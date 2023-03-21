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Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему мы не рекомендуем покупать Core i9-13900KF, и сколько можно сэкономить на старых флагманах
Core i9-13900KF хорош, но очень требователен и дорогой в сборке
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Давайте подумаем о том, зачем вообще кому-то покупать самый дорогой процессор. Предположим, что вы занимаетесь обработкой видео или решением других задач, и вам позарез нужно как можно быстрее завершить работу. В этом случае счёт идёт на часы, ведь недорогой камень приводит к тому, что система простаивает и не приносит денег. Самые мощные камни раскупают энтузиасты. Кто-то пытается себе доказать, что он всё ещё может считаться оверклокером. Ну а другие хотят удивить своих знакомых, демонстрируя высокий статус, монструозные системы охлаждения и высокие тактовые частоты. 

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Вот только если вы не стремитесь к высотам Олимпа, но хотите собрать мощную систему без компромиссов, то стоит присмотреться к чему-то другому. Сегодня мы рассмотрим предложения для разумных геймеров с амбициями. Именно разумных, поскольку платить за разгон +50 тысяч рублей, а после получить пару процентов – это какое-то сумасшествие. Не верите? Тогда начнём с одного из самых скоростных процессоров на рынке.

Core i9-13900KF хорош из коробки, но многие его владельцы уверены в том, что им удастся выжать из процессора ещё больше. Увы, если ограничиться системой из воздушного кулера, то достичь 6 ГГц на большинстве камней не удастся. Ну а с использованием СЖО вам это всё же удастся, вот только результат может оказаться не совсем таким, как у популярных блогеров. Дело в том, что Core i9-13900KF прожорливый и горячий, а заставив его работать на безумных тактовых частотах, вы получите настоящую печку. В итоге вам понадобится материнская плата не за 15 тысяч рублей, а за все 35 тысяч. Прибавьте сюда оперативную память DDR5-6400 и выше, и вы получите чёрную дыру, в которую приходится забрасывать деньги, не получая ничего взамен.

Хотите действительно мощный процессор? Выбирайте из Core i9-12900K или Ryzen 9 5950X. Оба камня принадлежат к прошлому поколению и ещё недавно считались самыми быстрыми на рынке. Поскольку процессоры быстро развиваются, то новинки ощутимо быстрее, но не настолько, чтобы игнорировать выгоды, которые раскрываются перед нами. Учтите, что ваш Core i9-12900K уже не станет Core i9-13900K. Вы можете купить любую материнскую плату, гонять его и в хвост, и в гриву, а в итоге он прибавит не больше пяти процентов. Точно такая же ситуация и с Ryzen 9 5950X. Перед вами просто мощные процессоры, обладающие отличными скоростными показатели и большущим потенциалом. Купите материнскую плату до 15 тысяч рублей, поставьте оперативную память DDR4, а после просто наслаждайтесь тем, что у вас есть. С достойной видеокартой игры будут летать, а вы сэкономите внушительную сумму денег.

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Ну и как никогда остро стоит выбор между Ryzen 9 7900Х и Core i7-13700KF. Если вы увидите тесты, в которых процессор Intel вырывается вперёд, то обязательно поинтересуйтесь, а не является ли публикация проплаченной. Дело в том, что речь об очень близких по скорости продуктах, а Core i7-13700KF действительно демонстрирует небольшой прирост в 5%. Вот только вы сможете увидеть всё это только в том случае, если купите видеокарту GeForce RTX 4090. Сомневаемся, что флагман NVIDIA настолько доступен, чтобы каждый энтузиаст мог себе его позволить. Вот и получается, что с видеокартой уровня GeForce RTX 4070 Ti различий между процессорами не будет. Кстати, некоторые энтузиасты уверяют, что Core i7-13700KF хорош в разгоне. Может быть, если вы запускаете синтетические тесты, вы и увидите дополнительные 5%, но мы очень сомневаемся, что растраты на разгон действительно дают реальный буст в играх. Ну и не забывайте о том, что Ryzen 9 7900Х ещё и намного более перспективный камень. Вы могли слышать о том, что этот процессор стал одним из первых на платформе АМ5, которая ещё будет существовать около четырёх лет. Таким образом посоветуем вам взять оперативную память нового формата, а материнскую плату не дороже 20 тысяч рублей. Это позволит провести простой апгрейд через несколько лет, увеличив жизненный цикл вашей системы. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i9-13900kf
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