По словам Дмитрия Медведева, НАТО не станет вмешиваться

Вы уже могли слышать о том, что Международный уголовный суд (МУС) умудрился превзойти себя и выдать ордер на арест президента России. Есть несколько самых различных мнений на этот счёт. Например, некоторые аналитики полагают, что уже через несколько месяцев мир забудет о подобной глупости, тогда как другие уверены, что подобное решение не обойдётся без громких последствий. Прежде всего нужно понимать, что перед нами довольно сомнительная организация, деятельность которой на 100% контролируется из США. Если говорить о конкретных цифрах, то 121 страна в ООН не только подписала, но и ратифицировала в рамках тех или иных ветвей власти правовые нормы МУС. Все остальные либо сомневаются, не желая ратифицировать, либо откровенно не хотят связываться с ребятами из Гааги. Известно, что среди последних Индия, Китай, Объединённые арабские эмираты, Израиль, Турция, Саудовская Аравия, Пакистан и многие другие. Что любопытно, США числится в числе тех, кто не признаёт действие Международного уголовного суда, но это только формально.

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Как вы могли слышать, за последние 30 лет янки умудрились повоевать в целом ряде стран, врываясь в соседние государства с шашкой наголо и томагавками за спиной (или наоборот). При этом ребята из МУС так заняты поиском тоталитарных режимов, что ничего не заметили. Ну а в итоге за время существования организации было возбуждено 9 дел, в рамках расследования геноцида против человечества и других особо тяжких преступлений. Но вот беда, вторжения США в Ирак, Афганистан, Сирию и Сербию считаются обыденным делом, поскольку МУС во всём этом разбираться не намерен. Итак, были разбирательства по тем или иным преступлениям в Мали, Кении, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Ливии, Кот-д'Ивуаре, Уганде и регионе Дарфур Судана. Неожиданно, но даже в Ливии проблема оказалась не в американцах, которые казнили лидера страны, а в тоталитарном правительстве. Словом, сомневаться в том, на кого работают представители Международного уголовного суда, не приходится. Надеемся, что если у вас и были сомнения, то они растворились после нашего короткого вводного описания.

Ну а поскольку налицо самый настоящий вызов, то стоит отметить, что ранее МУС уже выносил подобные решения в адрес глав государств. Первым под нож пошёл Президент Судана Омар аль-Башир, правивший страной в течение 26 лет. Вторым на очереди стал злой тиран Муаммар Каддафи, усилиями которого каждый житель Ливии имел доступ к бесплатной медицине, образованию и внушительному капиталу после достижения совершеннолетия. Вы удивитесь, но все эти деньги сегодня арестованы демократическим правительством США. Леди, джентльмены и все остальные раздумывают о том, нужны ли недемократическим ливийцам деньги. Похоже, пока решение не в пользу истинных владельцев 40 миллиардов долларов. Что до самого Муаммара Каддафи, то его просто и незамысловато убили американцы. Третьим на очереди оказался Президент Кот-д'Ивуар небезызвестный Лоран Гбагбо. Довольно любопытный кадр, который устроил масштабную гражданскую войну с огромным количеством жертв. Ситуация там была такой горячей, что в какой-то момент стороны обернулись против иностранных миротворцев, ну а самого Лорана Гбагбо в итоге оправдали. Чистейшей души оказался человек. Правда не без изъяна, ведь супруга его – самая настоящая ведьма. Ну а справедливость Международного уголовного суда нашла своего героя (в нашем случае героиню), поскольку жене Лорана Гбагбо выдали 20 лет тюремного заключения.

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И вот теперь в эту компанию влился президент России Владимир Путин. Сегодня пресса приводит слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. По его словам, все ходят под Богом и ракетами, ведь умники их МУС попёрли на самую мощную ядерную державу. Медведев ещё раз отметил, что в РФ не признают решения Международного уголовного суда и предположил, что если по зданию в Гааге прилетит сверхзвуковая ракета «Оникс» с корабля российского ВМФ в Северном море, то НАТО ничего не будет предпринимать. По словам Медведева, судьям стоит как следует всматриваться в небо, поскольку сбить российскую ракету не способна ни одна система ПВО. Больше цитат политика вы можете увидеть по ссылке.