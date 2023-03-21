Использовать старые совесткеи исртебители для боевых вылетов не выйдет

Сегодня Украина стала самым настоящим полигоном для испытания оружия и новых тактик ведения боевых действий. Поставки техники осуществляют десятки стран, а в результате формируется сложная картина, когда обычным бойцам приходится обслуживать сложные механизмы, имея доступ к скудному количеству запчастей. Проще говоря, если на то или иное направление будут поставлены французские колёсные танки, то потребуется создать там запас снарядов, а также обучить не только личный состав управлять машинами, но и осуществлять срочный ремонт. В итоге часто возникает ситуация, когда вернуть в строй несколько вполне рабочих джипов невозможно только потому, что внутри находятся уникальные запчасти, заменить которые нечем. Существует также проблема секретности, поскольку многие страны НАТО озабочены тем, что оружие может попасть в руки российских солдат. Неясно, что секретного в танках 30-летней давности, но британцы решают эту проблему весьма специфическим способом. Сообщается, что все танки Challenger 2 будут заминированы. Эдакая бомба на гусеницах, которая может взорваться по первому приказу свыше. Мало ли, вдруг кто-то из офицеров нажмёт не на ту кнопку, хотя задача и здесь простая: не допустить попадания танка в руки российских специалистов.

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Похоже, подобная проблема есть не у всех, ведь австралийская компания SYPAQ вообще не боится конкуренции, поскольку выпускает дроны из переработанного картона. Беспилотники под названием Precision Payload Delivery System или Corvo PPDS поставляются в небольших коробках и больше напоминают игровые наборы для ручной сборки. В описании сказано, что полностью готовый дрон можно собрать за 20-30 минут в зависимости от навыков пользователя. Картонные листы сгибаются по заранее начерченным линиям, а после соединяются друг с другом специальными креплениями. Устанавливается двигатель и пропеллер, а в итоге БПЛА можно использовать для самых разнообразных задач. Например, он легко справляется с доставкой груза до пяти килограмм, при этом способен пролететь расстояние до 120 километров. Corvo PPDS не боится дождя и снега, поскольку картонный корпус покрыт специальным воском. В Украину поставляются многоразовые беспилотники, но бойцы часто используют их в качестве дронов-камикадзе. Стоит отметить, что 5 килограмм мощной взрывчатки – это впечатляюще, поскольку стоимость такого летательного аппарата максимально низкая. Согласно официальным документам, указанных компанией SYPAQ, ежемесячно в Украину поступает около 100 таких БПЛА.

Аппетиты киевского режима растут, а сегодня высокопоставленные политики требуют у Западных стран отдать им истребители. Танки уже поступают на вооружение, а вот с самолётами пока туго. При этом поток из старой советской авиации превратился в тонкую речушку, а в итоге этого оказывается недостаточно для удержания воздушного пространства на том или ином направлении. Поскольку США оказывают давление на все страны региона, то многим приходится расставаться с последней техникой, надеясь на защиту НАТО и лично дядюшки Сэма. К примеру, в последнее время всё громче звучали требования к Македонии, вынуждая передать свои самолёты Киеву. Похоже, навязчивая просьбы балы учтена, вот только есть большие сомнения, что от старых Су-25 будет хоть какая-то польза. Сегодня иностранная пресса публикует заявление министра обороны Северной Македонии. Так, Славянка Петровска утверждает, что 14 марта отправила в адрес Украины сразу 4 истребителя Су-25. Казалось, что это настоящая победа, ведь у Северной Македонии не так много техники и оружия, вот только реальность оказалась жестокой. Славянка Петровска констатирует, что все 4 истребителя поступили в неподходящем для выполнения боевых задач состоянии.

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Подробностей на этот счёт нет, поскольку пресса умалчивает о том, что не так с указанными выше самолётами. Известно, что поставлены 3 единицы Су-25с (одноместный) и 1 штучка Су-25УБ (двухместный). Поскольку Польша давно стала перевалочным хабом для техники стран НАТО, поставляемой в Украину, то нет никаких сомнений, что все истребители уже там. Их могут попробовать отремонтировать или разобрать на запчасти в зависимости от тех проблем, что накопились в конструкции за долгие десятилетия. Кстати, Словакия намерена отправить в Украину вполне рабочие МиГ-29, ну а местные политики сильно обеспокоены решением правительства. Например, Эдуард Хегер, который в настоящее время занимает пост исполняющего обязанности премьера Словакии, попросил Киев не использовать истребители для нападения на Россию, задействовав их исключительно для защиты своей территории.