. Обычно подобные бригады используется для локальных прорывов в обороне противника. Одновременно с этим поступает информация о передвижении больших колонн по Николаевской и Херсонской областям. Технику стараются не светить, а некоторые военкоры и вовсе пишут, что страны Запада умудрились тайно переправить в Украину больше 150 танков, которые и будут участвовать в весенней компании и должны стать неприятным сюрпризом для российского командования.

Повторимся, если о колоннах знает пресса, то командный состав РФ должен был не только знать, но и приготовиться к отражению контратаки на всех участках фронта. Есть свидетельствам того, что один из самых мощных ударов будет произведён на Херсонском или Запорожском направлении, что позволит отрезать часть боевых подразделений РФ, а после выйти к Крымскому полуострову. Похоже, к неизбежному наступления ВСУ готовятся не только в тылу, но и на линии соприкосновения, ведь именно Бахмут может стать одним из самых горячих мест контратаки. По мнению Пригожина, сегодня стоит позабыть о нереализованных планах и сконцентрировать усилия на победе. Пока дипломатических решений конфликта нет, а значит придётся медленно двигать линию фронта на запад. У многих до сих пор есть некие «воздушные пузыри», от которых пора отказаться. Требуется перестать устраивать внутренние разборки, поскольку все интриги и постоянные палки в колёса сильно осложняют работу ЧВК «Вагнер». Избежать ударов противника не удастся, поэтому к ним нужно подготовиться. 

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По мнению Пригожина, до масштабного наступления осталось не больше нескольких недель, а значит время ещё есть. Если ничего не предпринимать, то будет «поздно пить Боржоми». Есть все основания полагать, что на этот раз армия РФ готова к наступательной операции, при этом некоторые военкоры полагают, что сокрушительное поражение украинских войск позволит провести успешное контрнаступление. Всё это лишь теории, ну а сам Пригожин напомнил, что ровно год назад 19 марта первые бойцы ЧВК «Вагнер» приняли участие в боях за Донбасс. Это был бой под командованием Ратибора, где в Новоалександровке удалось уничтожить большое количество сил противника. Пригожин рассказал, что «музыканты» прибыли в летней одежде, поскольку только сутки назад вернулись из Африки, после чего и началась новая история ЧВК «Вагнер».

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#сво #чвк вагнер
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