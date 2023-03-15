Всего за месяц украинские танкисты не только овладели управлением немецких кошек, но и демонстрируют показатели выше среднего

В начале марта Шольц триумфально заявил о том, что Германия больше не зависит от поставок российского угля, нефти и газа, а значит в новой истории ключевым станет вклад каждого бюргера в отдельности. Именно на плечи среднего бизнеса канцлер ФРГ планирует переложить все дополнительные расходы бюджета, включая поставки оружия в Украину. Зима осталась за спиной, а официальные источники отмечают, что в хранилищах осталось около 60% газа, а России не удалось навязать немцем свою политическую повестку. Запад и дальше будет отстаивать демократические интересы и стремиться к миру. В этот самый момент Шольц начал перечислять оружие, которое поставят Киеву в рамках мирных инициатив, рассказав о намерении раскупорить кубышку Фонда мира, ну а деньги напрямую пойдут на закупку боеприпасов. Происходящее выглядело бы комично, если бы не касалось каждого из нас, поэтому вызывает массу негативных эмоций и порождает множество вопросов.

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Эксперты отмечают усиление военной риторики и купирование мирных инициатив европейскими лидерами, ну а причины лежат на поверхности. Прежде всего все карты российскому правительству спутала аномально тёплая зима. Европа потратила всего 40% газа из подземных хранилищ, но случилось это только потому, что столбик термометра не опускался ниже нуля. Впереди 6 тёплых месяцев, а значит пришло время позабыть о проблемах с энергоносителями. По крайней мере на время, ведь в 2022 году большой цикл солнечной активности завершён, а зима 2023-2024 годов ожидается аномально холодной. Есть мнение, что Шольц ожидал, что конфликт между Украиной и Россией удастся завершить в сжатые сроки. Именно с этим связана его нерешительность и нежелание поставлять танки и другую технику Киеву. Похоже, в какой-то момент канцлер осознал, что быстро всё не окончится, а значит пора примкнуть к одной из сторон. Ну а поскольку Германия давно плывёт в фарватере США, то нет ничего удивительного в действиях немецких элит. Вот только подобные инициативы дорого обойдутся обычным европейцам, а активная позиция Шольца уже вызвала недовольство в армейских кругах.

К примеру, недавно в прессу просочилась информация, согласно которой в Германии наблюдается острая нехватка танков. Именно так, в тот момент, когда немецким танкистам приходится проходить обучение на тренажёрах, украинским воякам дают покататься на реальных танках, да и ещё выдают достаточно боеприпасов. Пресса раскопала, что проблемы есть даже у считающегося самым боеспособным 393-й танкового батальона, входящего в состав оперативной группы повышенной готовности НАТО. По документам там числится 30 боеспособных танков Leopard-2A7, ну а в реальности набирается только 20 машин, способных уже сегодня защищать интересы Германии на поле боя. Мало того, недавняя ревизия и вовсе выявила масштабные нестыковки между заявленным и реальным количеством таких танков. Так, всего в Германии находится около 40 рабочих Leopard-2A7, хотя по документам их целых 98 единиц. Специалисты оборонного ведомства отмечают, что нужна срочно провести ремонт непригодных машин, поскольку состояние многих из них не позволяет их использовать даже на учениях.

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Всё это неприятная для официального Берлина информация, поэтому власти предпочитают радовать местных жителей успехами украинских бойцов. К примеру, немецкое информационное агентство DPA разразилось официальным пресс-релизом, с гордостью указав на высокую скорость обучения и заоблачную результативность украинцев. Якобы, всего за месяц бойцы ВСУ сумели научиться управлять немецкими танками на таком высоком уровне, что уже сегодня поражают 8 из 10 целей, демонстрируя феноменальную 80% точность. Но и это ещё не всё. Представители DPA пишут, что использовались 4 машины, а стрельба производилась с расстояния 2 километра, что выглядит нереалистично. Не отстают и испанцы, выделившие для обучения бойцов ВСУ сразу 10 Leopard-2А4. В качестве инструкторов выступают боевые офицеры, а всего из Украины прибыло 55 танкистов возрастом от 21 до 60 лет. Франция напоминает, что уже месяц обучает украинцев основам управления AMX-10, но пока не готова рассказать о феноменальных успехах, которые бойцы ВСУ демонстрируют под руководством французских офицеров. Больше на эту тему вы можете почитать по ссылке.