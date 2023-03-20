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Asia Times: в Украине не осталось опытных пилотов и командиров для успешного контрнаступления
В США потеряли веру в мощь украинской армии и опасаются поражения в весенней наступательной компании
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Человек медлительное и весьма ограниченное существо, неспособное к быстрому обучению. Мало того, когда требуется увеличить нагрузку, поскольку сроки поджимают, информация и вовсе перестаёт усваиваться, что только ухудшает процесс обучения. Ещё во времена СССР активно развивалась психология памяти, когда ведущие учёные пытались вычислить наиболее простые способы запоминания и усвоения той или иной информации. Нет никаких сомнений, что всё это позднее активно применялось для создания учебных военных программ, а в странах НАТО и США проводились не менее успешные эксперименты. В итоге были созданы определённые рамки, позволяющие воспитывать высококвалифицированных лётчиков, танкистов и других специалистов. Похоже, сегодня все эти глупости никого не волнуют, ведь немецкая пресса (со ссылкой на командование Германии) уверяет, что украинским солдатам удалось освоить управление Leopard 2 всего за полтора месяца. Звучит смешно, ведь обычно требуется в несколько раз больше даже без боевых стрельб, но здесь сроки поджимают. 

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Недавно в The Times появилось интервью командующего авиацией ВВС Украины генерала Сергея Голубцова. Как оказалось, он полагает, что украинские пилоты способны за полгода освоить любой истребитель стран НАТО, а значит проблема в сроках вообще не стоит. По словам генерала, сегодня одна из проблем ВСУ заключается в устаревший авиации, а в итоге прикрывать колонны движущейся техники просто некому. Ну а при наличии F-16 можно было бы повысить эффективность, прорывая российскую оборону на всей линии соприкосновения. Командующий отметил, что украинские пилоты уже опробовали американский истребитель, что позволило прийти к вышеизложенным выводам. Ну а пока политики в США думают, проблема отсутствия кадров становится всё более актуальной. Якобы, многие лётчики с опытом гибнут на старой технике во время выполнения боевого задания, а значит промедление может привести к тому, что найти достаточное количество пилотов для обучения на F-16 окажется невозможно.

По данным издания Asia Times, недавно состоялась секретная закрытая конференция, на которой присутствовал ряд ведущих американских экспертов по внешней политике. Имена не называются, но персоны весьма значительны, а журналисты отмечают, что выступавшие единогласно поддержали продолжение поставок оружия в адрес Украины. При этом никто не обратил внимание на то, что эскалация конфликта способна привести к Третьей мировой, а главная проблема, о которой с горечью говорят американские эксперты – это недееспособная армия Украины. После начала СВО янки перестали скрывать, что с 2014 года тайно оказывали Украине помощь в подготовке военных специалистов. Для этого десятки тысяч офицеров и обычных солдат отправлялись на полигоны стран НАТО, а также тренировались за закрытых объектах на западе страны. Точного количества специалистов, которых удалось натаскать, не называют, но с началом СВО почти все они оказались убиты. 

Собравшиеся эксперты полагают, что проблемы в достаточном количестве людей для прорыва того или иного направления у Киевских властей нет, а вот подготовленных офицеров и командиров рот и других подразделений с боевым опытом не осталось. Один из докладчиков прямо указал на то, что Россия выиграет, поскольку обладает значительными ресурсами и лучше подготовлена. В то же время армия Украины истощена, а постоянная ротация личного состава и вовсе не идёт на пользу боеспособности. В пример приводится батальон на одном из направлений. Так, в январе потери составили 600 человек, после этого поступили новобранцы, собранные на улицах в количестве 700 человек. В феврале батальон снова лишился 800 человек, а в марте снова получит пополнение в виде мобилизованных новобранцев. Очевидно, что новички не умеют воевать, а оставшихся в строю солдат с опытом не осталось, а значит контрнаступление может окончиться масштабным поражением. 

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Докладчики уверяют, что Запад сделал ставку на победу Украины, но может проиграть. Не исключено, что Россия ожидает контрнаступления со стороны ВСУ, что только ухудшит положение армии Украины. Мало того, в весенней компании будет задействована большая часть техники, которую страны НАТО вообще готовы передать. Если у вас есть время, почитайте оригинальный материл по ссылке, ведь там много фантазёров, которые предлагают отправить в Украину сразу 1000 американских танков Abrams M1. Сложно сказать, где янки возьмут столько рабочих машин, не говоря уже о том, что нужно посадить туда бойцов стран НАТО. Похоже, эскалация конфликта американских экспертов не сильно волнует. 

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#сво #политика #военные технологии
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