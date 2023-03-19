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В Германии пообещали арестовать Путина, а Ненси Пелоси в США обещает Трампу суровое наказание
Похоже, европейские и американские элиты перестали отдавать себе отчёт в абсурдности собственных поступков
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В последние 70 лет мир держался на довольно шатких, но видимых основах, когда участники с большим трудом, но всё же договаривались, а мир царил на больше части планеты. Локальные конфликты постоянно вспыхивали, ну а причины лежали в имперских амбициях политиков по обе стороны океана. После распада СССР амбиции России существенно уменьшились, но США не перестали устраивать революции и врываться в другие страны под различными предлогами. Причин для всё увеличивающихся разногласий относительно того, каким должен быть наш мир, между большими странами становится всё больше, но попытки договориться по большей части оказывались успешными. Происходящее сегодня ставит жирную точку, доказывая решимость Запада идти до конца. 

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Как вы могли слышать, несколько дней назад Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест В. Путина. Организация имеет спорный характер и не признана во многих странах, но ранее никогда эти ребята себе ничего подобного не позволяли. Решение называется беспрецедентным, а многие аналитики полагают, что вынесено оно не без давления со стороны США. Что любопытно, в Америке и сами не признают юрисдикцию МУС, но это только в том случае, когда речь идёт о личных интересах. Например, Международный уголовный суд пытался рассматривать преступления янки в Ираке и Афганистане, за что получил большой пинок от дядюшки Сэма. Несмотря на это Байден поддержал решение суда, но всё же назвал его не легитимным. Есть мнение, что США сделали всё возможное, чтобы лишить Европу любых возможностей вести диалог с Россией. Именно с этой целью там проводятся агрессивные мероприятия по изъятию ценностей олигархов и даже известных певцов и артистов. Между прочим, сами американцы не спешат совершать такие опрометчивые поступки, предпочитая держаться в стороне.

В день оглашения такого спорного решения высказались все ключевые европейские политики. Эти ребята послушно кивали и поддержали инициативу, поглядывая за океан, явно желая угодить сюзерену. В России довольно жёстко прошлись по Международному уголовному суду и европейским элитам. Ещё бы, ведь за бомбёжки Белграда, за обман всего мира с белым порошком и аналогичными фальсификациями в Сирии не был обвинён никто, тогда как здесь налицо явная провокация. Похоже, у некоторых европейских политиков об безнаказанности начало сносить крышу, поскольку министр юстиции Германии Марко Бушман не только поддержал решение МУС, но и заявил о том, что его страна будет требовать исполнения решения ключевого судебного органа Европы. Мало того, сам министр вместе с коллегами из других стран уже обратился в Интерпол, а также к государствам-участникам этой организации. Якобы, всё это позволит исполнить требования суда, а сам Марко Бушман тут же арестует Путина, если тот ступит ногой на немецкую землю. Журналисты издания Die Zeit не стали публиковать противоположного мнения, а между тем многие местные политики шутят над тем, что Путин действительно может ступить на немецкую землю, но лишь затем, чтобы предать суду самого Марко Бушмана.

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Ну и вы могли слышать о том, что уже 21 марта ожидается арест 45-го президента США. На этот раз Трампа обвиняют в подкупе актрисы, которая ранее снималась в фильмах с рейтингом 18+. Детали не так важны, поскольку даже в Америке дело называют абсурдным, ну а ключевая причина в том, что именно Трамп становится всё более явным претендентом на пост президента. Он уже не раз говорил о намерении отдать Украину русским, а также решить конфликт за сутки, договорившись с Путиным. Опасения насчёт законности происходящего высказывают многие представители американских элит, в том числе и ранее занимавший пост вице-президента США Майк Пенс. Ну а находящаяся у власти старая гвардия совсем выжила из ума. О здоровье и психологическом состоянии Байдена знают уже все наши читатели, но есть ещё одна злобная старушка, которая явно не понимает, к чему могут привести её действия. Так, Нэнси Пелоси, ранее занимавшая пост спикера палаты представителей Конгресса США, уверена в том, что Трамп должен ответить за свои преступления и громко заявила, что правосудие найдёт бывшего президента, а сам он получит суровое наказание за неуважение к американским законам и подстрекательства к насилию. Удивительно, что старушка даже не думает о том, что чуть не развязала третью мировую, совершив поездку на остров Тайвань. Источники: 1, 2

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