Человек медлительное и весьма ограниченное существо, неспособное к быстрому обучению. Мало того, когда требуется увеличить нагрузку, поскольку сроки поджимают, информация и вовсе перестаёт усваиваться, что только ухудшает процесс обучения. Ещё во времена СССР активно развивалась психология памяти, когда ведущие учёные пытались вычислить наиболее простые способы запоминания и усвоения той или иной информации. Нет никаких сомнений, что всё это позднее активно применялось для создания учебных военных программ, а в странах НАТО и США проводились не менее успешные эксперименты. В итоге были созданы определённые рамки, позволяющие воспитывать высококвалифицированных лётчиков, танкистов и других специалистов. Похоже, сегодня все эти глупости никого не волнуют, ведь немецкая пресса (со ссылкой на командование Германии) уверяет, что украинским солдатам удалось освоить управление Leopard 2 всего за полтора месяца. Звучит смешно, ведь обычно требуется в несколько раз больше даже без боевых стрельб, но здесь сроки поджимают.
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Недавно в The Times появилось интервью командующего авиацией ВВС Украины генерала Сергея Голубцова. Как оказалось, он полагает, что украинские пилоты способны за полгода освоить любой истребитель стран НАТО, а значит проблема в сроках вообще не стоит. По словам генерала, сегодня одна из проблем ВСУ заключается в устаревший авиации, а в итоге прикрывать колонны движущейся техники просто некому. Ну а при наличии F-16 можно было бы повысить эффективность, прорывая российскую оборону на всей линии соприкосновения. Командующий отметил, что украинские пилоты уже опробовали американский истребитель, что позволило прийти к вышеизложенным выводам. Ну а пока политики в США думают, проблема отсутствия кадров становится всё более актуальной. Якобы, многие лётчики с опытом гибнут на старой технике во время выполнения боевого задания, а значит промедление может привести к тому, что найти достаточное количество пилотов для обучения на F-16 окажется невозможно.
По данным издания Asia Times, недавно состоялась секретная закрытая конференция, на которой присутствовал ряд ведущих американских экспертов по внешней политике. Имена не называются, но персоны весьма значительны, а журналисты отмечают, что выступавшие единогласно поддержали продолжение поставок оружия в адрес Украины. При этом никто не обратил внимание на то, что эскалация конфликта способна привести к Третьей мировой, а главная проблема, о которой с горечью говорят американские эксперты – это недееспособная армия Украины. После начала СВО янки перестали скрывать, что с 2014 года тайно оказывали Украине помощь в подготовке военных специалистов. Для этого десятки тысяч офицеров и обычных солдат отправлялись на полигоны стран НАТО, а также тренировались за закрытых объектах на западе страны. Точного количества специалистов, которых удалось натаскать, не называют, но с началом СВО почти все они оказались убиты.
Собравшиеся эксперты полагают, что проблемы в достаточном количестве людей для прорыва того или иного направления у Киевских властей нет, а вот подготовленных офицеров и командиров рот и других подразделений с боевым опытом не осталось. Один из докладчиков прямо указал на то, что Россия выиграет, поскольку обладает значительными ресурсами и лучше подготовлена. В то же время армия Украины истощена, а постоянная ротация личного состава и вовсе не идёт на пользу боеспособности. В пример приводится батальон на одном из направлений. Так, в январе потери составили 600 человек, после этого поступили новобранцы, собранные на улицах в количестве 700 человек. В феврале батальон снова лишился 800 человек, а в марте снова получит пополнение в виде мобилизованных новобранцев. Очевидно, что новички не умеют воевать, а оставшихся в строю солдат с опытом не осталось, а значит контрнаступление может окончиться масштабным поражением.
Докладчики уверяют, что Запад сделал ставку на победу Украины, но может проиграть. Не исключено, что Россия ожидает контрнаступления со стороны ВСУ, что только ухудшит положение армии Украины. Мало того, в весенней компании будет задействована большая часть техники, которую страны НАТО вообще готовы передать. Если у вас есть время, почитайте оригинальный материл по ссылке, ведь там много фантазёров, которые предлагают отправить в Украину сразу 1000 американских танков Abrams M1. Сложно сказать, где янки возьмут столько рабочих машин, не говоря уже о том, что нужно посадить туда бойцов стран НАТО. Похоже, эскалация конфликта американских экспертов не сильно волнует.